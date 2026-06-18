Рекордный налёт на Москву и область: украинские провокации и высококачественная работа ПВО РФ - 18.06.2026 Украина.ру
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Рекордный налёт на Москву и область: украинские провокации и высококачественная работа ПВО РФ
Рекордный налёт на Москву и область: украинские провокации и высококачественная работа ПВО РФ - 18.06.2026 Украина.ру
Рекордный налёт на Москву и область: украинские провокации и высококачественная работа ПВО РФ
Рекордный налёт совершён на Москву и область – по данным на утро с ночи там уничтожено 180 дронов ВСУ. Всего за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили... Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T13:59
2026-06-18T13:59
видео
московская область
россия
москва
вооруженные силы украины
минобороны
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Рекордный налёт совершён на Москву и область – по данным на утро с ночи там уничтожено 180 дронов ВСУ. Всего за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщает Минобороны.В столичном – атака шла волнами и стала самой крупной за два года, план "Ковёр" одновременно введён во всех четырёх московских аэропортах. В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев.Накануне украинская армия атаковала белорусских детей. Следком возбудил уголовное дело после удара БПЛА ВСУ самолётного типа по автобусу в Брянской области, в результате которого погибла женщина, ещё восемь человек, из них шестеро детей, получили травмы.Украинские беспилотники уже не раз атаковали школы, больницы, эвакуационные колонны. В этот раз под удар попала детская футбольная команда, которая направлялась на отдых в Геленджик. Знали ли украинские операторы БПЛА о том, по кому наносят удар? Вопрос, скорее, риторический.О беспрецедентных атаках, высококачественной работе ПВО и целях украинских провокаций поговорили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком центра политинформации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.
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видео, московская область, россия, москва, вооруженные силы украины, минобороны, видео
Видео, Московская область, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Рекордный налёт на Москву и область: украинские провокации и высококачественная работа ПВО РФ

13:59 18.06.2026
 
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Рекордный налёт совершён на Москву и область – по данным на утро с ночи там уничтожено 180 дронов ВСУ. Всего за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщает Минобороны.
В столичном – атака шла волнами и стала самой крупной за два года, план "Ковёр" одновременно введён во всех четырёх московских аэропортах. В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Накануне украинская армия атаковала белорусских детей. Следком возбудил уголовное дело после удара БПЛА ВСУ самолётного типа по автобусу в Брянской области, в результате которого погибла женщина, ещё восемь человек, из них шестеро детей, получили травмы.
Украинские беспилотники уже не раз атаковали школы, больницы, эвакуационные колонны. В этот раз под удар попала детская футбольная команда, которая направлялась на отдых в Геленджик. Знали ли украинские операторы БПЛА о том, по кому наносят удар? Вопрос, скорее, риторический.
О беспрецедентных атаках, высококачественной работе ПВО и целях украинских провокаций поговорили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком центра политинформации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.
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