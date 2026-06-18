Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику - 18.06.2026 Украина.ру
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Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику
Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику - 18.06.2026 Украина.ру
Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику
Очередная фальшивка не сможет спровоцировать панику в Курской области. Об этом 17 июня заявил глава региона Александр Хинштейн
2026-06-18T14:37
2026-06-18T14:37
новости
курская область
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хинштейн
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кто
фальсификация
информационная война
информационная безопасность
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"Внимание, фейк! Очередные попытки ЦИПсО посеять панику в приграничном регионе. Спойлер: бесполезно", - написал в своём аккаунте губернатор Курской области.Он опроверг сообщения о якобы подписанном им документе, перекладывающем на субъекты хозяйствования ответственность за ущерб от атак беспилотников. "На электронные почты курских предприятий пошла рассылка писем с якобы подписанным мной сегодня постановлением, которое возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную и финансовую ответственность за последствия атак вражеских беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения", — рассказал Хинштейн о фальшивке.Такой документ отсутствует в официальной базе данных, отметил губернатор. Он также констатировал правдоподобность фальсификации. Хинштейн призвал использовать информацию только из официальных источников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, москва, хинштейн, украина.ру, кто, фальсификация, информационная война, информационная безопасность
Новости, Курская область, Украина, Москва, Хинштейн, Украина.ру, КТО, фальсификация, информационная война, информационная безопасность

Губернатор Курской области назвал бесполезной попытку спровоцировать панику

14:37 18.06.2026
 
© Фото : ХинштейнХинштейн в Золотухинском районе
Хинштейн в Золотухинском районе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Хинштейн
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Очередная фальшивка не сможет спровоцировать панику в Курской области. Об этом 17 июня заявил глава региона Александр Хинштейн
"Внимание, фейк! Очередные попытки ЦИПсО посеять панику в приграничном регионе. Спойлер: бесполезно", - написал в своём аккаунте губернатор Курской области.
Он опроверг сообщения о якобы подписанном им документе, перекладывающем на субъекты хозяйствования ответственность за ущерб от атак беспилотников.
"На электронные почты курских предприятий пошла рассылка писем с якобы подписанным мной сегодня постановлением, которое возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную и финансовую ответственность за последствия атак вражеских беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения", — рассказал Хинштейн о фальшивке.
Такой документ отсутствует в официальной базе данных, отметил губернатор. Он также констатировал правдоподобность фальсификации.
Хинштейн призвал использовать информацию только из официальных источников.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиКурская областьУкраинаМоскваХинштейнУкраина.руКТОфальсификацияинформационная войнаинформационная безопасность
 
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