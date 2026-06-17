https://ukraina.ru/20260617/my-ne-doveryaem-ssha-i-ne-budem-doveryat-sdelka-s-iranom-i-razmen-ukrainy-1080323998.html

"Мы не доверяем США, и не будем доверять". Сделка с Ираном и размен Украины

"Мы не доверяем США, и не будем доверять". Сделка с Ираном и размен Украины - 17.06.2026 Украина.ру

"Мы не доверяем США, и не будем доверять". Сделка с Ираном и размен Украины

Западные масс-медиа публикуют детали "меморандума о взаимопонимании" между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Эти пункты обозначают предварительные контуры предстоящей мирной сделки и достаточно убедительно фиксируют промежуточную победу иранцев, сумевших выстоять перед натиском военной машины Израиля и США

2026-06-17T17:13

2026-06-17T17:13

2026-06-17T17:13

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иран

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Согласно тексту данного документа, с Ирана обязуются снять все виды санкций, включая международные санкции и односторонние рестрикции, введенные США – как первичные, так и вторичные, направленные против торговых контрагентов иранцев. Вашингтон обязуется разблокировать все незаконно замороженные иранские активы и не препятствовать экспорту иранских нефтепродуктов на мировых рынках.Анонсирован "всеобъемлющий план" для восстановления и экономического развития Исламской Республики, который должен привлечь средства на сумму 300 миллиардов долларов. Механизм его реализации должны представить в течение 60 дней. Судя по опубликованным данным, программу возрождения Ирана профинансируют за счет скрытой оплаты прохода коммерческих судов через акваторию Ормуза, который де-факто будет контролироваться иранцами и оманцами. Поскольку обнародованный журналистами документ закрепляет за Ираном и Оманом право на управление "судоходными и морскими услугами" в Ормузском проливе."Фактически это означает, что ключевая мировая артерия поставок нефти переходит под полный региональный контроль, что кардинально меняет баланс сил в Персидском заливе", – комментирует ключевые пункты "меморандума о взаимопонимании" американское издание Axios.Телеканал CNN называет иранскую сделку "крупнейшим просчетом эпохи", считая ее геополитическим поражением Вашингтона. По мнению американских журналистов, Америка "передала Ирану контроль над оружием, более мощным, чем ядерное оружие", а Тегеран продемонстрировал возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив – чтобы использовать это как инструмент давления на мировую экономику, нажимая на самое больное место коллективного Запада.Комментаторы объясняют телеведущим причины этой скрытой капитуляции. По данным западного разведывательного сообщества, американские и израильские бомбардировки не сумели уничтожить иранскую армию – несмотря на бравурные заявления президента Дональда Трампа. Корпус стражей исламской революции сохранил значительную часть своих основных вооружений, включая дальнобойные ракеты, боевые беспилотники и быстроходные катера, которые могут использоваться для постановки морских мин в Персидском заливе.Больше того, Иран угрожал американцам расширить боевые действия на весь регион Ближнего Востока.Согласно информации CNN, в случае срыва переговоров с США Тегеран обещает задействовать против Пентагона силы йеменских хуситов – с целью блокирования Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Индийский океан и Красное море. Эта блокада привела бы к настоящему краху мировой экономики. А после того, как иранцы продемонстрировали всему миру способность решительно отвечать на агрессию, Запад стал относиться к их предостережениям со всей необходимой серьезностью.Американцы обещают добиться от Израиля прекращения военного вторжения в Ливан, потому что Тегеран принципиально отказывается бросать на произвол судьбы ливанских шиитов. "Если армия Израиля не прекратит злодеяния на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа от мощных вооруженных сил Исламской Республики", – заявили сегодня представители военного командования Ирана, обещая в любой момент ответить на бомбардировки Бейрута.Сам Иран не теряет в этой ситуации практически ничего и, по существу, не делает ни одной серьезной уступки американцам. Иранское руководство всего лишь подтверждает, что оно не намерено создавать ядерное оружие – то есть остается на тех же позициях, которые оно занимало до американского нападения, приобретая взамен целый ряд экономических и политических преимуществ."Никто не знает, как будет реализована сделка и сорвется ли она. Но, надо признать, в том виде, в котором она представляется – это очевидная победа Ирана. Эта война могла быть закончиться уничтожением всей критической иранской инфраструктуры, привести к распаду страны, к голоду или гражданской войне, но она завершается совершенно по-другому. Признанием за Ираном права на пролив, который тридцать лет как пытаются переименовать с Персидского в Арабский. Признанием за Ираном права отвечать за безопасность Ливана. Матом Трампа в адрес премьера Израиля. Началом разморозки активов и снятия санкций. Впереди, пока что, неопределенность. Но данная партия осталась за Ираном", – пишут об этом на экспертном канале "Иран, но не тот".Такое развитие событий категорически не устраивает западную партию войны – военно-промышленные корпорации, израильское правительство и обслуживающее их неоконсервативное лобби. Они прилагают все усилия, чтобы сорвать предварительные переговоры с Ираном, рассматривая предстоящее перемирие как период подготовки к вероятной будущей агрессии.Вашингтон рассчитывает втянуть в свою антииранскую кампанию европейцев. США настаивают на том, что страны НАТО – включая Францию и Германию – должны направить в Персидский залив свои военные корабли, под предлогом разминирования Ормуза и обеспечения выполнения мирного соглашения. Американские ястребы уверены, что в случае нового военного обострения европейцы автоматически втянутся в очередную войну, помогая реализации целей Белого дома.Европа охотно включилась в эту игру, обещая Трампу свое содействие – в обмен на то, что США усилят поддержку Киева и увеличат давление на Россию.Этот размен является главной темой переговоров на проходящей в эти дни встрече Большой семерки с участием Владимира Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что после прекращения боевых действий Франция направит в Ормузский пролив авианосец "Шарль де Голль", с целью "защиты международного судоходства". А канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал обратиться в бундестаг, чтобы получить разрешение на отправку немецких войск на Ближний Восток."Я всегда говорил, что мы в правительстве Германии договорились о том, что если будет прекращение огня, или, еще лучше, перемирие, то мы готовы оказать Америке военную поддержку", – сказал он об этом в ходе общения с прессой.Иран прекрасно видит эту игру, не испытывая особых иллюзий в отношении договоренностей с совершенно недоговороспособными американцами."Мы не доверяем США, никогда не доверяли и никогда не будем", – заявил известный дипломат, посол Ирана в Мексике Аболфазл Пасандидех, оценивая перспективы будущей сделки. И эта осторожная позиция является в нынешней ситуации наиболее здравомыслящей.

https://ukraina.ru/20260617/1080291829.html

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эксклюзив, иран, дональд трамп, сша, израиль, эммануэль макрон, нато, пентагон, cnn, мир без границ