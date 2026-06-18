Ян Собеский: 330 лет со смерти короля, продавшего Киев России во имя войны с Турцией
08:00 18.06.2026 (обновлено: 11:26 18.06.2026)
© Фото : Анджей Стех и Фердинанд ван КессельЯн III Собеский из Хоцима 1673 г
© Фото : Анджей Стех и Фердинанд ван Кессель
17 июня 1696 года умер король Польши Ян Собеский, который вошёл в историю победами над турками под Хотином и Веной, а также подписанием «Вечного мира» с Россией и возрождением казачества на Правобережье
За польскую корону Яну Собескому пришлось воевать почти 30 лет. Впервые в рядах польского войска он оказался в 1648-м, когда Польша была занята подавлением восстания под руководством Богдана Хмельницкого. Уже через три года 22-летний Ян Собеский дослужился до полковника и в битве под Берестечком был тяжело ранен в голову. Правда, сам будущий король больше ненавидел не казаков, а их союзников – татар, которые в 1652 году в битве под Батогом захватили в плен его старшего брата Марека, который то ли был сразу казнён, то ли сгинул где-то на невольничьих рынках Крыма или Стамбула.
Потому неудивительно, что в 1653 году Ян Собеский в ранге полковника хоругви реестровых казаков в ходе битвы с татарами под Жванцем, мотивированный личной ненавистью, предпринял самовольную атаку на татарских парламентёров. От скандала его спас только один из командиров польского войска, Стефан Чарнецкий, который позже был воеводой русским и киевским.
В 1655-60 годах Собеский воевал против шведов, за что по окончании войны получил чины старосты Стрыйского и командира полка иностранных наёмников. А с 1660 года Ян Собеский принимал активное участие в войне с Россией, – хотя впервые он воевал против совместной армии Царства Московского и казаков Богдана Хмельницкого ещё в 1655-м, в битве под Охматовом (ныне Черкасская область).
В начале 1667 года после длительных переговоров было подписано Андрусовское перемирие, прекратившее многолетнюю войну между Польшей и Россией. Согласно ему Речь Посполитая официально уступала все земли Левобережной Украины, а Киев де-факто оставался под контролем Москвы. При этом Запорожская Сечь переходила под совместное русско-польское управление "на общую их службу от наступающих басурманских сил". Лишь неудачи в борьбе с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко и его турецко-татарскими покровителями сделали польско-литовскую сторону более сговорчивой.
Однако Дорошенко вследствие Корсунского договора 1669 года с турками, согласно которому он получил титул "санджак-бея" (губернатора) Украины, потерял среди большинства казаков популярность и опору. Они ушли от Дорошенко, и вскоре гетманом Правобережья был избран уманский полковник Михаил Ханенко, признанный и Речью Посполитой. В 1670-1671 годах на Правобережье продолжались незначительные, но регулярные стычки войск Ханенко (при поддержке поляков) и Дорошенко (при участии татар).
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Вскоре этот конфликт превратился в полноценную войну между Польшей и Османской империей. К началу ноября 1673 года основные силы поляков и противостоящих им турок и татар сошлись под Хотином. 11 ноября 1673 года Ян Собеский лично повёл польские войска на штурм армии Хусейна-паши и одержал одну из самых громких побед. Поляки перерезали почти всю армию Хусейна-паши – уйти удалось лишь 4-5 тысячам турок, – а деморализованный османский гарнизон Хотина капитулировал через два дня.
Спасшиеся турки прозвали Собеского "Львом Лехистана", то есть "Польским львом", а в самой Речи Посполитой его называли "Хотинским львом". Ян Собеский на гребне военных успехов 21 мая 1674-го был избран королём Речи Посполитой – правда, коронован под именем Яна III он был только 2 февраля 1676 года в Кракове.
Осенью 1676 года между Турцией и Речью Посполитой было подписано перемирие, согласно которому Польша уступала османам Подолию, а Правобережная Украина (за исключением Белоцерковского и Паволочского округов) переходила под власть турецкого вассала, гетмана Петра Дорошенко, превращаясь, таким образом, в османский протекторат. Между тем население Правобережья, разоряемое крымскими татарами и турками, на протяжении последних лет массово переходило на Левобережье, и край, подчинённый Дорошенко, день ото дня пустел.
После этого Ян Собеский начал политику сближения Речи Посполитой с Россией против Турции, вследствие чего Польша на протяжении семи лет не воевала. На сейме в Гродно 28 февраля 1679 года от имени короля был предложен план коалиции с участием Речи Посполитой, России и Австрии. Русские охотно вступили в переговоры, которые вскоре опять зашли в тупик из-за непомерных требований польской стороны.
В 1681 году был подписан Бахчисарайский мир, закончивший девятилетнюю русско-турецкую войну, и непосредственная надобность в русско-польском союзе отпала. Переговоры Москвы с Варшавой завершились только в ходе следующей войны европейских государств ("Священная лига") с Турцией – подписанием в 1686 году "Вечного мира".
Начавшаяся весной 1683 года "Великая турецкая война" имела непосредственные последствия для Речи Посполитой, которая в марте того же года заключила союз с императором Австрии Леопольдом. 23 июля 1683 года совет Правобережного казачества обратился к королю Яну III Собескому с просьбой принять их под свою власть и позволить совершить поход на турецкие владения.
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24 августа того же года польский монарх назначил гетманом Правобережного Войска Запорожского корсунского полковника Степана Куницкого, который до того верно служил Петру Дорошенко и туркам. Такая оперативность была связана с тем, что король ещё с апреля пытался набрать для участия в войне с Турцией сначала 1200, а потом 3000 казаков — но безуспешно.
Таким образом, во время битвы под Веной в рядах польских войск было всего 150 казаков, что записал лично Ян Собеский 9 сентября 1683 года.
Это подразделение под командованием полковника Апостола-Щуровского входило в войско волынского воеводы Стадницкого на правах лёгкой казацкой хоругви. Хотя после разгрома огромной турецкой армии 12 сентября 1683-го король Польши и отметил, что "турок сейчас ведут, как псов, как животных, их мои драгуны и казаки немало забрали", однако фраза заканчивалась причитанием "О, Менжинский, Менжинский!". Именно Юзеф Менжинский отвечал за формирование казацких подразделений во Львове, но даже к концу сентября ому удалось набрать лишь полторы тысячи человек.
© Фото : Открытый источникФранц Рубо "Атака запорожцев в степи", 1881 год, Музей-панорама "Бородинская битва"
© Фото : Открытый источник
Франц Рубо "Атака запорожцев в степи", 1881 год, Музей-панорама "Бородинская битва"
Правда, уже 9 октября 1683-го казаки приняли участие в битве под Парканами, а 15 ноября – в штурме города Сечень, что также отметил Ян Собеский.
Но куда охотнее казаки воевали против турок "на своём поле".
Так, в конце 1683 года пятитысячное войско под командованием гетмана Куницкого осуществило поход через молдавские земли в буджацкую степь. К тому времени казаки освободили почти всё Правобережье от турок и нанесли поражение татарам в битве под Кицканами 5 декабря 1683-го. Но в начале января следующего года казаки были разбиты в Молдове в битве под Рени.
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Куницкий с казацкой конницей перешёл Днестр и планировал на левом берегу реки обустроить оборонную линию от татар. Однако в начале марта 1684 года казаки, недовольные действиями гетмана, приведшими к гибели значительного количества людей, на совете под Могилёвом переизбрали своего руководителя и поставили на гетманство полковника Андрея Могилу. Когда Куницкий, переодевшись в монашескую одежду, пытался убежать с места проведения совета, он был убит.
Несмотря на это, в 1684 году король Ян III Собеский издал универсал, которым позволял казакам бывших правобережных полков селиться вокруг Чигирина, Канева, Корсуня, Черкасс, Умани, Кальника и Белой Церкви. Очередной Сейм Речи Посполитой, созванный в начале 1685-го, своим постановлением от 16 февраля подтвердил законность королевского универсала, определив следующее:
"Всем казакам низовым и украинским, пожелавшим признать Могилу гетманом и осевшим на Украине, возвращаются их древние вольности, свободы и привилегии, которые были подарены им нашими предшественниками".
Гетману Андрею Могиле было разрешено набирать полковников не из шляхетского сословия, как было до сих пор, а среди казацкой старшины. Для гетманской резиденции Могила избрал город Немиров (ныне Винницкая область). Сразу после этого на Правобережье возродилось несколько казацких полков – Белоцерковский (Фастовский), Брацлавский, Винницкий (Кальницкий) и Корсунский.
Процесс заселения земель, которые отошли к новым правобережным полкам, возглавили старые заслуженные казаки Семён Палий, Захар Искра, Самусь (Самуил Иванович) и Андрей Абазин.
В отличие от своих предшественников, которые опирались преимущественно на военный, авантюристический элемент, новая старшина предпочитала оседлое, земледельческое население. Декларируемые льготы привлекали сюда жителей Левобережья, переселенцев из других районов Правобережья, а также из Галиции и с территории нынешних Белоруссии и Молдавии. Казаки новых полков, 2 тысячи которых были записаны в реестр, принимали активное участие в войнах с Турцией, за что получали немалые деньги от польских властей.
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Это было шаткое равновесие: с одной стороны, гетмана Левобережья Ивана Самойловича тревожил постоянный отток населения на правый берег. С другой стороны, полковник белоцерковский Семён Палий ещё в 1685-м писал тому же Самойловичу письма с просьбой принять его полк в "богохранимую державу его Царского пресветлого величества". Но в Москве явно решили, что для этого пока не пришло время.
6 мая 1686 года в Москве, после почти двухмесячных переговоров, был подписан договор между Россией и Польшей, названный "Трактатом о вечном мире". Договор практически подтверждал постановления Андрусовского перемирия 1667 года – за двумя исключениями.
Во-первых, Россия покупала Киев за 146 тысяч рублей и официально закрепляла за собой его принадлежность, во-вторых – Речь Посполитая отказывалась от совместного протектората над Запорожской Сечью. Кроме того, Русское царство присоединялось к странам, ведущим войну против Турции.
© Фото : Открытый источникЦаревна Софья, цари Пётр I и Иван V. Иллюстрация XIX века
© Фото : Открытый источник
Царевна Софья, цари Пётр I и Иван V. Иллюстрация XIX века
Цари России Иван и Пётр Алексеевичи ратифицировали этот договор 18 июня 1686 года в Москве. А король Польши Ян III Собеский дал присягу выполнять положения "Вечного мира" в королевской резиденции во Львове 21 декабря 1686 года – в присутствии русской дипломатической миссии во главе с графом Шереметьевым.
При этом Сейм Речи Посполитой ратифицировал "Вечный мир" лишь в 1764 году. Как написано в польских учебниках истории, трактат стал результатом двадцатилетних неудачных попыток Варшавы изменить неблагоприятную ситуацию в Восточной Европе и считался в тогдашней Польше катастрофой. Однако установленные договором границы польского государства оставались стабильными до первого раздела Речи Посполитой в 1772 году.
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