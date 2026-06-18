Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму - 18.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260618/konstantinov-obyasnil-pochemu-ukrainskiy-yazyk-ostanetsya-v-krymu-1080361303.html
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму - 18.06.2026 Украина.ру
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму
Украинский язык в Крыму останется одним из государственных языков республики. Об этом 18 июня заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя возможные изменения в языковой политике региона
2026-06-18T13:50
2026-06-18T13:50
новости
украина
россия
крым
владимир константинов
сергей лавров
владимир зеленский
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069518725_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_49268fd1e53f32ef83e08ea43347d405.jpg
Политик подчеркнул, что лишать украинский язык статуса государственного было бы нецелесообразно, и призвал не делать "резких движений" в этом вопросе. Он также провел параллель с политикой Киева, где, по его словам, стремятся уничтожить все русское, включая язык и культуру.Председатель крымского парламента подчеркнул, что принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев. Он отметил, что в России существует мощная украинская диаспора, представители которой являются патриотами страны и противниками нацизма."Есть много украинцев – патриотов России и противников нацизма. В стране очень мощная украинская диаспора, трудолюбивые люди, которые любят Россию", — сказал Константинов.Согласно Конституции Республики Крым, государственными языками в регионе признаются русский, крымскотатарский и украинский. Таким образом, трехъязычие остается незыблемым принципом языковой политики полуострова.В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами из мирного плана по урегулированию конфликта исчез пункт о правах национальных меньшинств. Ранее Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны, что вызвало критику со стороны Москвы и международных правозащитных организаций.В ДНР тем временем продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Подробности в публикации Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР.
украина
россия
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069518725_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_02313cf1e6bc818f0047610f82f9070e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, крым, владимир константинов, сергей лавров, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Крым, Владимир Константинов, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму

13:50 18.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинский язык в Крыму останется одним из государственных языков республики. Об этом 18 июня заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя возможные изменения в языковой политике региона
Политик подчеркнул, что лишать украинский язык статуса государственного было бы нецелесообразно, и призвал не делать "резких движений" в этом вопросе. Он также провел параллель с политикой Киева, где, по его словам, стремятся уничтожить все русское, включая язык и культуру.
"Ни в коем случае не следует лишать украинский язык статуса государственного, в этом нет целесообразности. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить все русское, включая язык и культуру", — заявил Константинов.
Председатель крымского парламента подчеркнул, что принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев. Он отметил, что в России существует мощная украинская диаспора, представители которой являются патриотами страны и противниками нацизма.
"Есть много украинцев – патриотов России и противников нацизма. В стране очень мощная украинская диаспора, трудолюбивые люди, которые любят Россию", — сказал Константинов.
Согласно Конституции Республики Крым, государственными языками в регионе признаются русский, крымскотатарский и украинский. Таким образом, трехъязычие остается незыблемым принципом языковой политики полуострова.
В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами из мирного плана по урегулированию конфликта исчез пункт о правах национальных меньшинств.
Ранее Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны, что вызвало критику со стороны Москвы и международных правозащитных организаций.
В ДНР тем временем продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Подробности в публикации Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКрымВладимир КонстантиновСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:06Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
Лента новостейМолния