"Хотим убивать 20 к одному": Федоров превратил потери ВСУ в формулу для отчетности перед Западом - 18.06.2026 Украина.ру
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"Хотим убивать 20 к одному": Федоров превратил потери ВСУ в формулу для отчетности перед Западом
"Хотим убивать 20 к одному": Федоров превратил потери ВСУ в формулу для отчетности перед Западом - 18.06.2026 Украина.ру
"Хотим убивать 20 к одному": Федоров превратил потери ВСУ в формулу для отчетности перед Западом
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о включении соотношения потерь в рейтинг оценки эффективности подразделений, назвав стратегической целью ежемесячное уничтожение 50 тысяч российских военнослужащих. Соответствующее интервью он дал YouTube-каналу Pressing
2026-06-18T13:35
2026-06-18T13:35
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украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сво
спецоперация
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По словам Федорова, в последние месяцы на фронте наблюдается "позитивная тенденция" в соотношении потерь между ВСУ и российскими силами. Речь идет как о погибших, так и о раненых и пропавших без вести. Этот показатель, как рассказал министр, теперь включается в рейтинг боевой эффективности подразделений."Есть очень сложная формула. Например, мы считаем 10 потерь врага на одну с нашей стороны – это коэффициент единица. А вообще мы хотим убивать 20 к одному, чтобы коэффициент был, и чтобы показатель превышал 200 россиян на квадратный километр. В мае мы уничтожили 252 россиян на квадратный километр. А в октябре прошлого года было 67. То есть тенденция суперпозитивная", — рассказал Федоров.Министр подчеркнул, что рейтинг основывается на нескольких параметрах, включая соотношение оккупированных и деоккупированных территорий, а также потери личного состава. По его оценке, такая система стимулирует подразделения сокращать собственные потери, однако не все командиры пока знают о ее существовании.Федоров также анонсировал интеграцию оценки эффективности в систему "Е-баллы" в ближайшее время. Подразделения, демонстрирующие положительное соотношение потерь, смогут получать дополнительные бонусы."Думаю, в течение месяца он уже заработает, и мы увидим, как благодаря этому подходу будем терять еще меньше людей", — добавил министр.Между тем главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса. Он отметил, что боевой опыт "доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства".
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запад, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, спецоперация
Запад, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация

"Хотим убивать 20 к одному": Федоров превратил потери ВСУ в формулу для отчетности перед Западом

13:35 18.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
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Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о включении соотношения потерь в рейтинг оценки эффективности подразделений, назвав стратегической целью ежемесячное уничтожение 50 тысяч российских военнослужащих. Соответствующее интервью он дал YouTube-каналу Pressing
По словам Федорова, в последние месяцы на фронте наблюдается "позитивная тенденция" в соотношении потерь между ВСУ и российскими силами. Речь идет как о погибших, так и о раненых и пропавших без вести. Этот показатель, как рассказал министр, теперь включается в рейтинг боевой эффективности подразделений.
"Есть очень сложная формула. Например, мы считаем 10 потерь врага на одну с нашей стороны – это коэффициент единица. А вообще мы хотим убивать 20 к одному, чтобы коэффициент был, и чтобы показатель превышал 200 россиян на квадратный километр. В мае мы уничтожили 252 россиян на квадратный километр. А в октябре прошлого года было 67. То есть тенденция суперпозитивная", — рассказал Федоров.
Министр подчеркнул, что рейтинг основывается на нескольких параметрах, включая соотношение оккупированных и деоккупированных территорий, а также потери личного состава. По его оценке, такая система стимулирует подразделения сокращать собственные потери, однако не все командиры пока знают о ее существовании.
"Те, кто узнает о нем и видит там свое место, начинают очень активно работать над сокращением потерь", — заявил глава украинского оборонного ведомства.
Федоров также анонсировал интеграцию оценки эффективности в систему "Е-баллы" в ближайшее время. Подразделения, демонстрирующие положительное соотношение потерь, смогут получать дополнительные бонусы.
"Думаю, в течение месяца он уже заработает, и мы увидим, как благодаря этому подходу будем терять еще меньше людей", — добавил министр.
Между тем главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса. Он отметил, что боевой опыт "доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства".
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