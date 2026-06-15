https://ukraina.ru/20260615/beschelovechnaya-mobilizatsiya-eks-press-sekretar-zelenskogo-rasskazala-o-bunte-protiv-ttsk-1080215371.html

"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК

"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК - 15.06.2026 Украина.ру

"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК

Новые беспорядки в Киеве из-за действий военкомов свидетельствуют о растущем недовольстве населения, об Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X

2026-06-15T11:43

2026-06-15T11:43

2026-06-15T11:43

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юлия мендель

владимир зеленский

тцк

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"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — написала Мендель.По ее мнению, этот инцидент — свидетельство растущего гнева против принудительной и бесчеловечной мобилизации. Люди больше не готовы молча наблюдать, как их соседей, друзей и родных запихивают в бусы и увозят в неизвестность.О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.

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новости, киев, америка, украина, юлия мендель, владимир зеленский, тцк, оон