https://ukraina.ru/20260618/ekspert-nazval-zayavleniya-zelenskogo-na-sammite-g7-politicheskim-teatrom-1080364355.html

Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром

Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром - 18.06.2026 Украина.ру

Эксперт назвал заявления Зеленского на саммите G7 политическим театром

Владимир Зеленский попытался придать себе значимости, говоря на саммите "Большой семерки" о встречах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу

2026-06-18T14:24

2026-06-18T14:24

2026-06-18T14:24

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украина

швейцария

владимир зеленский

дональд трамп

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"Это все политический театр. Ни на что это не влияет", — указал он.Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания направлены на то, чтобы в западных СМИ ему придавали образ значимого политического деятеля, хотя сам он устроил диктатуру на Украине.Ранее Schweiz heute писала, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.О заявлениях с саммита и других новостях — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, дональд трамп