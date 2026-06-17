Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ - 17.06.2026 Украина.ру
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Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ
Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ - 17.06.2026 Украина.ру
Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ
Ставки на смерть становятся популярны на Украине. Альтернативным заработком командования ВСУ стали трансляции, на которых зрители делают ставки на выживание... Украина.ру, 17.06.2026
2026-06-17T17:36
2026-06-17T17:36
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военкоры русской весны
военкор
общество
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командование
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Ставки на смерть становятся популярны на Украине. Альтернативным заработком командования ВСУ стали трансляции, на которых зрители делают ставки на выживание украинских солдат, сообщил Мах-канал военкоров "Русской весны".К посту прилагается видео, на котором отец убитого военнослужащего украинской армии рассказывает о трансляции боев онлайн. Мужчина, чтобы найти пропавшего в ВСУ сына, провел расследование и выяснил, что бой с его участием показывали в сети за деньги.Военкоры пишут, что командование поставило такие трансляции на поток.О тотальном расчеловечивании, кровавом бизнесе и больном обществе поговорили с военным корреспондентом Олегом Блохиным.
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украина, сво, всу, военкоры русской весны, военкор, общество, новости украины, командование, видео, украина.ру, видео
Украина, СВО, ВСУ, Военкоры Русской весны, военкор, Общество, Новости Украины, командование, Видео, Украина.ру

Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ

17:36 17.06.2026
 
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Ставки на смерть становятся популярны на Украине. Альтернативным заработком командования ВСУ стали трансляции, на которых зрители делают ставки на выживание украинских солдат, сообщил Мах-канал военкоров "Русской весны".

К посту прилагается видео, на котором отец убитого военнослужащего украинской армии рассказывает о трансляции боев онлайн. Мужчина, чтобы найти пропавшего в ВСУ сына, провел расследование и выяснил, что бой с его участием показывали в сети за деньги.
Военкоры пишут, что командование поставило такие трансляции на поток.

О тотальном расчеловечивании, кровавом бизнесе и больном обществе поговорили с военным корреспондентом Олегом Блохиным.
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