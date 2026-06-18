https://ukraina.ru/20260618/yak-umru-to-pokhovayte-shevchenkovskiy-kanev-1079922295.html

"Як умру то поховайте": шевченковский Канев

"Як умру то поховайте": шевченковский Канев - 18.06.2026 Украина.ру

"Як умру то поховайте": шевченковский Канев

Т.Г. Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском кладбище. Перед смертью Кобазрь завещал похоронить его в Каневе. 22 мая 1861 года прах Шевченко был перезахоронен на Чернечей горе. В 1925 году могила поэта стала частью Каневского музея-заповедника. Современный вид мемориал приобрёл 18 июня 1939 года

2026-06-18T16:00

2026-06-18T16:00

2026-06-18T16:00

история

история

история украины

киев

днепр

санкт-петербург

тарас шевченко

ленин

пушкин

памятник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080370529_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d003258bc4a02243b5dbb8c496836b1d.jpg

"Як умру, то поховайтеМене на могилі*,Серед степу широкого,На Вкраїні милій**,Щоб лани широкополі,І Дніпро, і кручіБуло видно, було чути,Як реве ревучий"Стихотворение "Заповіт" учили, кажется, все украинские школьники. Может за исключением тех, кто был освобождён от изучения украинского языка и литературы (такая категория была – дети военнослужащих, например), но и они его знали, потому что стихотворение это было всюду – советский культ Шевченко приближался к культу Ленина. В мире памятников Шевченко в 2-3 раза больше, чем памятников, например, Пушкину.Перезахоронением поэта озаботились его друзья – художник Григорий Честаховский, а также братья-литераторы Михаил и Александр Лазаревские.На Смоленском кладбище Шевченко пролежал менее двух месяцев и место его захоронения было сразу же утрачено. В конце 1980-х был установлен памятный знак, но очень приблизительно – с точностью до кладбища. Примерное местоположение могилы удалось установить только в 2010-х году – именно примерное, поскольку в XX веке памятники на кладбище перемещались и ориентиры могли сбиться. Поисками озаботился Генрих Лазаревский – праправнук друга Шевченко Василия Лазаревского (всего братьев Лазаревских было шестеро, и все были друзьями Шевченко).Гроб сначала по железной дороге доставили в Москву, а потом на артиллерийских дрогах через Серпухов, Тулу, Орёл, Кромы, Севск, Глухов, Батурин и Бровары – в Киев. В Канев гроб был доставлен по реке. Перевозка праха превратилась в настоящую массовую демонстрацию, в т.ч. – в русских городах: в Орле шествие встречал военный оркестр. В Киеве, когда траурная процессия проходила по Цепному мосту, студенты университета выпрягли лошадей и сами повезли дроги к церкви Рождества Христова на Подоле, где был совершён обряд отпевания. В Каневе гроб был на два дня выставлен в Успенском соборе для прощания. Надо понимать, что в СССР ничего не придумали – культ Кобзаря вчерне сложился ещё при его жизни.Местом захоронения была избрана Чернечья (монашеская) гора около впадения в Днепр реки Жабенки. Название было связано с якобы существовавшим тут в XI веке монастырём (информация эта носит легендарный характер). Шевченко бывал тут летом 1859 года, зафиксировал пейзаж с горы на рисунке и прикидывал возможность постройки усадьбы, но к покупке земли так и не приступил.На самом деле место дискуссионное – слово "ревучий" в стихотворении вполне может указывать чёткое географическое положение – порог Неясыть (Ненасытец) в районе села Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, примерно на полпути между Днепропетровском и Запорожьем. Одно из названий порога – Ревучий.Кроме того, была инициатива похоронить Шевченко в Киеве – около Выдубицкого монастыря или на Щекавице (Олегова могила), где даже было выкуплено место (там было расположено первое в Киеве гражданское кладбище).Однако конечное решение в пользу Канева было принято лично Честаховским, который по легенде, слышал последние слова поэта – "а теперь в Канев" или как-то так. В конечном итоге оно ничем не хуже любого другого.Земля для захоронения была взята в долгосрочную аренду у города названным братом и свояком поэта Варфоломеем Шевченко (на его крепостной поэт собирался жениться, но согласия так и не получил – в любви он был феноменально невезуч). Оформлением могилы занялся Честаховский, который насыпал невысокий курган с большим деревянный крестом. Уже к осени 1882 года курган осыпался, крест упал.Губернское земское собрание ассигновало на восстановление могилы 500 рублей, а известный меценат Василий Тарновский пожертвовал 1000 рублей на изготовление, перевозку и установку чугунного креста. Всего было собрано около 5 тыс. рублей.В рамках этой сметы был восстановлен курган и установлены крест и ограда. Четырёхтонный чугунный крест был отлит на заводе Алексея Термена в Киеве в 1884 году (завод более известен изготовлением киевских "серийных" фонтанов), ограда изготовлена там же, но четырьмя годами позже, причём бесплатно.Кроме того, была построена хата с народным музеем "Тарасова светлица" (сам холм к этому времени тоже стал "Тарасовой горой"). В музее, экспонаты для которого собирал преподаватель Каневского доклассового училища Василий Гнилосыров, появился образ святого Тарасия (патриарх Константинопольский, живший на рубеже VIII–IX веков), и копия портрета Шевченко, написанного Ильёй Репиным в 1888 году (позже, уже в советское время, копия была заменена оригиналом). Во второй половине дома до смерти в 1933 году жил хранитель могилы – Иван Ядловский.В 1902 году земля, на которой находится могила Т. Г. Шевченко, была выкуплена (формально, фактически городская управа передала землю бесплатно – в "условную собственность") у Канева главным редактором журнала "Киевская старина" Владимиром Науменко. При нём гора была обсажена деревьями (в начале XXвека склоны правого берега Днепра и в Киеве были безлесыми), построена новая лестница с гранитными ступенями.В июне 1918 года по указу Совета министров Украинской державы гетмана Скоропадского могила Шевченко была признана национальной собственностью Украины.В 1923 году, в рамках новых веяний, крест был заменён на бюст. К счастью – сохранён и остался в экспозиции музея.В августе 1925 года был создан Шевченковский Государственный Заповедник. Здание музея Шевченко было построено в период в 1937 году (проект архитекторов Василия Кричевского и Петра Костырко). Примерно в это время, или несколькими годами раньше была разрушена "Тарасова светлица" – не со зла, просто вышел срок эксплуатации.В 1939 году, к 125-летию со дня рождения Шевченко был установлен бронзовый памятник работы скульптора Матвея Манизера и архитектора Евгения Левинсона. Копия памятника установлена в Киеве, напротив Красного корпуса университета (есть легенда, что в Киеве как раз оригинал, который не подошёл Каневу по размеру).Музейный комплекс был реконструирован в 1977 году – тогда от подножья горы была выстроена лестница в 342 ступени (есть минимум три независимых свидетельства, что ступеней на самом деле от 362 до 365 – и не лень же было людям считать). В 1991 году была восстановлена "Тарасова светлица".Последняя реконструкция музея закончилась в 2010 году, новым оформлением музея в современном стиле занималась блестящий украинский архитектор (и неудачливый политик) Лариса Скорик.* "Могила" в данном контексте – курган.** Любимая лингвонацистами фраза "не на, а в" к этому стихотворению почему-то не относится.

https://ukraina.ru/20210618/1031673822.html

https://ukraina.ru/20260309/1044506008.html

https://ukraina.ru/20210309/1030772388.html

киев

днепр

санкт-петербург

черкасская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, киев, днепр, санкт-петербург, тарас шевченко, ленин, пушкин, памятник, музей, черкасская область