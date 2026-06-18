https://ukraina.ru/20260618/gubernator-kurskoy-oblasti-nazval-bespoleznoy-popytku-sprovotsirovat-paniku-1080364868.html

Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику

Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику - 18.06.2026 Украина.ру

Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику

Очередная фальшивка не сможет спровоцировать панику в Курской области. Об этом 17 июня заявил глава региона Александр Хинштейн

2026-06-18T14:37

2026-06-18T14:37

2026-06-18T14:37

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информационная безопасность

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"Внимание, фейк! Очередные попытки ЦИПсО посеять панику в приграничном регионе. Спойлер: бесполезно", - написал в своём аккаунте губернатор Курской области.Он опроверг сообщения о якобы подписанном им документе, перекладывающем на субъекты хозяйствования ответственность за ущерб от атак беспилотников. "На электронные почты курских предприятий пошла рассылка писем с якобы подписанным мной сегодня постановлением, которое возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную и финансовую ответственность за последствия атак вражеских беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения", — рассказал Хинштейн о фальшивке.Такой документ отсутствует в официальной базе данных, отметил губернатор. Он также констатировал правдоподобность фальсификации. Хинштейн призвал использовать информацию только из официальных источников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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