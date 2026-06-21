Как Финляндию превращают в Украину и что готовит НАТО против России и шпионов из ОБСЕ - Хейсканен
12:26 21.06.2026 (обновлено: 12:27 21.06.2026)
Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал, о чём молчат западные СМИ и почему финны, воевавшие в запрещённом в России "Азове"*, вдруг заговорили об этом открыто. Кроме того, он объяснил, кто на самом деле стоит за заявлением Хельсинки о готовности нанести России серьёзный удар, а также рассказал о том, как НАТО превращает Финляндию в Украину:
00:40 – Иностранцы в России: кто эти люди?
06:40 – О финских наёмниках на Украине;
14:00 – Жестокая правда о войне с финнами;
22:00 – Кто шпионит под видом помощи и как проверить, кто настоящий друг России.
*В интервью упоминаются запрещённое в РФ подразделение "Азов"*, внесённое в список террористических и экстремистских организаций.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
06:40 – О финских наёмниках на Украине;
14:00 – Жестокая правда о войне с финнами;
22:00 – Кто шпионит под видом помощи и как проверить, кто настоящий друг России.
*В интервью упоминаются запрещённое в РФ подразделение "Азов"*, внесённое в список террористических и экстремистских организаций.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на