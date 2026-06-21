В Севастополе звучат серены. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру
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В Севастополе звучат серены. Новости СВО
В Севастополе звучат серены. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру
В Севастополе звучат серены. Новости СВО
В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил губернатор региона Михаил Развозжаев. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T13:12
2026-06-21T13:12
сво
спецоперация
россия
украина
севастополь
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 На Крымском мосту после закрытия Керченской переправы образовались пробки. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи — минимум 250 автомобилей.По состоянию на 11:00 мск время ожидания на въезд на полуостров составляет около двух часов, а на выезд с его территории — около часа. Учитывайте это обстоятельство при планировании маршрута;🟥 Российские средства ПВО за сутки сбили 483 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщили в Минообороны РФ;🟥 В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города, освобождено еще 53 здания;🟥 В Константиновке в ДНР за сутки освобождено 104 здания;🟥 ВС России ударили по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего;🟥В воздух поднялся истребитель МиГ-31К, оснащённый гиперзвуковой ракетой "Кинжал". В связи с этим воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, украина, севастополь, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Севастополе звучат серены. Новости СВО

13:12 21.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил губернатор региона Михаил Развозжаев. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 На Крымском мосту после закрытия Керченской переправы образовались пробки. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи — минимум 250 автомобилей.
По состоянию на 11:00 мск время ожидания на въезд на полуостров составляет около двух часов, а на выезд с его территории — около часа. Учитывайте это обстоятельство при планировании маршрута;
🟥 Российские средства ПВО за сутки сбили 483 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщили в Минообороны РФ;
🟥 В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города, освобождено еще 53 здания;
🟥 В Константиновке в ДНР за сутки освобождено 104 здания;
🟥 ВС России ударили по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего;
🟥В воздух поднялся истребитель МиГ-31К, оснащённый гиперзвуковой ракетой "Кинжал". В связи с этим воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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