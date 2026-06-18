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Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве

Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве - 18.06.2026 Украина.ру

Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве

Силы ПВО менее чем за час сбили 28 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 июня сообщил в своём телеграм-канале

2026-06-18T05:34

2026-06-18T05:34

2026-06-18T05:34

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"Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 4:40 мск.В 5:09 мск столичный градоначальник опубликовал сообщение об уничтожении ещё семи беспилотников. А в 5:25 мск — ещё шести БПЛА.Ранее сообщалось, что при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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