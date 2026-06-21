https://ukraina.ru/20260621/v-sevastopole-zvuchat-sereny-novosti-svo-1080453760.html

В Севастополе звучат серены. Новости СВО

В Севастополе звучат серены. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру

В Севастополе звучат серены. Новости СВО

В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил губернатор региона Михаил Развозжаев. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T13:12

2026-06-21T13:12

2026-06-21T13:12

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украина.ру

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🟥 На Крымском мосту после закрытия Керченской переправы образовались пробки. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи — минимум 250 автомобилей.По состоянию на 11:00 мск время ожидания на въезд на полуостров составляет около двух часов, а на выезд с его территории — около часа. Учитывайте это обстоятельство при планировании маршрута;🟥 Российские средства ПВО за сутки сбили 483 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщили в Минообороны РФ;🟥 В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города, освобождено еще 53 здания;🟥 В Константиновке в ДНР за сутки освобождено 104 здания;🟥 ВС России ударили по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего;🟥В воздух поднялся истребитель МиГ-31К, оснащённый гиперзвуковой ракетой "Кинжал". В связи с этим воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, севастополь, вооруженные силы украины, украина.ру