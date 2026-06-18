Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса - 18.06.2026 Украина.ру
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Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса
Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса - 18.06.2026 Украина.ру
Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса
План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины утверждён главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом он сообщил 18 июня
2026-06-18T12:58
2026-06-18T12:58
новости
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
всу
минобороны украины
реформы
военная хроника на украине
бывший ссср
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"Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в ВСУ, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса. Утвердил План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины", - написал Сырский в соцсети.План мероприятий рассчитан до конца 2027 года."Речь идет не только о расширении института инструкторов в учебных центрах и введении должностей дрилл-сержантов в батальонах базовой общевойсковой подготовки. План предусматривает также увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней. Это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессу подготовки и принятия решений", - пояснил Сырский.Он отметил, что боевой опыт "доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства". Поэтому они "должны иметь необходимые полномочия для эффективного управления подчиненными, а главный сержант взвода - быть готовым при необходимости заменить командира без потери управляемости и боеспособности подразделения".Отдельным направлением работы в ВСУ названо расширение прав и полномочий сержантского состава, а также совершенствование распределения функций между сержантами и офицерами. "Не менее важным остается четкое определение зон ответственности между командирами и главными сержантами", - пояснил Сырский.Важнейшей задачей названо развитие системы профессиональной подготовки. "Главная цель - максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Мы должны шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный во время отражения российской агрессии", - подчеркнул главком ВСУ.Также важным остается "совершенствование порядка прохождения военной службы на сержантских должностях и создание действенных механизмов управления карьерой". "Именно в этой сфере накопилось значительное количество проблемных вопросов, без решения которых невозможно дальнейшее развитие сержантского корпуса", - заметил главком украниской армии.Особое внимание будет уделено повышению социальных стандартов военной службы на сержантских должностях."В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения, - поведал Сырский. - Большинство главных сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата до высших сержантских должностей. Они имеют боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать надлежащую оценку".Вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов ВСУ также имеет значение, считает Сырский.Тем временем ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, всу, минобороны украины, реформы, военная хроника на украине, бывший ссср
Новости, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, Минобороны Украины, реформы, военная хроника на Украине, бывший СССР

Главком ВСУ утвердил план развития сержантского корпуса

12:58 18.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУСырский
Сырский - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины утверждён главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом он сообщил 18 июня
"Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в ВСУ, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса. Утвердил План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины", - написал Сырский в соцсети.
План мероприятий рассчитан до конца 2027 года.
"Речь идет не только о расширении института инструкторов в учебных центрах и введении должностей дрилл-сержантов в батальонах базовой общевойсковой подготовки. План предусматривает также увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней. Это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессу подготовки и принятия решений", - пояснил Сырский.
Он отметил, что боевой опыт "доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства". Поэтому они "должны иметь необходимые полномочия для эффективного управления подчиненными, а главный сержант взвода - быть готовым при необходимости заменить командира без потери управляемости и боеспособности подразделения".
Отдельным направлением работы в ВСУ названо расширение прав и полномочий сержантского состава, а также совершенствование распределения функций между сержантами и офицерами.
"Не менее важным остается четкое определение зон ответственности между командирами и главными сержантами", - пояснил Сырский.
Важнейшей задачей названо развитие системы профессиональной подготовки.
"Главная цель - максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Мы должны шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный во время отражения российской агрессии", - подчеркнул главком ВСУ.
Также важным остается "совершенствование порядка прохождения военной службы на сержантских должностях и создание действенных механизмов управления карьерой".
"Именно в этой сфере накопилось значительное количество проблемных вопросов, без решения которых невозможно дальнейшее развитие сержантского корпуса", - заметил главком украниской армии.
Особое внимание будет уделено повышению социальных стандартов военной службы на сержантских должностях.
"В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения, - поведал Сырский. - Большинство главных сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата до высших сержантских должностей. Они имеют боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать надлежащую оценку".
Вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов ВСУ также имеет значение, считает Сырский.
Тем временем ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня
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