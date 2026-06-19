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Полулегендарный Мансур – сын Мамая, былинный "казак Мамай" и предок Ивана Грозного

Полулегендарный Мансур – сын Мамая, былинный "казак Мамай" и предок Ивана Грозного - 19.06.2026 Украина.ру

Полулегендарный Мансур – сын Мамая, былинный "казак Мамай" и предок Ивана Грозного

Полтысячи лет назад, 21 января 1526 года, в Москве состоялась судьбоносная для Российского государства свадьба. 46-летний Государь всея Руси Василий III женился на Елене Глинской, которой было то ли 14, то ли 16 лет. Родословную свою её род вёл от Мамая, а основателем считал его сына – Мансура, погибшего 18 июня 1391 года

2026-06-19T08:01

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После разгрома на Куликовом поле 8 сентября 1380 года для золотоордынского беклярбека Мамая ещё не всё было потеряно. Остатки его войска собрались в родных для него причерноморских степях, чтобы зализать раны и приготовиться к новым сражениям. Но так необходимой передышки ему не дали. Уже в октябре или ноябре 1380 года ему пришлось встретиться на поле боя с ещё более страшным врагом, чем русское воинство. Чингизид и законный правитель Золотой Орды хан Тохтамыш привёл из приволжских степей свое огромное войско.Предполагается, что два татарских воинства встретились на территории современной ДНР, на реке Калке в том месте, где в 1223 году тумены Субудай-багатура и Джэбэ-нойона впервые разгромили объединённые русско-половецкие силы. Ну на этот раз сражение не состоялось, потому что большая часть воинов Мамая просто перешла на сторону хана.Ещё недавний негласный правитель Золотой Орды, который менял её ханов, как фигуры на шахматной доске, был вынужден бежать в Крым, где его по одной версии убили генуэзцы, которым он задолжал крупную сумму, по другой – один из разъездов Тохтамыша.Но у Мамая остался сын – Мансур, чьей матерью, скорее всего, была дочь хана Бердибека Тулунбек-ханум. Бежав, Мамай бросил весь своей гарем, который достался противнику. Тохтамыш женился на его вдове, чтобы сделать свою власть более легитимной, но через шесть лет казнил её, предположительно за попытку заговора.Мансур был возможным сыном Мамая, так как никаких документов вроде свидетельств о рождении или паспортов тогда просто не было. Даже нет уверенности, что Мансур вообще существовал – в летописях его нет. Он упоминается в генеалогических сводах и исторических легендах, которые могут, как ретранслировать чистый вымысел, так и содержать правду.Согласно им, Мансур, собрав оставшихся верных воинов, ушёл на север, на территорию современных Полтавской и Сумской областей. В то время это были хоть и плодородные, но малонаселённые области, так как по ним татары регулярно проходили частым гребнем, отлавливая пленников или выпасая свои табуны.Тем не менее, в лесостепной части этих земель продолжали жить славяне, которых называли севрюками. В домонгольский период они были подданными черниговских, новгород-северских и курских князей. Еще ранее здесь жили племена славянского племени северян и, по последним археологическим данным, германцев – готов. Теперь же это были чем-то похожие на казаков люди, привыкшие к постоянным стычкам с отрядами татар, литовцев, а иногда и русских лихих людей. Своих вожаков они выбирали на вече или радах (мы не знаем, как они называли свои сходки), и жили в укреплённых городках, располагавшихся в удобных для обороны местах.Мансур восстановил для своих воинов три таких городка: Глинск, Глинницу и Полтаву. По мнению археологов, Глинск находился на территории современного села Глинск Роменского района Сумской области или села Глинское Полтавской, а Полтава, собственно, на месте города Полтавы. Где находилась Глинница, точно неизвестно – возможно на месте города Золотоноша, современной Черкасской области или на месте современного поселка Опошня Полтавской области.Живущим в междуречье Сулы и Ворсклы севрюкам Мансур никаких притеснений не устраивал, в их политическую жизнь не вмешивался. Договоренность была только выступать единым войском, если данным землям будет угрожать какой-то враг. Так появилось полулегендарное княжество Мансура, которое почти десять лет никому из соседей – ни литовцам, ни русским, ни татарам не подчинялось.Однако долго так продолжаться не могло и, судя по всему, в вассальную зависимость от хана Тохтамыша Мансур Мамаевич всё-таки попал. Об этом свидетельствует то, что в 1391 году войско княжества Мансура с ним самим во главе двинулось на восток, чтобы принять участие в одном из крупнейших, если не самом крупном, сражении XIV века.У Тохтамыша сложились непростые отношения с Тамерланом– всесильным правителем Средней Азии (себя тот называл "султаном Турана Тимур-беком"). В 1376 году (то есть 650 лет назад), когда Тохтамыш был всего лишь сыном казнённого золотоордынским ханом правителя Мангышлака, он бежал к Тамерлану и попросил о помощи. Тот принял прямого потомка Чингисхана с распростёртыми объятиями, дал армию, и отправил захватывать золотоордынский трон. Первые две попытки провалились – Тохтамыша разгромили. Но в 1378 году он смог захватить восточную часть Золотой Орды на левом берегу Волги, а к концу 1380-го – всю Золотую Орду. Затем в 1382 году Тохтамыш сжёг Москву и принудил московских князей снова платить ему дань.После этого новый хан Золотой Орды благополучно забыл, благодаря чьей помощи сел на трон, и стал для Тамерлана злейшим врагом. В середине 80-х их интересы столкнулись в Закавказье, а в 1391 году "железный хромец" собрал огромное войско и двинул его на берега Волги.В 1935 году на горе Алтыншокы близ рудника Карсакпай на хребте Улытау был найден камень, на котором в 1391 году Тамерлан приказал высечь следующую надпись на арабском и уйгурском языках:"В лето 793-е, в средний весенний месяц года овцы султан Турана Тимур‑бек выступил с тремястами тысячами войск за ислам на булгарского хана Тохтамыш‑хана. Достигнув этой местности, он воздвиг этот курган, чтобы тот остался напоминанием этому событию".Сражение состоялось 18 июня 1391года предположительно в Самарской области на реке Кондурча. Огромные по своим размерам войска империи Тамерлана и Золотой Орды сошлись в смертельном бою. Татаро-монголы были разгромлены, Тохтамыш бежал. В этом сражении погиб и Мансур Мамаевич.После его гибели заправлять княжеством Мансура стал его сын, которого звали Александром, или Олексой. Он крестился вместе со своим сыном Иваном и принял подданство литовского Великого княжества. По данным одного из синодиков 12 августа 1399 года Александр Мансурович, которого литовская летопись называет "казаком Мамаем", спас князя Витовта от верной смерти или плена после разгрома литовского войска. Оно потерпело его от золотоордынского войска хана Тимура Кутлуга. Литовцы выступили в защиту в очередной раз разгромленного и спасшегося на этот раз у них постаревшего хана Тохтамыша. Его войска с поля боя первыми и побежали.За оказанную ему услугу Витовт передал в удел Мамаевичам огромные земельные угодья по Ворскле и верхней Суле – большую часть современной Полтавской области и часть Сумской, которые ими и так контролировались. Потомки Александра Мансуровича, уже со времен его сына Ивана, стали носить титул князей Глинских от названия города Глинска. Первый упоминаемый в официальных документах Глинский – предполагаемый правнук Мансура Мамаевича Борис Иванович. Его внук Иван Львович носил прозвище Мамай.Казак Мамай, которым в народном казацком эпосе стала легендарная фигура, объединившая черты и деяния представителей первых нескольких поколений Мамаевичей, осталась в памяти народа, который теперь принято называть украинским. В казацких думах XVII-XIX веков, которые сродни русским былинам, образ казака Мамая трансформировался в образ казака-лыцаря, сидящего со скрещенными ногами, курящего люльку (трубку) и играющего себе на кобзе. Этот образ массово изображался при настенной росписи внутреннего убранства жилых домов, на полотнах, на различных картинах. Их довольно много дошло до нашего времени, что говорит о популярности этого образа в народе. Часто рядом с казаком Мамаем изображали рюмку и штоф – предметы, которые символизировали быстротечность и тщетность бытия, и которые часто клали казакам в могилы.Титул князей Глинские сохраняли более 100 лет, пока в 1508 году Михаил Львович Глинский с братьями Василием и Иваном не поднял против поляков восстание и не переметнулся под руку московского Великого князя Василия III. Причиной послужили те притеснения, которые Глинские стали терпеть после смерти Великого князя Литовского Александра и с воцарением Сигизмунда I.Свою службу Великому князю московскому Глинский попытался закрепить, выдав за него свою дочь Елену. В результате этого брачного союза и появился на белый свет княжич Иван, будущий могущественный русский царь Иоанн Грозный, в котором причудливым образом смешалась кровь победившего на Куликовом поле московского князя Дмитрия Донского и проигравшего золотоордынского темника Мамая.Т.Г. Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском кладбище. Перед смертью Кобзарь завещал похоронить его в Каневе. Подробнее - материале "Як умру то поховайте": шевченковский Канев

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