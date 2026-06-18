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Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном
Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном - 18.06.2026 Украина.ру
Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Об этом он в ночь на 18 июня сообщил журналистам во Франции
2026-06-18T03:48
2026-06-18T03:48
2026-06-18T08:45
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меморандум
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"Я только что подписал его", — сказал Трамп.Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и США согласовали и подписали текст меморандума о завершении конфликта.По его словам, Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, церемонии же подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали в электронном виде.Подробнее - в публикации Иран и США официально подписали "меморандум о взаимопонимании". Предположительный текст документа.Больше информации на эту тему - в материале Александра Сокуренко "Мы не доверяем США, и не будем доверять". Сделка с Ираном и размен Украины.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном
03:48 18.06.2026 (обновлено: 08:45 18.06.2026)
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Об этом он в ночь на 18 июня сообщил журналистам во Франции