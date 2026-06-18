https://ukraina.ru/20260618/donbass-chitayuschiy-122-tysyachi-novykh-knig-i-33-obnovlennye-biblioteki-v-dnr--1080358866.html

Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР

Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР - 18.06.2026 Украина.ру

Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР

В ДНР продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Об этом 18 июня изданию Украина.ру сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров

2026-06-18T13:15

2026-06-18T13:15

2026-06-18T13:45

новости

донецкая народная республика

россия

донецк

кирилл макаров

украина.ру

новороссия

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080360643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_082570055806c6368515ff45f02b479b.jpg

Работы ведутся в рамках национального проекта "Семья" и Народной программы партии "Единая Россия". На приобретение литературы направлено более 108 миллионов рублей. Особое внимание уделено детской и подростковой литературе: 93 тысячи изданий предназначены именно для юных читателей."Центром этой работы остаётся библиотека имени Крупской. Более ста лет здесь собирается уникальная коллекция научной, художественной и редкой литературы. Сегодня фонд получает масштабное пополнение благодаря федеральной поддержке и участию региона в национальном проекте "Семья". Параллельно меняется сама библиотечная сеть. Уже в этом году откроем шесть модельных библиотек, в том числе четыре детские и первую в регионе сельскую модельную библиотеку. Это работа с горизонтом в десятилетия, от которой напрямую зависит качество культурной среды в наших городах и посёлках. Продолжаем работу", — сказал заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров.В текущем году в Республике продолжится создание модельных библиотек. Новые современные пространства появятся в Новоазовском, Володарском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах, а также в городских округах Донецк и Мариуполь. На эти цели выделено 55 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил, что поставки книг уже выполнены в ряд учреждений Республики, включая Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Н.К. Крупской, Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи, Новоазовскую районную централизованную библиотечную систему, а также в библиотеки Светлодарска.Директор библиотеки имени Крупской подчеркнул важность обновления фондов для крупнейшего книгохранилища региона. По его словам, за сто лет здесь собрана уникальная коллекция разносторонней литературы, включая редкие издания XVII, XVIII и XIX веков."На протяжении длительного времени у нас не было поставок новой литературы, но сегодня у нас есть уникальная возможность пополнить фонды, и мы это делаем благодаря национальным проектам", — сказал директор библиотеки.Сами читатели отмечают, что обновление библиотек помогает сделать качественную литературу доступнее для жителей Республики."Я считаю, что книги — первоисточник информации. Все, что написано писателями-классиками, нужно бережно хранить и с благоговением изучать. Сейчас появилось очень много красочно иллюстрированной литературы, например, поэтические сборники Анны Ревякиной с иллюстрациями нашего донецкого художника, Z-поэзия, о которой сейчас говорят, необыкновенно красочные детские книги. Главное, чтобы было время, и всем хочется пожелать времени на чтение", — поделилась читательница Мария.Обновление библиотечных фондов и создание модельных библиотек позволит расширить доступ жителей Донецкой Народной Республики к современной, классической, краеведческой, детской и подростковой литературе, а также создать комфортные пространства для чтения, образования и культурного развития.О том, какие еще изменения затронули Новороссию — в публикации Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 11 июня.

донецкая народная республика

россия

донецк

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, донецк, кирилл макаров, украина.ру, новороссия, книги