"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК - 15.06.2026 Украина.ру
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"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК
"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК - 15.06.2026 Украина.ру
"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК
Новые беспорядки в Киеве из-за действий военкомов свидетельствуют о растущем недовольстве населения, об Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X
2026-06-15T11:43
2026-06-15T11:43
новости
киев
америка
украина
юлия мендель
владимир зеленский
тцк
оон
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"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — написала Мендель.По ее мнению, этот инцидент — свидетельство растущего гнева против принудительной и бесчеловечной мобилизации. Люди больше не готовы молча наблюдать, как их соседей, друзей и родных запихивают в бусы и увозят в неизвестность.О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, америка, украина, юлия мендель, владимир зеленский, тцк, оон
Новости, Киев, Америка, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, ТЦК, ООН

"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК

11:43 15.06.2026
 
© Фото : пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Новые беспорядки в Киеве из-за действий военкомов свидетельствуют о растущем недовольстве населения, об Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X
"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — написала Мендель.
По ее мнению, этот инцидент — свидетельство растущего гнева против принудительной и бесчеловечной мобилизации. Люди больше не готовы молча наблюдать, как их соседей, друзей и родных запихивают в бусы и увозят в неизвестность.
О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
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