Президенты встретились на саммите Россия – АСЕАН, Финляндия думает о ядерном оружии. Новости к 19.00 - 18.06.2026 Украина.ру
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Президенты встретились на саммите Россия – АСЕАН, Финляндия думает о ядерном оружии. Новости к 19.00
Президенты встретились на саммите Россия – АСЕАН, Финляндия думает о ядерном оружии. Новости к 19.00 - 18.06.2026 Украина.ру
Президенты встретились на саммите Россия – АСЕАН, Финляндия думает о ядерном оружии. Новости к 19.00
Переговоры на высшем и высоком уровнях состоялись уровне состоялись а саммите Россия – АСЕАН в Казани. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T19:00
2026-06-18T08:46
новости
россия
финляндия
казань
владимир путин
патриарх кирилл
госдума
цик
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асеан
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Президент России Владимир Путин на саммите Россия – АСЕАН в Казани провёл встречу с президентом Филиппин.И коротко о других новостях:🟦 Официальный Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И иранскому коллеге Аббасу Аракчи."Китай, будучи всесторонним стратегическим партнером Ирана, всегда поддерживал обоснованную и законную позицию Тегерана и его усилия по защите своего суверенитета и безопасности", - цитирует своего министра МИД КНР.🟦 Индонезия продолжит импорт российской нефти даже в случае открытия судоходства через Ормузский пролив на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Дви Анггия. Об этом сообщает РИА Новости;🟦 Валерия Газзаева внесли в базу экстремистского "Миротворца". Бывшего тренера ЦСКА и сборной России обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины";🟦 Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ, пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;🟦 Парламент Финляндии разрешил ввоз и хранение ядерного оружия. Запрет на ввоз, изготовление, хранение и применение ядерного оружия действовал в Финляндии почти 40 лет. За поправки в законодательство проголосовали 125 парламентариев, против выступил 61 депутат, еще 13 отсутствовали на заседании, следует из итогов голосования на сайте парламента;🟦 Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет Manager Magazin со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца года на 28,4%, до €1,56 млрд;🟦 Выборы депутатов Госдумы и совмещённые с ними пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Такое решение принял ЦИК России,🟦 ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение, сообщила глава избиркома Элла Памфилова;🟦 На "Севмаше" состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М" "Мурманск", сообщили в МО РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, финляндия, казань, владимир путин, патриарх кирилл, госдума, цик, politico, асеан, переговоры, нефть, мир без границ
Новости, Россия, Финляндия, Казань, Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Госдума, ЦИК, Politico, АСЕАН, переговоры, нефть, Мир без границ

Президенты встретились на саммите Россия – АСЕАН, Финляндия думает о ядерном оружии. Новости к 19.00

19:00 17.06.2026 (обновлено: 08:46 18.06.2026)
 
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Главное за день - Политика 1 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Украина.ру
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Переговоры на высшем и высоком уровнях состоялись уровне состоялись а саммите Россия – АСЕАН в Казани. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент России Владимир Путин на саммите Россия – АСЕАН в Казани провёл встречу с президентом Филиппин.
И коротко о других новостях:

🟦 Официальный Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И иранскому коллеге Аббасу Аракчи.
"Китай, будучи всесторонним стратегическим партнером Ирана, всегда поддерживал обоснованную и законную позицию Тегерана и его усилия по защите своего суверенитета и безопасности", - цитирует своего министра МИД КНР.
🟦 Индонезия продолжит импорт российской нефти даже в случае открытия судоходства через Ормузский пролив на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Дви Анггия. Об этом сообщает РИА Новости;

🟦 Валерия Газзаева внесли в базу экстремистского "Миротворца". Бывшего тренера ЦСКА и сборной России обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины";

🟦 Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ, пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;

🟦 Парламент Финляндии разрешил ввоз и хранение ядерного оружия. Запрет на ввоз, изготовление, хранение и применение ядерного оружия действовал в Финляндии почти 40 лет. За поправки в законодательство проголосовали 125 парламентариев, против выступил 61 депутат, еще 13 отсутствовали на заседании, следует из итогов голосования на сайте парламента;

🟦 Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет Manager Magazin со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца года на 28,4%, до €1,56 млрд;

🟦 Выборы депутатов Госдумы и совмещённые с ними пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Такое решение принял ЦИК России,

🟦 ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение, сообщила глава избиркома Элла Памфилова;

🟦 На "Севмаше" состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М" "Мурманск", сообщили в МО РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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