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Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму

Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму - 18.06.2026 Украина.ру

Константинов объяснил, почему украинский язык останется в Крыму

Украинский язык в Крыму останется одним из государственных языков республики. Об этом 18 июня заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя возможные изменения в языковой политике региона

2026-06-18T13:50

2026-06-18T13:50

2026-06-18T13:50

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Политик подчеркнул, что лишать украинский язык статуса государственного было бы нецелесообразно, и призвал не делать "резких движений" в этом вопросе. Он также провел параллель с политикой Киева, где, по его словам, стремятся уничтожить все русское, включая язык и культуру.Председатель крымского парламента подчеркнул, что принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев. Он отметил, что в России существует мощная украинская диаспора, представители которой являются патриотами страны и противниками нацизма."Есть много украинцев – патриотов России и противников нацизма. В стране очень мощная украинская диаспора, трудолюбивые люди, которые любят Россию", — сказал Константинов.Согласно Конституции Республики Крым, государственными языками в регионе признаются русский, крымскотатарский и украинский. Таким образом, трехъязычие остается незыблемым принципом языковой политики полуострова.В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами из мирного плана по урегулированию конфликта исчез пункт о правах национальных меньшинств. Ранее Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны, что вызвало критику со стороны Москвы и международных правозащитных организаций.В ДНР тем временем продолжается масштабная работа по обновлению библиотечных фондов и модернизации библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки региона. Подробности в публикации Донбасс читающий: 122 тысячи новых книг и 33 обновленные библиотеки в ДНР.

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новости, украина, россия, крым, владимир константинов, сергей лавров, владимир зеленский, верховная рада