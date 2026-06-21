https://ukraina.ru/20260621/kak-finlyandiyu-prevraschayut-v-ukrainu-i-chto-gotovit-nato-protiv-rossii-i-shpionov-iz-obse---kheyskanen-1080453281.html

Как Финляндию превращают в Украину и что готовит НАТО против России и шпионов из ОБСЕ - Хейсканен

Как Финляндию превращают в Украину и что готовит НАТО против России и шпионов из ОБСЕ - Хейсканен - 21.06.2026 Украина.ру

Как Финляндию превращают в Украину и что готовит НАТО против России и шпионов из ОБСЕ - Хейсканен

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал, о чём молчат западные СМИ и почему финны, воевавшие в запрещённом в России... Украина.ру, 21.06.2026

2026-06-21T12:26

2026-06-21T12:26

2026-06-21T12:27

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Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал, о чём молчат западные СМИ и почему финны, воевавшие в запрещённом в России "Азове"*, вдруг заговорили об этом открыто. Кроме того, он объяснил, кто на самом деле стоит за заявлением Хельсинки о готовности нанести России серьёзный удар, а также рассказал о том, как НАТО превращает Финляндию в Украину:00:40 – Иностранцы в России: кто эти люди?06:40 – О финских наёмниках на Украине;14:00 – Жестокая правда о войне с финнами;22:00 – Кто шпионит под видом помощи и как проверить, кто настоящий друг России. *В интервью упоминаются запрещённое в РФ подразделение "Азов"*, внесённое в список террористических и экстремистских организаций.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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новости, россия, нато, "азов", обсе, украина, финляндия, видео, видео