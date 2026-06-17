https://ukraina.ru/20260617/stavki-na-smert--novyy-krovavyy-biznes-komandovaniya-vsu-1080326973.html

Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ

Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ - 17.06.2026 Украина.ру

Ставки на смерть – новый кровавый бизнес командования ВСУ

Ставки на смерть становятся популярны на Украине. Альтернативным заработком командования ВСУ стали трансляции, на которых зрители делают ставки на выживание... Украина.ру, 17.06.2026

2026-06-17T17:36

2026-06-17T17:36

2026-06-17T17:36

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Ставки на смерть становятся популярны на Украине. Альтернативным заработком командования ВСУ стали трансляции, на которых зрители делают ставки на выживание украинских солдат, сообщил Мах-канал военкоров "Русской весны".К посту прилагается видео, на котором отец убитого военнослужащего украинской армии рассказывает о трансляции боев онлайн. Мужчина, чтобы найти пропавшего в ВСУ сына, провел расследование и выяснил, что бой с его участием показывали в сети за деньги.Военкоры пишут, что командование поставило такие трансляции на поток.О тотальном расчеловечивании, кровавом бизнесе и больном обществе поговорили с военным корреспондентом Олегом Блохиным.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сво, всу, военкоры русской весны, военкор, общество, новости украины, командование, видео, украина.ру, видео