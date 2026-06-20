https://ukraina.ru/20260620/ssha-uzhe-ne-platyat-ukraine-analitik-pro-dogovorennosti-v-ankoridzhe-i-rychagi-davleniya-na-kiev-1080429340.html

"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев

"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев - 20.06.2026 Украина.ру

"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев

Меморандумов по итогам встречи в Анкоридже не было, но договорённости могли быть устными. Предварительным условием России был вывод ВСУ из Донбасса, но Киев заявляет, что не будет выполнять эти требования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-06-20T04:15

2026-06-20T04:15

2026-06-20T04:15

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.Голубовский отметил, что что официальных меморандумов по итогам встречи в Анкоридже опубликовано не было. "Может быть, были подписаны секретные протоколы. Судя по тому, что говорит Лавров, договорённости были. Но они могли быть устными", — пояснил эксперт.Он отметил, что предварительным условием России, которое позволило бы выйти на переговоры, был вывод ВСУ из Донбасса. Украина это признает, потому что Киев постоянно заявляет, что не будет выполнять эти требования."Раньше рычагом давления были деньги. Но США уже не платят Украине. Второй рычаг давления это развединформация. Но надо отдать должное американской стороне, сегодня разведка США непосредственно не сотрудничает с Киевом, на это мало кто обратил внимание. Насколько мне известно из косвенных источников, сейчас американцев в погонах на Украине нет", — добавил Голубовский.По словам аналитика, США могли бы надавить на Киев, прекратив поставки оружия. Но Дональд Трамп вряд ли пойдёт на такой шаг — он не будет создавать проблемы американскому ОПК, который зарабатывает на войне.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.

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