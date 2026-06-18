https://ukraina.ru/20260618/konstantinov-obyasnil-pochemu-ukrainskiy-yazyk-ostanetsya-v-krymu-1080361303.html
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму - 18.06.2026 Украина.ру
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму
Украинский язык в Крыму останется одним из государственных языков республики. Об этом 18 июня заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя возможные изменения в языковой политике региона
2026-06-18T13:50
2026-06-18T13:50
2026-06-18T13:50
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Политик подчеркнул, что лишать украинский язык статуса государственного было бы нецелесообразно, и призвал не делать "резких движений" в этом вопросе. Он также провел параллель с политикой Киева, где, по его словам, стремятся уничтожить все русское, включая язык и культуру.Председатель крымского парламента подчеркнул, что принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев. Он отметил, что в России существует мощная украинская диаспора, представители которой являются патриотами страны и противниками нацизма."Есть много украинцев – патриотов России и противников нацизма. В стране очень мощная украинская диаспора, трудолюбивые люди, которые любят Россию", — сказал Константинов.Согласно Конституции Республики Крым, государственными языками в регионе признаются русский, крымскотатарский и украинский. Таким образом, трехъязычие остается незыблемым принципом языковой политики полуострова.В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами из мирного плана по урегулированию конфликта исчез пункт о правах национальных меньшинств. Ранее Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны, что вызвало критику со стороны Москвы и международных правозащитных организаций.В ДНР тем временем продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Подробности в публикации Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, крым, владимир константинов, сергей лавров, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Крым, Владимир Константинов, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Верховная Рада
Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму
Украинский язык в Крыму останется одним из государственных языков республики. Об этом 18 июня заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя возможные изменения в языковой политике региона
Политик подчеркнул, что лишать украинский язык статуса государственного было бы нецелесообразно, и призвал не делать "резких движений" в этом вопросе. Он также провел параллель с политикой Киева, где, по его словам, стремятся уничтожить все русское, включая язык и культуру.
"Ни в коем случае не следует лишать украинский язык статуса государственного, в этом нет целесообразности. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить все русское, включая язык и культуру", — заявил Константинов.
Председатель крымского парламента подчеркнул, что принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев. Он отметил, что в России существует мощная украинская диаспора, представители которой являются патриотами страны и противниками нацизма.
"Есть много украинцев – патриотов России и противников нацизма. В стране очень мощная украинская диаспора, трудолюбивые люди, которые любят Россию", — сказал Константинов.
Согласно Конституции Республики Крым, государственными языками в регионе признаются русский, крымскотатарский и украинский. Таким образом, трехъязычие остается незыблемым принципом языковой политики полуострова.
В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами из мирного плана по урегулированию конфликта исчез пункт о правах национальных меньшинств.
Ранее Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны, что вызвало критику со стороны Москвы и международных правозащитных организаций.
В ДНР тем временем продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Подробности в публикации Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР.