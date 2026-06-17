https://ukraina.ru/20260617/dmitriy-krasnov-isk-ukrainy-v-sud-oon-mozhet-legitimizirovat-svo-dlya-zapada-a-kiev-popadet-v-1080321805.html

Дмитрий Краснов: Иск Украины в суд ООН может легитимизировать СВО для Запада, а Киев попадет в ловушку

Дмитрий Краснов: Иск Украины в суд ООН может легитимизировать СВО для Запада, а Киев попадет в ловушку - 18.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Иск Украины в суд ООН может легитимизировать СВО для Запада, а Киев попадет в ловушку

Пока мир следит за громкими заявлениями политиков, в судах и кулуарах G7 идет совсем другая игра. Украина фактически дала России шанс юридически обосновать СВО в суде ООН, а европейские элиты начали "битву бульдогов" за право первыми выйти из украинского кейса.

2026-06-17T19:10

2026-06-17T19:10

2026-06-18T11:07

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О "грязных приемах" США с иранской ядерной программой, ловушках Трампа для Европы и о том, почему старый бюрократический рефлекс оказался эффективнее ракет, в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, заявили в МИД России, отметив, что провалилась попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным" с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. При этом дипломаты отметили, что данное решение суда — “чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими юридической войне против России".— Дмитрий Анатольевич, где ещё мы можем применить подобный опыт? Может быть, также можно решить вопрос с российскими замороженными активами в Европе — обратившись в международные инстанции?— Повторю рефрен, мною нелюбимый, но, увы, отражающий реальность: международное право растоптано – право сильного и политическая воля в моменте оказываются важнее любых законов. Однако, старый добрый бюрократический рефлекс образцовых законников кое-где работает: "есть входящий – должен быть исходящий", "а где это написано", "это не в моей компетенции". И если не уважение закона, то эта прекрасная бюрократия позволяет России и её отдельным, весьма обеспечены, гражданам отстаивать свои интересы на международном уровне.Так, например, Россия с 2014 года до сих пор уверенно держится в так называемых "крымских арбитражах", и никакая русофобия и политическое давление пока не помогли украинским инвесторам одержать победу. Инвесторы требовали компенсацию за национализированное имущество, но грамотная и кропотливая работа российских юристов до сей поры блокирует даже принятые в пользу украинских бизнесменов решения.Наверное, только юристы-международники знают, что 26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России, оспаривающий право нашей страны ссылаться на Конвенцию о геноциде как на основание для начала специальной военной операции. То есть, Украина засвидетельствовала своим иском, что СВО может быть и вполне обоснованной – всё зависит от решения суда. Под сомнение правовую легитимность действий России украинская сторона ставила только на том основании, что происходящее в Донбассе, с точки зрения заявителя, не было геноцидом.В ноябре 2024 года Россия подала встречный иск, заявив, что Украина нарушила Конвенцию о геноциде в отношении русскоязычного населения Донбасса, а 5 декабря 2025 года суд постановил, что встречный иск России допустим для рассмотрения по существу. Перед судом стоит вопрос: была ли Украина виновна в геноциде в Донбассе. Если да, то Россия была права, заявляя об этом как основании для своих действий. На данный момент стороны готовят документы для дальнейшего рассмотрения.Конечно же, всё не так схематично, всё очень сложно – именно поэтому лучшие юристы работают годами над этой проблематикой. Но решение в пользу России, если таковое будет, позволит Западу совершенно по-другому взглянуть на СВО.Что же до замороженных российских активов, то если бы не работа коллег, их бы давно украли у нас – целиком и безвозвратно. Только грамотное правовое сопротивление удерживает ситуацию в неустойчивом равновесии – юридическая битва продолжается. Напомню, в конце мая Центральный банк РФ подал иск в Общий суд Европейского союза, оспаривая регламент, который позволяет использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.— В преддверии саммита G7 с участием Владимира Зеленского в СМИ идёт много разных спекуляций вокруг того, в каком контексте там могут обсуждать Украину. А вы как считаете?— Думаю, главные разговоры будут вовсе не об Украине. "Битва бульдогов под ковром" развернется за право вести переговоры с Россией при минимальных вложениях в Украину. По сути, это будет попытка европейцев подмять Трампа. Только вот выжать из него нужные слова гораздо проще, чем конкретные решения. К тому же, даже в решениях "утренний Трамп" и "вечерний Трамп" – два разных человека.— Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил Трамп. Сам текст соглашения не опубликован. Судя по утечкам с иранской стороны, стороны договорились прекратить обстрелы и сели за стол переговоров. Но вопрос — решили ли они вопрос ядерного оружия Ирана? И не вспыхнет ли война активно вновь, как считаете?— Люблю подтрунивать над российскими экспертами и их необоснованными прогнозами, но сейчас солидарен с большинством – это рамочное соглашение и яйца выеденного не стоит. Да, в краткосрочной перспективе острота ситуации будет снята, но опасность боевых действий никуда не исчезла, как и противоречия, их вызывающие.Что же до иранской атомной бомбы, то она – просто копия иракского химического оружия из пробирки Пауэлла. Иран не раз подтверждал приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязательство не разрабатывать ядерное оружие. МАГАТЭ ситуацию контролировало и никаких нарушений с иранской стороны не обнаруживала. Всё остальное – грязные риторические приемчики со стороны США и Израиля.— Трамп также заявил, что США сфокусируются на Украине после разрешения конфликта с Ираном, сославшись на “хорошие разговоры” с Зеленским и Путиным. Интересно, каким образом будет выглядеть этот фокус? Пока я вижу, что Европа ужесточаются против нас, а США пассивны…— Если следить за действиями, а не за публичной риторикой, то США вовсе не пассивны. Белый дом помалкивает или даже делает реверансы в нашу сторону, а колоссальная санкционная инфраструктура неустанно работает. Эта машина давления не требует топлива в виде демонстративного хейта в ежедневных громких заявлениях. Она бесшумно и эффективно продолжает ограничивать доступ России к технологиям, финансам и логистике.Кроме того, точно так же, под сурдинку, США по-прежнему остаются ключевым поставщиком разведданных и многих критически важных военных технологий для Украины. Сколько б ни визжали "балтийские тигры", они и на сотую часть не обеспечивают военного потенциала Украины. Да и вся Европа целиком не делает такого вклада, как Америка.Что же до обещанного фокуса на Украине, то он в том, что США хотят сфокусироваться – найти устойчивую внутриевропейскую конструкцию, которая позволит отделаться от украинских проблем и заняться соперничеством с Китаем. Европейцы это прекрасно понимают, поэтому, собственно, и "окучивают" Трампа со всех сторон.— В западной прессе звучат опасения, что Россия может передать Ирану или хуситам современные технологии (например, противокорабельные ракеты), которые сделают блокаду Ормузского или Баб-эль-Мандебского проливов непреодолимой для флота США. Как вы относитесь к концепции "симметричного ответа": если Запад дает ракеты Украине для ударов по Крыму, должна ли Россия помочь союзникам на Ближнем Востоке закрыть для Запада ключевые торговые артерии?— И не только для Запада закрыть, не так ли? Через эту дверь ходят не только враги. Китай вряд ли поблагодарит за такое решение. Да и остальным странам будет несладко. Наша планета маленькая и тесная, как коммуналка. Поэтому любые "траблы", задуманные для кого-то одного, неизбежно оборачиваются проблемами для всех.Кроме того, сама постановка вопроса о военно-технической помощи Ирану исходит из предположения, что у России есть некий неиспользуемый набор технологий или вооружений, способных радикально изменить ситуацию в Ормузском или Баб-эль-Мандебском проливах. Но если бы у России действительно были такие, логично было бы сначала увидеть их применение в конфликте на Украине.Ну и, конечно, любые ракеты без спутниковой разведки и целеуказания – что пулемёт без патронов: можно использовать как дубинку – тоже оружие, но не слишком эффективное.— На фоне нестабильности в Ормузском проливе и конфликта на Украине резко возрастает роль коридора "Север — Юг". Не кажется ли вам, что Ближний Восток и Украина — это теперь единый геополитический узел, где решается судьба транзита товаров между Азией и Европой в обход западного контроля? Готова ли Россия стать главным гарантом безопасности этих новых путей?— Простите мне мой гражданский эгоизм, но я предпочту, чтобы Россия сначала обеспечила безопасность своих путей и своих граждан – и на "старых" территориях, и на новых – а уж после этого можно отдать должное геостратегическим интересам.Коридор "Север – Юг" протяженностью 7,2 тысячи километров, известный как INSTC и связывающий Санкт-Петербург с портом Мумбаи на западе Индии, действительно становится более востребованным на фоне санкций, войны на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. За первые четыре месяца 2026 года грузопоток по нему вырос на 87%. Однако пока он не заменяет традиционные торговые маршруты, не конкурирует с альтернативами и не определяет судьбу торговли между Азией и Европой.Так, грузопоток "Срединного коридора" через Казахстан, Каспий, Азербайджан и Турцию увеличился с 0,8 до 4,5 миллионов тонн к 2025 году – более чем в пять раз. Дело в том, что международный бизнес выбирает пути, которым не нужен гарант – пути по спокойным регионам. И когда Россия будет восприниматься зарубежными партнерами не как гарант, а как скучная страна, в которой нет сенсаций, коридор "Север – Юг" действительно может стать из капилляра артерией.Также экс-генсек НАТО убежден, что Вашингтон "больше не придет Европе на выручку", и Брюсселю придется действовать самостоятельно. Расмуссен выделяет три направления, которые Европа должна реализовать, прежде чем садиться за стол переговоров с Москвой. Об этом, в материале Кристины Черкасовой "Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное.

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https://ukraina.ru/20260617/dmitriy-golubovskiy-u-rossii-est-vozmozhnost-lishit-ukrainu-mostov-poka-evropa-ne-vosstanovila-ee-1080285459.html

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