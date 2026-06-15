https://ukraina.ru/20260615/chetyre-voprosa-k-laboratoriyam-na-ukraine-no-vazhen-tolko-odin-1080202655.html

Четыре вопроса к лабораториям на Украине. Но важен только один

Четыре вопроса к лабораториям на Украине. Но важен только один - 15.06.2026 Украина.ру

Четыре вопроса к лабораториям на Украине. Но важен только один

12 июня 2026 года директор Национальной разведки США ODNI Тулси Габбард опубликовала четыре рассекреченных слайда о глобальной сети биологических лабораторий, финансируемых американским бюджетом. Всего в списке оказалось более 120 объектов, из них 40 — на территории Украины.

2026-06-15T07:37

2026-06-15T07:37

2026-06-15T07:37

эксклюзив

сша

украина

одесса

талси габбард

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дональд трамп

пентагон

fox news

financial times

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Нужно ли говорить, какая сверхновая в этот момент взорвалась в цифровом пространстве? Правые трампистские ресурсы вроде Fox News и Breitbart тут же изошлись в разных вариациях одного и того же: смотрите, Deep State и его козни, байденовская клика, мы же говорили, а вы не верили. В то же время продемократические Financial Times и Newsweek при поддержке украинских ресурсов не нашли ничего умнее, как объявить произошедшее… информационной операцией в пользу России.Габбард тут же обвинили в подтасовке фактов и кремлёвской пропаганде, а МИД Украины выпустил официальное опровержение, указав, кстати, на справедливые и нелепые ошибки на карте Украины — фанаты Джен Псаки и её угроз морской блокады Беларуси ухахатывались, глядя на то, куда горе-картографы запихнули Киев, и дивились горе-топонимам вроде "Чернива". Припомнили даже давно списанного в утиль Николая Азарова, стенавшего, что украинским чиновникам под страхом страшных политических последствий запретили приближаться к злосчастным лабораториям на пушечный выстрел.И все они проигнорировали самое главное: почему именно сейчас, под самый занавес своей карьеры в разведке, Тулси Габбард решилась на этот абсурдистский демарш. Разведка никогда ничего не делает просто так. И даже эти кривые слайды — тоже имели свою цель. Какую же?Где правда, а где — спекуляцииЗдесь необходима буквально-таки нейрохирургическая точность в словах, потому что дьявол живёт именно в формулировках — и именно из-за них в инфополе начался вой.Слайды содержат три уровня утверждений. Первый — неоспоримый и давно публичный: США с 2005 года финансировали на Украине сеть биологических лабораторий в рамках Программы совместного снижения угрозы CTR, более известной под именами Нанна и Лугара — авторов соответствующего американского закона.Подрядчиком выступила инженерная фирма Black & Veatch. Сам Пентагон ещё в марте 2022 года сам публично признал факт инвестиций около 200 миллионов долларов в 46 украинских объектов. Всё это и так было известно и даже можно было найти на сайте посольства США в Киеве.Настоящие интересности начинаются дальше. На слайде о сети украинских лабораторий разведка коллективно описывает весь массив из 40 с лишним объектов: "Storage of BW Pathogens from Soviet Era" — хранение патогенов советской биологической программы. Также разведка прилагает перечень: сибирская язва, туляремия, туберкулёз, чума и так далее. Но главное здесь — это характеристика объектов формулировкой "минимальная видимость или надзор" — очевидно, со стороны американских властей.Наибольшиий интерес, конечно, вызвала у ширнармасс Одесса, а точнее — таинственный зелёный квадратик. На картографическом слайде рядом с одесской точкой стоит отдельный символ из легенды: зелёный квадрат с подписью "Biological weapons storage". "Хранение биологического оружия". Всё, никаких дополнительных комментариев не последовало. Что это: американская наступательная программа или консервация советских патогенов? А может, что-то третье? Символ есть, объяснения нет.Проверить какую-либо из гипотез, кроме как физически захватить объект, нереально: механизма верификации не существует, и именно США позаботились о том, чтобы его не было.Но ещё интереснее то, что находится на слайде 4. Здесь украинские лаборатории напрямую связываются с американской оборонной биологической индустрией. На схеме фигурируют USDA, CDC, Армейский институт инфекционных болезней (USAMRIID), Военно-морской медицинский исследовательский центр, университеты Теннесси, Аляски, Нью-Мексико, компании Metabiota и Orion.Подпись в нижней части слайда, простите меня за такой пафос, в этом контексте звучит как обвинительный приговор: "США платили украинским ученым за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов в лабораториях с биологической защитой, которые также финансировались правительством США.". Это уже нереально списать на обычный "эпидемиологический мониторинг", как попытался сделать Вашингтон четыре года назад, когда тема украинских лабораторий впервые получила широкую огласку.Действительно отдельного внимания заслуживает лаборатория в Херсоне, которая получила финансирование в размере 1 728 822 долларов в период, хотя её авторизация на работу с опасными патогенами официально находилась в процессе оформления.Почему так произошло? Что за исследования там проводились, которые были запущены без официального согласия, выданного задним числом? "А вот это, детектив, правильный вопрос?"Суверенитет на аутсорсеЧтобы понять, почему эта история вообще работает как нарратив, нужно вернуться в август 2005 года. Именно тогда Министерство обороны США и Министерство здравоохранения Украины подписали Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и экспертизы в области оружия массового поражения.Статья IV этого закона обязывала украинскую сторону передавать Пентагону копии запрошенных штаммов патогенов, собранных на территории страны. Статья VII вводила режим секретности: информация по умолчанию маркировалась как "чувствительная" и целиком выводилась из-под публичного и парламентского контроля. При этом американским представителям предоставлялся доступ к сведениям, составляющим государственную тайну Украины. Статья V давала Пентагону и подрядчикам право на независимый аудит, а всё оборудования и исследования оставались полностью под американским надзором. И это… Могло спровоцировать Евромайдан.Николай Азаров — бывший премьер-министр Украины, человек советской закалки и нынешней московской прописки — в апреле 2020 года дал довольно громкое интервью по этой теме и даже разразился серией обличительных публикаций в экстремистских соцсетях. По его словам, правительство Януковича в 2012 году инициировало проверку американских лабораторий, однако эта попытка встретила серьёзное сопротивление со стороны американцев. Украинским аудиторам, по версии Азарова, демонстрировали далеко не всё. В 2013 году кабинет министров направил США ноту с намерением пересмотреть соглашение 2005 года. А затем, по логике Азарова, последовал Евромайдан.Азаров дал конспирологам именно то, что им было нужно — инсайдерское свидетельство с позиции "я был внутри системы и видел своими глазами". Не важно, что свидетельство атрибутированное, одностороннее и политически мотивированное. Важно, что оно существует — и теперь кочует из одного конспирологического материала в другой как "показания очевидца".И всё же нужно быть последовательными и честными. Для работы с патогенами второй и третьей группы опасности, к которым, например, относится сибирская язва международный протокол категорически запрещает допуск лиц без специальной медицинской подготовки и сертификации. Никакой министр, никакой премьер, никакой депутат — даже при наличии государственной воли — не может войти в такое помещение без прохождения специализированного обучения, медицинского освидетельствования и согласования с региональным отделом безопасности американского посольства, причём, что парадоксально, ради его же блага.У жёсткого технического регламента всегда есть этот неприятный побочный эффект: его очень легко спутать с заговором. У местной украинской элиты это трансформировалось не только в паранойю, но и обиду на долгие годы.Как США закрыли биолаборатории от остального мираСуществует один совершенно верифицированный факт, который обычно тонет в информационном шуме вокруг биолабораторий, но является важнейшим для понимания происходящего на Украине сейчас. В июле 2001 года США в одиночестве заблокировали принятие протокола верификации Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) — международного соглашения 1972 года, запрещающего разработку и накопление биооружия.С 1995 года специальная рабочая группа разрабатывала юридически обязывающий механизм инспекций: систему взаимных проверок, которая позволила бы государствам убедиться, что соседи действительно не производят биологическое оружие. 25 июля 2001 года американская делегация под руководством посла Дональда Мэхли объявила: США не смогут поддержать текущий проект даже с поправками. На обзорной конференции в декабре того же года заместитель государственного секретаря Джон Болтон потребовал полностью упразднить мандат рабочей группы. Официальная причина звучала даже цивилизованно: такие проверки якобы представляли угрозу коммерческой тайне биотех-компаний, а также риски для оборонных программ США, и в целом механизм выявления нарушителей был неэффективным. Короче, блокируем, но из лучших побуждений.С тех пор механизм взаимных инспекций КБТО так и не появился, и США последовательно "душили" любые попытки его инициировать. Таким образом, во всей системе международной безопасности существует гигантская дыра, которой уже 25 лет, и которую никто уже даже не пытается закрыть. Кроме, конечно, наших любимых конспирологов.Фактор ФаучиВ декабре 2024 года специальный подкомитет Конгресса США по расследованию пандемии коронавируса опубликовал финальный доклад объёмом свыше 500 страниц. Главный вывод: Национальные институты здравоохранения США (NIH) систематически направляли федеральные деньги через посредника — организацию EcoHealth Alliance под руководством Питера Дашака — в Уханьский институт вирусологии. Деньги шли на исследования по искусственному усилению патогенности и трансмиссивности коронавирусов летучих мышей, проводившиеся в условиях недостаточной биологической защиты.Исполняющий обязанности директора NIH доктор Лоуренс Табак в ходе слушаний фактически подтвердил факт финансирования экспериментов в Ухане, направленных на усиление патогенных свойств вируса. Это прямо противоречило показаниям, данным под присягой доктором Энтони Фаучи — главным инфекционистом страны. Выяснилось также, что в октябре 2021 года с сайта NIH было тихо удалено традиционное определение Gain-of-Function, описывавшее любую модификацию агента, придающую ему новые свойства. Как это часто бывает в таких случаях, неудобную информацию просто заретушировали — Тулси Габбард сама прибегла к этому приёму.В мае 2025 года президент США Дональд Трамп подписал Указ "О повышении безопасности и защищённости биологических исследований". Документ, заморозил любое федеральное финансирование программ по усилению патогенных свойств вирусов и других возбудителей болезней за рубежом и обязал перестроить всю систему надзора.В своём заявлении от 12 июня 2026 года Габбард прямо включила Фаучи в список тех, кто "лгал американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожал тем, кто пытался раскрыть правду". Характер этих "угроз" она конкретизировала отдельно: официальные лица регулярно называли всех, кто говорил о лабораториях вслух, "иностранными агентами и предателями Америки".За формулировкой Габбард стоит список конкретных людей и задокументированных действий. Центральной фигурой скандалов вокруг Фаучи стал не он сам, а его старший советник, доктор Дэвид Моренс, а также куратор грантов — в том числе того самого, который финансировал исследования в Уханьском институте вирусологии.В апреле 2026 года Министерство юстиции США предъявило Моренсу обвинение в сговоре с целью сокрытия информации о происхождении пандемии COVID-19: по версии следствия, он пытался уничтожить комперометирующую переписку с EcoHealth Alliance и использовал личную почту для укрывательства своих действий от публичного контроля. В качестве соучастников в деле фигурируют глава EcoHealth Alliance Питер Дашак и профессор Бостонского университета Джеральд Кёш.Фаучи лично к уголовной ответственности привлечён не был. Но его советник, его подчинённый и его грантополучатель — в деле. А фраза "Тони в курсе" из переписок Моренса теперь вшита в судебные материалы. Именно поэтому Габбард называет его не обвиняемым, а соучастником нарратива — и именно поэтому это работает: не как юридическое обвинение, а как политический лом.Концепция "биологических офшоров" в этом заявлении прямо не звучала, но подразумевалась самой логикой: вот страна без жёсткого американского регуляторного надзора, вот деньги американского бюджета, вот опасные патогены, вот минимальная прозрачность. Делайте выводы сами.Габбард хорошо знает свою аудиторию. Она понимает, что выводы делают люди, которые уже и без того убеждены в том, что правительство США врало о биолабораториях. И этой доказанной лжидостаточно, чтобы обнулить кредит доверия ко всему, что говорили американские официальные лица о биологических программах где бы то ни было.Почему любители теорий заговора смотрят не тудаЗдесь и находится главная ирония этой истории — но не та, о которой принято думать.Конспирологи получили верифицированный правительственный документ с символом "Хранилище биологического оружия" на карте американской разведки — и торжествуют. Их критики говорят: это просто советский архив, никакой наступательной программы нет. Обе стороны делают одно и то же: утверждают то, что им выгодно, опираясь на то, что проверить невозможно. И обе стороны при этом старательно не замечают слона в комнате.Слона зовут "ноябрь 2026".Уже на носу промежуточные выборы в Конгресс США, на кону — все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате. Республиканцы входят в кампанию с минимальным большинством и с президентом, у которого, по данным опросов, общий рейтинг одобрения составляет 35%, а рейтинг одобрения по инфляции — 24% при 68% неодобрения. Независимые избиратели одобряют Трампа лишь в 34% случаев — это уровень, который исторически предшествует критическим потерям. Для сравнения, именно такая динамика предшествовала выигрышу демократами 41 места в 2018 году.На фоне инфляции и экономической тревоги республиканцы идут на выборы с худшими показателями за оба срока Трампа. В такой ситуации классический политтехнологический рецепт — найти врага, старого, с задокументированными грехами — и ещё раз хорошенько публично его расстрелять. Фаучи, Байден, "глубинное государство", секретные лаборатории — это не удобная повестка, которую достают с полки каждый раз, когда нужно переключить внимание с цен на топливо.Габбард уходит с поста 30 июня 2026 года — через восемнадцать дней после релиза. Слайды были рассекречены ещё в апреле, но обнародованы именно 12 июня. Выбор момента — это не случайность и не бюрократическая инерция. Это прощальный выстрел, сконструированный так, чтобы эхо от него звучало до ноября.И всё же остаются вопросы.Почему гражданские лаборатории финансировались по каналам Министерства обороны? Почему советник главного инфекциониста страны писал своим коллегам, что "Тони в курсе" схемы по минимизации ущерба от утечки информации об уханьских экспериментах, а сам Фаучи так и не был привлечён к уголовной ответственности? Почему американская разведка нанесла на карту символ "Biological weapons storage" рядом с Одессой — и почему в четырёх слайдах нет ни слова объяснения того, что именно этот символ означает?Впрочем, стоп. Мы только что потратили несколько минут на разбор вашингтонских разборок — и самое время задать единственный вопрос, который имеет значение для тех, кто читает это не из Вашингтона.Трамп не спрашивает мнения жителей Одессы о том, что именно означает зелёный квадрат на карте ODNI. Фаучи не объяснялся перед Государственной думой. Эта история не про Россию или Украину и на самом деле никогда не была. Она про американскую инфляцию в 4,5%, про мидтермы 3 ноября, про то, что независимые избиратели одобряют президента в 34% случаев и это катастрофа для республиканцев. Одесса, Харьков, сибирская язва, советские штаммы — это реквизит, декорация к чужому спектаклю, в котором нам отводится роль массовки. Декорации к чужому спектаклю, где нам отведена роль молчаливой массовки.Но есть один вопрос, который не убрать на полку до следующих выборов. Из более чем 120 объектов, финансируемых Министерством обороны США по всему миру, львиная доля сосредоточена в странах бывшего СССР. Каждый третий — на территории Украины. Как так получилось? Официальная версия известна: денуклеаризация, ликвидация советского биологического наследия. Но тогда следом летит: почему спустя тридцать лет после распада СССР эти объекты продолжали работать, расширяться и обрастать связями с американской оборонной биологической индустрией?Москва интерпретирует это как умысел. И у критиков этой позиции аргументации становится всё более хлипкой. Вашингтон до прошлой пятницы называл весь разговор дезинформацией, а теперь публикует карту с зелёными квадратами и снова уклоняется от ответов.Пока Габбард — или тот, кто придёт после неё — не ответит на этот вопрос без ретуши, тратить нервы на чужую театральщину не стоит.

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эксклюзив, сша, украина, одесса, талси габбард, николай азаров, дональд трамп, пентагон, fox news, financial times, внутри и снаружи