"ВСУ ждёт очередная катастрофа": почему Украине все тяжелее удерживать фронт — мнение Ищенко - 18.06.2026 Украина.ру
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"ВСУ ждёт очередная катастрофа": почему Украине все тяжелее удерживать фронт — мнение Ищенко
"ВСУ ждёт очередная катастрофа": почему Украине все тяжелее удерживать фронт — мнение Ищенко - 18.06.2026 Украина.ру
"ВСУ ждёт очередная катастрофа": почему Украине все тяжелее удерживать фронт — мнение Ищенко
ВС РФ продолжают наступать на Харьковском и Сумском направлениях, где ВСУ так и не смогли закрепиться. Украинцам не хватает людей даже для удержания позиций, а локальные прорывы на юге уже показали, что резервы противника на исходе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-18T05:45
2026-06-18T05:45
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Оценивая ситуацию на фронте, эксперт отметил, что у ВСУ не хватает живой силы для удержания всё более длинной линии соприкосновения."Чем меньше у вас людей на фронте, тем сложнее вам держать фронт. И локальные обрушения фронта мы уже видели. Это было на юге, когда войска за несколько месяцев дошли до Гуляйполя. Да, мы споткнулись об Орехов, но замедленное наступление все равно продолжается", — заявил Ищенко.По словам политолога, похожая ситуация была под Покровском и Купянском. ВСУ удавалось там временно стабилизировать фронт, но сейчас они всё равно отступают.При этом, указал Ищенко, на Харьковском и Сумском направлениях ВСУ фронт так и не стабилизировали. Российские войска там наступают, удлиняя северный фланг, что вынуждает противника растягивать свои и без того скудные резервы."Понятно, что на текущих рубежах фронт стоять не будет. ВСУ ждет очередная катастрофа или несколько катастроф", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Вова, пора бежать!" Бунт в Киеве, приговор за критику Зеленского в соцсетях на сайте Украина.ру.
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"ВСУ ждёт очередная катастрофа": почему Украине все тяжелее удерживать фронт — мнение Ищенко

05:45 18.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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ВС РФ продолжают наступать на Харьковском и Сумском направлениях, где ВСУ так и не смогли закрепиться. Украинцам не хватает людей даже для удержания позиций, а локальные прорывы на юге уже показали, что резервы противника на исходе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Оценивая ситуацию на фронте, эксперт отметил, что у ВСУ не хватает живой силы для удержания всё более длинной линии соприкосновения.
"Чем меньше у вас людей на фронте, тем сложнее вам держать фронт. И локальные обрушения фронта мы уже видели. Это было на юге, когда войска за несколько месяцев дошли до Гуляйполя. Да, мы споткнулись об Орехов, но замедленное наступление все равно продолжается", — заявил Ищенко.
По словам политолога, похожая ситуация была под Покровском и Купянском. ВСУ удавалось там временно стабилизировать фронт, но сейчас они всё равно отступают.
При этом, указал Ищенко, на Харьковском и Сумском направлениях ВСУ фронт так и не стабилизировали. Российские войска там наступают, удлиняя северный фланг, что вынуждает противника растягивать свои и без того скудные резервы.
"Понятно, что на текущих рубежах фронт стоять не будет. ВСУ ждет очередная катастрофа или несколько катастроф", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Вова, пора бежать!" Бунт в Киеве, приговор за критику Зеленского в соцсетях на сайте Украина.ру.
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