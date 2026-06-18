https://ukraina.ru/20260618/glavkom-vsu-utverdil-plan-razvitiya-serzhantskogo-korpusa-1080355942.html

Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса

Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса - 18.06.2026 Украина.ру

Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса

План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины утверждён главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом он сообщил 18 июня

2026-06-18T12:58

2026-06-18T12:58

2026-06-18T12:58

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"Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в ВСУ, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса. Утвердил План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины", - написал Сырский в соцсети.План мероприятий рассчитан до конца 2027 года."Речь идет не только о расширении института инструкторов в учебных центрах и введении должностей дрилл-сержантов в батальонах базовой общевойсковой подготовки. План предусматривает также увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней. Это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессу подготовки и принятия решений", - пояснил Сырский.Он отметил, что боевой опыт "доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства". Поэтому они "должны иметь необходимые полномочия для эффективного управления подчиненными, а главный сержант взвода - быть готовым при необходимости заменить командира без потери управляемости и боеспособности подразделения".Отдельным направлением работы в ВСУ названо расширение прав и полномочий сержантского состава, а также совершенствование распределения функций между сержантами и офицерами. "Не менее важным остается четкое определение зон ответственности между командирами и главными сержантами", - пояснил Сырский.Важнейшей задачей названо развитие системы профессиональной подготовки. "Главная цель - максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Мы должны шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный во время отражения российской агрессии", - подчеркнул главком ВСУ.Также важным остается "совершенствование порядка прохождения военной службы на сержантских должностях и создание действенных механизмов управления карьерой". "Именно в этой сфере накопилось значительное количество проблемных вопросов, без решения которых невозможно дальнейшее развитие сержантского корпуса", - заметил главком украниской армии.Особое внимание будет уделено повышению социальных стандартов военной службы на сержантских должностях."В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения, - поведал Сырский. - Большинство главных сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата до высших сержантских должностей. Они имеют боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать надлежащую оценку".Вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов ВСУ также имеет значение, считает Сырский.Тем временем ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, всу, минобороны украины, реформы, военная хроника на украине, бывший ссср