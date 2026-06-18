Ян Собеский: 330 лет со смерти короля, продавшего Киев России во имя войны с Турцией - 18.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260618/1031605894.html
Ян Собеский: 330 лет со смерти короля, продавшего Киев России во имя войны с Турцией
Ян Собеский: 330 лет со смерти короля, продавшего Киев России во имя войны с Турцией - 18.06.2026 Украина.ру
Ян Собеский: 330 лет со смерти короля, продавшего Киев России во имя войны с Турцией
17 июня 1696 года умер король Польши Ян Собеский, который вошёл в историю победами над турками под Хотином и Веной, а также подписанием «Вечного мира» с Россией и возрождением казачества на Правобережье
2026-06-18T08:00
2026-06-18T11:26
история
киев
речь посполитая
xvii век
история
история украины
московское царство
османская империя
крымское ханство
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080347961_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4e8c8b853dd4937f4eb9f5452a531405.jpg
За польскую корону Яну Собескому пришлось воевать почти 30 лет. Впервые в рядах польского войска он оказался в 1648-м, когда Польша была занята подавлением восстания под руководством Богдана Хмельницкого. Уже через три года 22-летний Ян Собеский дослужился до полковника и в битве под Берестечком был тяжело ранен в голову. Правда, сам будущий король больше ненавидел не казаков, а их союзников – татар, которые в 1652 году в битве под Батогом захватили в плен его старшего брата Марека, который то ли был сразу казнён, то ли сгинул где-то на невольничьих рынках Крыма или Стамбула.Потому неудивительно, что в 1653 году Ян Собеский в ранге полковника хоругви реестровых казаков в ходе битвы с татарами под Жванцем, мотивированный личной ненавистью, предпринял самовольную атаку на татарских парламентёров. От скандала его спас только один из командиров польского войска, Стефан Чарнецкий, который позже был воеводой русским и киевским.В 1655-60 годах Собеский воевал против шведов, за что по окончании войны получил чины старосты Стрыйского и командира полка иностранных наёмников. А с 1660 года Ян Собеский принимал активное участие в войне с Россией, – хотя впервые он воевал против совместной армии Царства Московского и казаков Богдана Хмельницкого ещё в 1655-м, в битве под Охматовом (ныне Черкасская область).В начале 1667 года после длительных переговоров было подписано Андрусовское перемирие, прекратившее многолетнюю войну между Польшей и Россией. Согласно ему Речь Посполитая официально уступала все земли Левобережной Украины, а Киев де-факто оставался под контролем Москвы. При этом Запорожская Сечь переходила под совместное русско-польское управление "на общую их службу от наступающих басурманских сил". Лишь неудачи в борьбе с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко и его турецко-татарскими покровителями сделали польско-литовскую сторону более сговорчивой.Однако Дорошенко вследствие Корсунского договора 1669 года с турками, согласно которому он получил титул "санджак-бея" (губернатора) Украины, потерял среди большинства казаков популярность и опору. Они ушли от Дорошенко, и вскоре гетманом Правобережья был избран уманский полковник Михаил Ханенко, признанный и Речью Посполитой. В 1670-1671 годах на Правобережье продолжались незначительные, но регулярные стычки войск Ханенко (при поддержке поляков) и Дорошенко (при участии татар).Вскоре этот конфликт превратился в полноценную войну между Польшей и Османской империей. К началу ноября 1673 года основные силы поляков и противостоящих им турок и татар сошлись под Хотином. 11 ноября 1673 года Ян Собеский лично повёл польские войска на штурм армии Хусейна-паши и одержал одну из самых громких побед. Поляки перерезали почти всю армию Хусейна-паши – уйти удалось лишь 4-5 тысячам турок, – а деморализованный османский гарнизон Хотина капитулировал через два дня.Спасшиеся турки прозвали Собеского "Львом Лехистана", то есть "Польским львом", а в самой Речи Посполитой его называли "Хотинским львом". Ян Собеский на гребне военных успехов 21 мая 1674-го был избран королём Речи Посполитой – правда, коронован под именем Яна III он был только 2 февраля 1676 года в Кракове.Осенью 1676 года между Турцией и Речью Посполитой было подписано перемирие, согласно которому Польша уступала османам Подолию, а Правобережная Украина (за исключением Белоцерковского и Паволочского округов) переходила под власть турецкого вассала, гетмана Петра Дорошенко, превращаясь, таким образом, в османский протекторат. Между тем население Правобережья, разоряемое крымскими татарами и турками, на протяжении последних лет массово переходило на Левобережье, и край, подчинённый Дорошенко, день ото дня пустел.После этого Ян Собеский начал политику сближения Речи Посполитой с Россией против Турции, вследствие чего Польша на протяжении семи лет не воевала. На сейме в Гродно 28 февраля 1679 года от имени короля был предложен план коалиции с участием Речи Посполитой, России и Австрии. Русские охотно вступили в переговоры, которые вскоре опять зашли в тупик из-за непомерных требований польской стороны.В 1681 году был подписан Бахчисарайский мир, закончивший девятилетнюю русско-турецкую войну, и непосредственная надобность в русско-польском союзе отпала. Переговоры Москвы с Варшавой завершились только в ходе следующей войны европейских государств ("Священная лига") с Турцией – подписанием в 1686 году "Вечного мира".Начавшаяся весной 1683 года "Великая турецкая война" имела непосредственные последствия для Речи Посполитой, которая в марте того же года заключила союз с императором Австрии Леопольдом. 23 июля 1683 года совет Правобережного казачества обратился к королю Яну III Собескому с просьбой принять их под свою власть и позволить совершить поход на турецкие владения.24 августа того же года польский монарх назначил гетманом Правобережного Войска Запорожского корсунского полковника Степана Куницкого, который до того верно служил Петру Дорошенко и туркам. Такая оперативность была связана с тем, что король ещё с апреля пытался набрать для участия в войне с Турцией сначала 1200, а потом 3000 казаков — но безуспешно.Таким образом, во время битвы под Веной в рядах польских войск было всего 150 казаков, что записал лично Ян Собеский 9 сентября 1683 года.Это подразделение под командованием полковника Апостола-Щуровского входило в войско волынского воеводы Стадницкого на правах лёгкой казацкой хоругви. Хотя после разгрома огромной турецкой армии 12 сентября 1683-го король Польши и отметил, что "турок сейчас ведут, как псов, как животных, их мои драгуны и казаки немало забрали", однако фраза заканчивалась причитанием "О, Менжинский, Менжинский!". Именно Юзеф Менжинский отвечал за формирование казацких подразделений во Львове, но даже к концу сентября ому удалось набрать лишь полторы тысячи человек.Правда, уже 9 октября 1683-го казаки приняли участие в битве под Парканами, а 15 ноября – в штурме города Сечень, что также отметил Ян Собеский.Но куда охотнее казаки воевали против турок "на своём поле".Так, в конце 1683 года пятитысячное войско под командованием гетмана Куницкого осуществило поход через молдавские земли в буджацкую степь. К тому времени казаки освободили почти всё Правобережье от турок и нанесли поражение татарам в битве под Кицканами 5 декабря 1683-го. Но в начале января следующего года казаки были разбиты в Молдове в битве под Рени.Куницкий с казацкой конницей перешёл Днестр и планировал на левом берегу реки обустроить оборонную линию от татар. Однако в начале марта 1684 года казаки, недовольные действиями гетмана, приведшими к гибели значительного количества людей, на совете под Могилёвом переизбрали своего руководителя и поставили на гетманство полковника Андрея Могилу. Когда Куницкий, переодевшись в монашескую одежду, пытался убежать с места проведения совета, он был убит.Несмотря на это, в 1684 году король Ян III Собеский издал универсал, которым позволял казакам бывших правобережных полков селиться вокруг Чигирина, Канева, Корсуня, Черкасс, Умани, Кальника и Белой Церкви. Очередной Сейм Речи Посполитой, созванный в начале 1685-го, своим постановлением от 16 февраля подтвердил законность королевского универсала, определив следующее:"Всем казакам низовым и украинским, пожелавшим признать Могилу гетманом и осевшим на Украине, возвращаются их древние вольности, свободы и привилегии, которые были подарены им нашими предшественниками".Гетману Андрею Могиле было разрешено набирать полковников не из шляхетского сословия, как было до сих пор, а среди казацкой старшины. Для гетманской резиденции Могила избрал город Немиров (ныне Винницкая область). Сразу после этого на Правобережье возродилось несколько казацких полков – Белоцерковский (Фастовский), Брацлавский, Винницкий (Кальницкий) и Корсунский.Процесс заселения земель, которые отошли к новым правобережным полкам, возглавили старые заслуженные казаки Семён Палий, Захар Искра, Самусь (Самуил Иванович) и Андрей Абазин.В отличие от своих предшественников, которые опирались преимущественно на военный, авантюристический элемент, новая старшина предпочитала оседлое, земледельческое население. Декларируемые льготы привлекали сюда жителей Левобережья, переселенцев из других районов Правобережья, а также из Галиции и с территории нынешних Белоруссии и Молдавии. Казаки новых полков, 2 тысячи которых были записаны в реестр, принимали активное участие в войнах с Турцией, за что получали немалые деньги от польских властей.Это было шаткое равновесие: с одной стороны, гетмана Левобережья Ивана Самойловича тревожил постоянный отток населения на правый берег. С другой стороны, полковник белоцерковский Семён Палий ещё в 1685-м писал тому же Самойловичу письма с просьбой принять его полк в "богохранимую державу его Царского пресветлого величества". Но в Москве явно решили, что для этого пока не пришло время.6 мая 1686 года в Москве, после почти двухмесячных переговоров, был подписан договор между Россией и Польшей, названный "Трактатом о вечном мире". Договор практически подтверждал постановления Андрусовского перемирия 1667 года – за двумя исключениями.Во-первых, Россия покупала Киев за 146 тысяч рублей и официально закрепляла за собой его принадлежность, во-вторых – Речь Посполитая отказывалась от совместного протектората над Запорожской Сечью. Кроме того, Русское царство присоединялось к странам, ведущим войну против Турции.Цари России Иван и Пётр Алексеевичи ратифицировали этот договор 18 июня 1686 года в Москве. А король Польши Ян III Собеский дал присягу выполнять положения "Вечного мира" в королевской резиденции во Львове 21 декабря 1686 года – в присутствии русской дипломатической миссии во главе с графом Шереметьевым.При этом Сейм Речи Посполитой ратифицировал "Вечный мир" лишь в 1764 году. Как написано в польских учебниках истории, трактат стал результатом двадцатилетних неудачных попыток Варшавы изменить неблагоприятную ситуацию в Восточной Европе и считался в тогдашней Польше катастрофой. Однако установленные договором границы польского государства оставались стабильными до первого раздела Речи Посполитой в 1772 году.13 июня 2001 года была зарегистрирована польская партия "Право и Справедливость". Подробнее - в материале "Право и Справедливость": 25 лет самой проукраинской партии в Польше
https://ukraina.ru/20260202/1043132080.html
https://ukraina.ru/20240209/1043335787.html
https://ukraina.ru/20250524/1046424920.html
https://ukraina.ru/20250331/1044900884.html
киев
речь посполитая
московское царство
османская империя
крымское ханство
польша
россия
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080347961_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_e02843839c4677fd18e3cc3f7b2f0dd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киев, речь посполитая, xvii век, история украины, московское царство, османская империя, крымское ханство, польша, россия, турция, богдан хмельницкий, сейм, король, украина.ру
История, Киев, Речь Посполитая, XVII век, История, история Украины, Московское царство, Османская империя, Крымское ханство, Польша, Россия, Турция, Богдан Хмельницкий, сейм, король, Украина.ру

Ян Собеский: 330 лет со смерти короля, продавшего Киев России во имя войны с Турцией

08:00 18.06.2026 (обновлено: 11:26 18.06.2026)
 
© Фото : Анджей Стех и Фердинанд ван КессельЯн III Собеский из Хоцима 1673 г
Ян III Собеский из Хоцима 1673 г - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Анджей Стех и Фердинанд ван Кессель
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
17 июня 1696 года умер король Польши Ян Собеский, который вошёл в историю победами над турками под Хотином и Веной, а также подписанием «Вечного мира» с Россией и возрождением казачества на Правобережье
За польскую корону Яну Собескому пришлось воевать почти 30 лет. Впервые в рядах польского войска он оказался в 1648-м, когда Польша была занята подавлением восстания под руководством Богдана Хмельницкого. Уже через три года 22-летний Ян Собеский дослужился до полковника и в битве под Берестечком был тяжело ранен в голову. Правда, сам будущий король больше ненавидел не казаков, а их союзников – татар, которые в 1652 году в битве под Батогом захватили в плен его старшего брата Марека, который то ли был сразу казнён, то ли сгинул где-то на невольничьих рынках Крыма или Стамбула.
Потому неудивительно, что в 1653 году Ян Собеский в ранге полковника хоругви реестровых казаков в ходе битвы с татарами под Жванцем, мотивированный личной ненавистью, предпринял самовольную атаку на татарских парламентёров. От скандала его спас только один из командиров польского войска, Стефан Чарнецкий, который позже был воеводой русским и киевским.
В 1655-60 годах Собеский воевал против шведов, за что по окончании войны получил чины старосты Стрыйского и командира полка иностранных наёмников. А с 1660 года Ян Собеский принимал активное участие в войне с Россией, – хотя впервые он воевал против совместной армии Царства Московского и казаков Богдана Хмельницкого ещё в 1655-м, в битве под Охматовом (ныне Черкасская область).
В начале 1667 года после длительных переговоров было подписано Андрусовское перемирие, прекратившее многолетнюю войну между Польшей и Россией. Согласно ему Речь Посполитая официально уступала все земли Левобережной Украины, а Киев де-факто оставался под контролем Москвы. При этом Запорожская Сечь переходила под совместное русско-польское управление "на общую их службу от наступающих басурманских сил". Лишь неудачи в борьбе с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко и его турецко-татарскими покровителями сделали польско-литовскую сторону более сговорчивой.
Однако Дорошенко вследствие Корсунского договора 1669 года с турками, согласно которому он получил титул "санджак-бея" (губернатора) Украины, потерял среди большинства казаков популярность и опору. Они ушли от Дорошенко, и вскоре гетманом Правобережья был избран уманский полковник Михаил Ханенко, признанный и Речью Посполитой. В 1670-1671 годах на Правобережье продолжались незначительные, но регулярные стычки войск Ханенко (при поддержке поляков) и Дорошенко (при участии татар).
Ян III Собеский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
2 февраля, 08:00История
Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна СобескогоЯн Собеский известен как "спаситель Европы", прославившийся в победоносной битве с турками под стенами Вены. Однако путь к власти был долгим и трудным. 2 февраля 1676 года он был наконец увенчан короной, хотя королём Польши его избрали ещё в мае 1674-го
Вскоре этот конфликт превратился в полноценную войну между Польшей и Османской империей. К началу ноября 1673 года основные силы поляков и противостоящих им турок и татар сошлись под Хотином. 11 ноября 1673 года Ян Собеский лично повёл польские войска на штурм армии Хусейна-паши и одержал одну из самых громких побед. Поляки перерезали почти всю армию Хусейна-паши – уйти удалось лишь 4-5 тысячам турок, – а деморализованный османский гарнизон Хотина капитулировал через два дня.
Спасшиеся турки прозвали Собеского "Львом Лехистана", то есть "Польским львом", а в самой Речи Посполитой его называли "Хотинским львом". Ян Собеский на гребне военных успехов 21 мая 1674-го был избран королём Речи Посполитой – правда, коронован под именем Яна III он был только 2 февраля 1676 года в Кракове.
Осенью 1676 года между Турцией и Речью Посполитой было подписано перемирие, согласно которому Польша уступала османам Подолию, а Правобережная Украина (за исключением Белоцерковского и Паволочского округов) переходила под власть турецкого вассала, гетмана Петра Дорошенко, превращаясь, таким образом, в османский протекторат. Между тем население Правобережья, разоряемое крымскими татарами и турками, на протяжении последних лет массово переходило на Левобережье, и край, подчинённый Дорошенко, день ото дня пустел.
 / Перейти в фотобанкЯн Собеский коллаж
Ян Собеский коллаж
Перейти в фотобанк
Ян Собеский коллаж
После этого Ян Собеский начал политику сближения Речи Посполитой с Россией против Турции, вследствие чего Польша на протяжении семи лет не воевала. На сейме в Гродно 28 февраля 1679 года от имени короля был предложен план коалиции с участием Речи Посполитой, России и Австрии. Русские охотно вступили в переговоры, которые вскоре опять зашли в тупик из-за непомерных требований польской стороны.
В 1681 году был подписан Бахчисарайский мир, закончивший девятилетнюю русско-турецкую войну, и непосредственная надобность в русско-польском союзе отпала. Переговоры Москвы с Варшавой завершились только в ходе следующей войны европейских государств ("Священная лига") с Турцией – подписанием в 1686 году "Вечного мира".
Начавшаяся весной 1683 года "Великая турецкая война" имела непосредственные последствия для Речи Посполитой, которая в марте того же года заключила союз с императором Австрии Леопольдом. 23 июля 1683 года совет Правобережного казачества обратился к королю Яну III Собескому с просьбой принять их под свою власть и позволить совершить поход на турецкие владения.
9 февраля 2024, 08:33История
Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа
24 августа того же года польский монарх назначил гетманом Правобережного Войска Запорожского корсунского полковника Степана Куницкого, который до того верно служил Петру Дорошенко и туркам. Такая оперативность была связана с тем, что король ещё с апреля пытался набрать для участия в войне с Турцией сначала 1200, а потом 3000 казаков — но безуспешно.
Таким образом, во время битвы под Веной в рядах польских войск было всего 150 казаков, что записал лично Ян Собеский 9 сентября 1683 года.
Это подразделение под командованием полковника Апостола-Щуровского входило в войско волынского воеводы Стадницкого на правах лёгкой казацкой хоругви. Хотя после разгрома огромной турецкой армии 12 сентября 1683-го король Польши и отметил, что "турок сейчас ведут, как псов, как животных, их мои драгуны и казаки немало забрали", однако фраза заканчивалась причитанием "О, Менжинский, Менжинский!". Именно Юзеф Менжинский отвечал за формирование казацких подразделений во Львове, но даже к концу сентября ому удалось набрать лишь полторы тысячи человек.
© Фото : Открытый источникФранц Рубо "Атака запорожцев в степи", 1881 год, Музей-панорама "Бородинская битва"
Франц Рубо Атака запорожцев в степи, 1881 год, Музей-панорама Бородинская битва - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Открытый источник
Франц Рубо "Атака запорожцев в степи", 1881 год, Музей-панорама "Бородинская битва"
Правда, уже 9 октября 1683-го казаки приняли участие в битве под Парканами, а 15 ноября – в штурме города Сечень, что также отметил Ян Собеский.
Но куда охотнее казаки воевали против турок "на своём поле".
Так, в конце 1683 года пятитысячное войско под командованием гетмана Куницкого осуществило поход через молдавские земли в буджацкую степь. К тому времени казаки освободили почти всё Правобережье от турок и нанесли поражение татарам в битве под Кицканами 5 декабря 1683-го. Но в начале января следующего года казаки были разбиты в Молдове в битве под Рени.
Перекопская крепость (реконструкция) - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая 2025, 16:00История
Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей Главная битва обоих Крымских походов состоялась 24 мая 1689 года в урочище Чёрная долина (Чаплинский район Херсонской области России). Конница Селима I Герая атаковала русское войско под командованием Василия Голицына и Ивана Мазепы, но успеха не достигла, хотя сумела потеснить некоторые полки. 30 мая русские подошли к Перекопу
Куницкий с казацкой конницей перешёл Днестр и планировал на левом берегу реки обустроить оборонную линию от татар. Однако в начале марта 1684 года казаки, недовольные действиями гетмана, приведшими к гибели значительного количества людей, на совете под Могилёвом переизбрали своего руководителя и поставили на гетманство полковника Андрея Могилу. Когда Куницкий, переодевшись в монашескую одежду, пытался убежать с места проведения совета, он был убит.
Несмотря на это, в 1684 году король Ян III Собеский издал универсал, которым позволял казакам бывших правобережных полков селиться вокруг Чигирина, Канева, Корсуня, Черкасс, Умани, Кальника и Белой Церкви. Очередной Сейм Речи Посполитой, созванный в начале 1685-го, своим постановлением от 16 февраля подтвердил законность королевского универсала, определив следующее:
"Всем казакам низовым и украинским, пожелавшим признать Могилу гетманом и осевшим на Украине, возвращаются их древние вольности, свободы и привилегии, которые были подарены им нашими предшественниками".
© commons.wikimedia.orgГетман Петр Дорошенко
Гетман Петр Дорошенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© commons.wikimedia.org
Гетман Петр Дорошенко
Гетману Андрею Могиле было разрешено набирать полковников не из шляхетского сословия, как было до сих пор, а среди казацкой старшины. Для гетманской резиденции Могила избрал город Немиров (ныне Винницкая область). Сразу после этого на Правобережье возродилось несколько казацких полков – Белоцерковский (Фастовский), Брацлавский, Винницкий (Кальницкий) и Корсунский.
Процесс заселения земель, которые отошли к новым правобережным полкам, возглавили старые заслуженные казаки Семён Палий, Захар Искра, Самусь (Самуил Иванович) и Андрей Абазин.
В отличие от своих предшественников, которые опирались преимущественно на военный, авантюристический элемент, новая старшина предпочитала оседлое, земледельческое население. Декларируемые льготы привлекали сюда жителей Левобережья, переселенцев из других районов Правобережья, а также из Галиции и с территории нынешних Белоруссии и Молдавии. Казаки новых полков, 2 тысячи которых были записаны в реестр, принимали активное участие в войнах с Турцией, за что получали немалые деньги от польских властей.
Василий Голицин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта 2025, 07:59История
Киев в обмен на Крым: успешная дипломатия Василия ГолицынаВ конце марта 1689 года завершилось сосредоточение русских войск для Второго крымского похода под командованием Василия Голицына. Эта кампания окончилась под стенами крепости Перекоп двумя месяцами позже и под влиянием более поздних побед русской армии над османами рассматривалась как одна из самых неудачных и бесполезных в военной истории России
Это было шаткое равновесие: с одной стороны, гетмана Левобережья Ивана Самойловича тревожил постоянный отток населения на правый берег. С другой стороны, полковник белоцерковский Семён Палий ещё в 1685-м писал тому же Самойловичу письма с просьбой принять его полк в "богохранимую державу его Царского пресветлого величества". Но в Москве явно решили, что для этого пока не пришло время.
6 мая 1686 года в Москве, после почти двухмесячных переговоров, был подписан договор между Россией и Польшей, названный "Трактатом о вечном мире". Договор практически подтверждал постановления Андрусовского перемирия 1667 года – за двумя исключениями.
Во-первых, Россия покупала Киев за 146 тысяч рублей и официально закрепляла за собой его принадлежность, во-вторых – Речь Посполитая отказывалась от совместного протектората над Запорожской Сечью. Кроме того, Русское царство присоединялось к странам, ведущим войну против Турции.
© Фото : Открытый источникЦаревна Софья, цари Пётр I и Иван V. Иллюстрация XIX века
Царевна Софья, цари Пётр I и Иван V. Иллюстрация XIX века - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Открытый источник
Царевна Софья, цари Пётр I и Иван V. Иллюстрация XIX века
Цари России Иван и Пётр Алексеевичи ратифицировали этот договор 18 июня 1686 года в Москве. А король Польши Ян III Собеский дал присягу выполнять положения "Вечного мира" в королевской резиденции во Львове 21 декабря 1686 года – в присутствии русской дипломатической миссии во главе с графом Шереметьевым.
При этом Сейм Речи Посполитой ратифицировал "Вечный мир" лишь в 1764 году. Как написано в польских учебниках истории, трактат стал результатом двадцатилетних неудачных попыток Варшавы изменить неблагоприятную ситуацию в Восточной Европе и считался в тогдашней Польше катастрофой. Однако установленные договором границы польского государства оставались стабильными до первого раздела Речи Посполитой в 1772 году.
13 июня 2001 года была зарегистрирована польская партия "Право и Справедливость". Подробнее - в материале "Право и Справедливость": 25 лет самой проукраинской партии в Польше
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияКиевРечь ПосполитаяXVII векистория УкраиныМосковское царствоОсманская империяКрымское ханствоПольшаРоссияТурцияБогдан ХмельницкийсеймкорольУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:06Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
Лента новостейМолния