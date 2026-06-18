Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве - 18.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260618/sily-pvo-menee-chem-za-chas-sbili-okolo-30-bpla-pytavshikhsya-prorvatsya-k-moskve-1080340736.html
Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве - 18.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
Силы ПВО менее чем за час сбили 28 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 июня сообщил в своём телеграм-канале
2026-06-18T05:34
2026-06-18T05:34
украина.ру
россия
москва
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
пво
вс рф
беспилотники
беспилотники сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_40d5f4a2edfd3f84d8263b71342c7c60.jpg
"Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 4:40 мск.В 5:09 мск столичный градоначальник опубликовал сообщение об уничтожении ещё семи беспилотников. А в 5:25 мск — ещё шести БПЛА.Ранее сообщалось, что при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8af21afa1e80900d232248e08b5c5b13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, москва, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, вс рф, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация

Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве

05:34 18.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО менее чем за час сбили 28 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 июня сообщил в своём телеграм-канале
"Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 4:40 мск.
В 5:09 мск столичный градоначальник опубликовал сообщение об уничтожении ещё семи беспилотников. А в 5:25 мск — ещё шести БПЛА.
Ранее сообщалось, что при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияМоскваСергей СобянинМинобороныМинобороны РФПВОВС РФбеспилотникибеспилотники сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:06Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
Лента новостейМолния