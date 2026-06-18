https://ukraina.ru/20260618/ekspert-nazval-zayavleniya-zelenskogo-na-sammite-g7-politicheskim-teatrom-1080364355.html
Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром
Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром - 18.06.2026 Украина.ру
Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром
Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите "Большой семерки" о встречах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу
2026-06-18T14:24
2026-06-18T14:24
2026-06-18T14:24
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украина
швейцария
владимир зеленский
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"Это все политический театр. Ни на что это не влияет", — указал он.Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания направлены на то, чтобы в западных СМИ ему придавали образ значимого политического деятеля, хотя сам он устроил диктатуру на Украине.Ранее Schweiz heute писала, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.О заявлениях с саммита и других новостях — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, швейцария, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром
Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите "Большой семерки" о встречах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу
"Это все политический театр. Ни на что это не влияет", — указал он.
Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания направлены на то, чтобы в западных СМИ ему придавали образ значимого политического деятеля, хотя сам он устроил диктатуру на Украине.
Ранее Schweiz heute писала, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.