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В Крымском районе Кубани из-за разлива реки ввели режим ЧС
В Крымском районе Кубани из-за разлива реки ввели режим ЧС - 16.06.2026 Украина.ру
В Крымском районе Кубани из-за разлива реки ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Об этом пресс-служба администрации района в ночь на 16 июня сообщила в своём телеграм-канале
2026-06-16T02:52
2026-06-16T02:52
2026-06-16T02:52
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сельское хозяйство
происшествия
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"В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи", — говорится в публикации.По данным администрации, вода в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населённым пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ "Йодник", населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления."Ширина прорыва на 15 июня – порядка 100 метров. На краевом совещании обсудили варианты ремонта дамбы обвалования. Окончательное решение будет принято после экспертизы и работы проектировщиков", — уточнили в администрации.Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, краснодарский край, кубань, режим чп, затопления, наводнение, сельское хозяйство, происшествия, угроза, река
Украина.ру, Новости, Россия, краснодарский край, Кубань, режим ЧП, затопления, наводнение, Сельское хозяйство, происшествия, угроза, река
В Крымском районе Кубани из-за разлива реки ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Об этом пресс-служба администрации района в ночь на 16 июня сообщила в своём телеграм-канале
"В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи", — говорится в публикации.
По данным администрации, вода в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населённым пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ "Йодник", населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.
"Ширина прорыва на 15 июня – порядка 100 метров. На краевом совещании обсудили варианты ремонта дамбы обвалования. Окончательное решение будет принято после экспертизы и работы проектировщиков", — уточнили в администрации.
Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру