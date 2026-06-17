Президенты встретились на саммите Россия – АСЕАН, Финляндия думает о ядерном оружии. Новости к 19.00
19:00 17.06.2026 (обновлено: 08:46 18.06.2026)
Переговоры на высшем и высоком уровнях состоялись уровне состоялись а саммите Россия – АСЕАН в Казани. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент России Владимир Путин на саммите Россия – АСЕАН в Казани провёл встречу с президентом Филиппин.
И коротко о других новостях:
🟦 Официальный Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И иранскому коллеге Аббасу Аракчи.
🟦 Официальный Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И иранскому коллеге Аббасу Аракчи.
"Китай, будучи всесторонним стратегическим партнером Ирана, всегда поддерживал обоснованную и законную позицию Тегерана и его усилия по защите своего суверенитета и безопасности", - цитирует своего министра МИД КНР.
🟦 Индонезия продолжит импорт российской нефти даже в случае открытия судоходства через Ормузский пролив на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Дви Анггия. Об этом сообщает РИА Новости;
🟦 Валерия Газзаева внесли в базу экстремистского "Миротворца". Бывшего тренера ЦСКА и сборной России обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины";
🟦 Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ, пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;
🟦 Парламент Финляндии разрешил ввоз и хранение ядерного оружия. Запрет на ввоз, изготовление, хранение и применение ядерного оружия действовал в Финляндии почти 40 лет. За поправки в законодательство проголосовали 125 парламентариев, против выступил 61 депутат, еще 13 отсутствовали на заседании, следует из итогов голосования на сайте парламента;
🟦 Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет Manager Magazin со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца года на 28,4%, до €1,56 млрд;
🟦 Выборы депутатов Госдумы и совмещённые с ними пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Такое решение принял ЦИК России,
🟦 ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение, сообщила глава избиркома Элла Памфилова;
🟦 На "Севмаше" состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М" "Мурманск", сообщили в МО РФ.
🟦 Валерия Газзаева внесли в базу экстремистского "Миротворца". Бывшего тренера ЦСКА и сборной России обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины";
🟦 Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ, пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;
🟦 Парламент Финляндии разрешил ввоз и хранение ядерного оружия. Запрет на ввоз, изготовление, хранение и применение ядерного оружия действовал в Финляндии почти 40 лет. За поправки в законодательство проголосовали 125 парламентариев, против выступил 61 депутат, еще 13 отсутствовали на заседании, следует из итогов голосования на сайте парламента;
🟦 Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет Manager Magazin со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца года на 28,4%, до €1,56 млрд;
🟦 Выборы депутатов Госдумы и совмещённые с ними пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Такое решение принял ЦИК России,
🟦 ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение, сообщила глава избиркома Элла Памфилова;
🟦 На "Севмаше" состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М" "Мурманск", сообщили в МО РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на