https://ukraina.ru/20260619/chto-budet-esli-ubrat-zelenskogo-evstafev-o-planakh-zapada-na-ukrainu-i-novoy-voyne-1080391900.html
Что будет, если убрать Зеленского: Евстафьев о планах Запада на Украину и новой войне
Что будет, если убрать Зеленского: Евстафьев о планах Запада на Украину и новой войне - 19.06.2026 Украина.ру
Что будет, если убрать Зеленского: Евстафьев о планах Запада на Украину и новой войне
Почему Зеленский так суетился на саммите G7 и зачем его вообще пустили на это мероприятие? По какой причине президент США Дональд Трамп во время саммита выглядел настолько нежизнерадостным и неодухотворённым?
2026-06-19T09:05
2026-06-19T09:05
2026-06-19T09:05
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Как изменилась "Большая Семёрка" за последнее время и что она представляет собой сейчас? Какую всего одну, но принципиально важную задачу имел нынешний саммит G7 в Эвиан-ле-Бен? Благодаря кому распад геополитической ЕвроАтлантики и деградация её институтов, включая и НАТО, превратилась из "немыслимого" в одну из вполне реальных опций? Почему худшего сценария удалось избежать, но проблемы отложены "в недолгий ящик" и сколько времени осталось до начала "войны до последнего европейца"? Об этом и не только – в новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.руУкраина.ру. Профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев подробно и доходчиво объяснит намерения Запада, расскажет о том, какую роль члены группы G7 отводят Зеленскому, а также проанализирует ключевые тенденции глобальной политики.
запад
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Украина.ру
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видео, запад, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий евстафьев, большая семерка, нато, видео
Видео, Запад, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, большая семерка, НАТО
Что будет, если убрать Зеленского: Евстафьев о планах Запада на Украину и новой войне
Почему Зеленский так суетился на саммите G7 и зачем его вообще пустили на это мероприятие? По какой причине президент США Дональд Трамп во время саммита выглядел настолько нежизнерадостным и неодухотворённым?
Как изменилась "Большая Семёрка" за последнее время и что она представляет собой сейчас? Какую всего одну, но принципиально важную задачу имел нынешний саммит G7 в Эвиан-ле-Бен? Благодаря кому распад геополитической ЕвроАтлантики и деградация её институтов, включая и НАТО, превратилась из "немыслимого" в одну из вполне реальных опций? Почему худшего сценария удалось избежать, но проблемы отложены "в недолгий ящик" и сколько времени осталось до начала "войны до последнего европейца"?
Об этом и не только – в новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.руУкраина.ру
.
Профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев подробно и доходчиво объяснит намерения Запада, расскажет о том, какую роль члены группы G7 отводят Зеленскому, а также проанализирует ключевые тенденции глобальной политики.