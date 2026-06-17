Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ
Ставки на смерть становятся популярны на Украине. Альтернативным заработком командования ВСУ стали трансляции, на которых зрители делают ставки на выживание украинских солдат, сообщил Мах-канал военкоров "Русской весны".
К посту прилагается видео, на котором отец убитого военнослужащего украинской армии рассказывает о трансляции боев онлайн. Мужчина, чтобы найти пропавшего в ВСУ сына, провел расследование и выяснил, что бой с его участием показывали в сети за деньги.
Военкоры пишут, что командование поставило такие трансляции на поток.
О тотальном расчеловечивании, кровавом бизнесе и больном обществе поговорили с военным корреспондентом Олегом Блохиным.
К посту прилагается видео, на котором отец убитого военнослужащего украинской армии рассказывает о трансляции боев онлайн. Мужчина, чтобы найти пропавшего в ВСУ сына, провел расследование и выяснил, что бой с его участием показывали в сети за деньги.
Военкоры пишут, что командование поставило такие трансляции на поток.
О тотальном расчеловечивании, кровавом бизнесе и больном обществе поговорили с военным корреспондентом Олегом Блохиным.
Подписывайся на