Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном - 18.06.2026 Украина.ру
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Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном
Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном - 18.06.2026 Украина.ру
Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Об этом он в ночь на 18 июня сообщил журналистам во Франции
2026-06-18T03:48
2026-06-18T08:45
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иран
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ближний восток
война в иране
меморандум
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"Я только что подписал его", — сказал Трамп.Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и США согласовали и подписали текст меморандума о завершении конфликта.По его словам, Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, церемонии же подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали в электронном виде.Подробнее - в публикации Иран и США официально подписали "меморандум о взаимопонимании". Предположительный текст документа.Больше информации на эту тему - в материале Александра Сокуренко "Мы не доверяем США, и не будем доверять". Сделка с Ираном и размен Украины.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Иран, МИД, Франция, Ближний Восток, война в Иране, меморандум, переговоры, сделка, эскалация, военная эскалация, Мир без границ

Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном

03:48 18.06.2026 (обновлено: 08:45 18.06.2026)
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Об этом он в ночь на 18 июня сообщил журналистам во Франции
"Я только что подписал его", — сказал Трамп.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и США согласовали и подписали текст меморандума о завершении конфликта.
По его словам, Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, церемонии же подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали в электронном виде.
Подробнее - в публикации Иран и США официально подписали "меморандум о взаимопонимании". Предположительный текст документа.
Больше информации на эту тему - в материале Александра Сокуренко "Мы не доверяем США, и не будем доверять". Сделка с Ираном и размен Украины.
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