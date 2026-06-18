https://ukraina.ru/20260618/krasnyy-liman-obrechn-shturm-idt-s-dvukh-napravleniy-ugolnyy-pro-situatsiyu-na-fronte-1080361601.html

"Красный Лиман обречён, штурм идёт с двух направлений": Угольный про ситуацию на фронте

"Красный Лиман обречён, штурм идёт с двух направлений": Угольный про ситуацию на фронте - 18.06.2026 Украина.ру

"Красный Лиман обречён, штурм идёт с двух направлений": Угольный про ситуацию на фронте

В Красном Лимане российские штурмовые подразделения фиксируются на северо-западной окраине и в центре. Теоретически, противник может перебросить туда какие-то резервы, но в целом город обречен. Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру

2026-06-18T13:47

2026-06-18T13:47

2026-06-18T13:47

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Продолжая разговор о ситуации на фронте, эксперт оценил перспективы штурма Красного Лимана и рассказал про новые успехи российских войск."В Красном Лимане российские штурмовые подразделения фиксируются на северо-западной окраине и в центральной части", — заявил Угольный.По словам эксперта, у ВСУ на этом участке небольшая группировка — всего два-три батальона на весь выступ, и гигантских объёмов снабжения им не требуется.Он добавил, что противнику удобно забрасывать снабжение из Райгородка через Щурово, переправы у них есть, к тому же в районе Татьяновки и Пришиба украинские войска контролируют высоты."Конечно, противник может перебросить туда какие-то резервы, но в целом город обречен. По идее, он еще зимой должен был быть взят. К сожалению, тогда это не вышло", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.Зеленский уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях. Поэтому сейчас России надо играть и от обороны, и от атаки. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.

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