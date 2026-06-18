https://ukraina.ru/20260618/iran-i-ukraina-istoschili-arsenaly-tramp-ischet-sposob-proizvodit-rakety-dlya-kieva-v-evrope-i-na-meste-1080356780.html

Иран и Украина истощили арсеналы: Трамп ищет способ производить ракеты для Киева в Европе

Иран и Украина истощили арсеналы: Трамп ищет способ производить ракеты для Киева в Европе - 18.06.2026 Украина.ру

Иран и Украина истощили арсеналы: Трамп ищет способ производить ракеты для Киева в Европе

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным предприятиям с просьбой организовать лицензионное производство ракет для Киева на территории Европы и непосредственно на Украине. Об этом 18 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники

2026-06-18T12:55

2026-06-18T12:55

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Как отмечается в публикации, такая инициатива вызвана истощением собственных запасов Соединенных Штатов на фоне затяжного конфликта в Иране. Вашингтон вынужден искать нестандартные решения для продолжения военной поддержки Киева, не ставя под угрозу собственную оборону.По данным Bloomberg, США уже производят ряд вооружений за рубежом, включая зенитные ракеты для систем Patriot. Однако, как подчеркивается в материале, Вашингтон традиционно крайне осторожно подходит к подобным лицензионным соглашениям из соображений, связанных с защитой интеллектуальной собственности и контролем над цепочками поставок.Ранее сообщалось, что позиция Трампа по Украине претерпела изменения в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров. 16 июня американский президент заявил о намерении вплотную заняться вопросами украинского урегулирования. При этом многие европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что их вновь могут исключить из возможных переговорных процессов между Москвой и Киевом.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня.

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