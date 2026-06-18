https://ukraina.ru/20260618/donbass-chitayuschiy-122-tysyachi-novykh-knig-i-33-obnovlennye-biblioteki-v-dnr--1080358866.html
Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР
Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР - 18.06.2026 Украина.ру
Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР
В ДНР продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Об этом 18 июня изданию Украина.ру сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
2026-06-18T13:15
2026-06-18T13:15
2026-06-18T13:45
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Работы ведутся в рамках национального проекта "Семья" и Народной программы партии "Единая Россия". На приобретение литературы направлено более 108 миллионов рублей. Особое внимание уделено детской и подростковой литературе: 93 тысячи изданий предназначены именно для юных читателей."Центром этой работы остаётся библиотека имени Крупской. Более ста лет здесь собирается уникальная коллекция научной, художественной и редкой литературы. Сегодня фонд получает масштабное пополнение благодаря федеральной поддержке и участию региона в национальном проекте "Семья". Параллельно меняется сама библиотечная сеть. Уже в этом году откроем шесть модельных библиотек, в том числе четыре детские и первую в регионе сельскую модельную библиотеку. Это работа с горизонтом в десятилетия, от которой напрямую зависит качество культурной среды в наших городах и посёлках. Продолжаем работу", — сказал заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров.В текущем году в Республике продолжится создание модельных библиотек. Новые современные пространства появятся в Новоазовском, Володарском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах, а также в городских округах Донецк и Мариуполь. На эти цели выделено 55 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил, что поставки книг уже выполнены в ряд учреждений Республики, включая Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Н.К. Крупской, Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи, Новоазовскую районную централизованную библиотечную систему, а также в библиотеки Светлодарска.Директор библиотеки имени Крупской подчеркнул важность обновления фондов для крупнейшего книгохранилища региона. По его словам, за сто лет здесь собрана уникальная коллекция разносторонней литературы, включая редкие издания XVII, XVIII и XIX веков."На протяжении длительного времени у нас не было поставок новой литературы, но сегодня у нас есть уникальная возможность пополнить фонды, и мы это делаем благодаря национальным проектам", — сказал директор библиотеки.Сами читатели отмечают, что обновление библиотек помогает сделать качественную литературу доступнее для жителей Республики."Я считаю, что книги — первоисточник информации. Все, что написано писателями-классиками, нужно бережно хранить и с благоговением изучать. Сейчас появилось очень много красочно иллюстрированной литературы, например, поэтические сборники Анны Ревякиной с иллюстрациями нашего донецкого художника, Z-поэзия, о которой сейчас говорят, необыкновенно красочные детские книги. Главное, чтобы было время, и всем хочется пожелать времени на чтение", — поделилась читательница Мария.Обновление библиотечных фондов и создание модельных библиотек позволит расширить доступ жителей Донецкой Народной Республики к современной, классической, краеведческой, детской и подростковой литературе, а также создать комфортные пространства для чтения, образования и культурного развития.О том, какие еще изменения затронули Новороссию — в публикации Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 11 июня.
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новости, донецкая народная республика, россия, донецк, кирилл макаров, украина.ру, новороссия, книги
Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР
13:15 18.06.2026 (обновлено: 13:45 18.06.2026)
В ДНР продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Об этом 18 июня изданию Украина.ру сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
Работы ведутся в рамках национального проекта "Семья" и Народной программы партии "Единая Россия". На приобретение литературы направлено более 108 миллионов рублей. Особое внимание уделено детской и подростковой литературе: 93 тысячи изданий предназначены именно для юных читателей.
"Центром этой работы остаётся библиотека имени Крупской. Более ста лет здесь собирается уникальная коллекция научной, художественной и редкой литературы. Сегодня фонд получает масштабное пополнение благодаря федеральной поддержке и участию региона в национальном проекте "Семья".
Параллельно меняется сама библиотечная сеть. Уже в этом году откроем шесть модельных библиотек, в том числе четыре детские и первую в регионе сельскую модельную библиотеку. Это работа с горизонтом в десятилетия, от которой напрямую зависит качество культурной среды в наших городах и посёлках. Продолжаем работу", — сказал заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров.
В текущем году в Республике продолжится создание модельных библиотек. Новые современные пространства появятся в Новоазовском, Володарском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах, а также в городских округах Донецк и Мариуполь. На эти цели выделено 55 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил, что поставки книг уже выполнены в ряд учреждений Республики, включая Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Н.К. Крупской, Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи, Новоазовскую районную централизованную библиотечную систему, а также в библиотеки Светлодарска.
"Такая работа продолжается с 2023 года: сначала в рамках национального проекта "Культура", теперь — "Семья". Кроме того, большое поступление книг состоялось по поручению Президента России Владимира Путина. Также обновлять библиотечные фонды помогают регионы-шефы", — отметил Михаил Желтяков.
Директор библиотеки имени Крупской подчеркнул важность обновления фондов для крупнейшего книгохранилища региона. По его словам, за сто лет здесь собрана уникальная коллекция разносторонней литературы, включая редкие издания XVII, XVIII и XIX веков.
"На протяжении длительного времени у нас не было поставок новой литературы, но сегодня у нас есть уникальная возможность пополнить фонды, и мы это делаем благодаря национальным проектам", — сказал директор библиотеки.
Сами читатели отмечают, что обновление библиотек помогает сделать качественную литературу доступнее для жителей Республики.
"Я считаю, что книги — первоисточник информации. Все, что написано писателями-классиками, нужно бережно хранить и с благоговением изучать. Сейчас появилось очень много красочно иллюстрированной литературы, например, поэтические сборники Анны Ревякиной с иллюстрациями нашего донецкого художника, Z-поэзия, о которой сейчас говорят, необыкновенно красочные детские книги. Главное, чтобы было время, и всем хочется пожелать времени на чтение", — поделилась читательница Мария.
Обновление библиотечных фондов и создание модельных библиотек позволит расширить доступ жителей Донецкой Народной Республики к современной, классической, краеведческой, детской и подростковой литературе, а также создать комфортные пространства для чтения, образования и культурного развития.
О том, какие еще изменения затронули Новороссию — в публикации Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 11 июня.