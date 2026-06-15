https://ukraina.ru/20260615/beschelovechnaya-mobilizatsiya-eks-press-sekretar-zelenskogo-rasskazala-o-bunte-protiv-ttsk-1080215371.html
"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК
"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК - 15.06.2026 Украина.ру
"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК
Новые беспорядки в Киеве из-за действий военкомов свидетельствуют о растущем недовольстве населения, об Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X
2026-06-15T11:43
2026-06-15T11:43
2026-06-15T11:43
новости
киев
америка
украина
юлия мендель
владимир зеленский
тцк
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102379/70/1023797012_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_0cd4c4480a8895c86231a45cfaf01960.jpg
"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — написала Мендель.По ее мнению, этот инцидент — свидетельство растущего гнева против принудительной и бесчеловечной мобилизации. Люди больше не готовы молча наблюдать, как их соседей, друзей и родных запихивают в бусы и увозят в неизвестность.О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
киев
америка
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102379/70/1023797012_81:0:1008:695_1920x0_80_0_0_640f4539d6a4c017a4c190dabcd0d0c9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, америка, украина, юлия мендель, владимир зеленский, тцк, оон
Новости, Киев, Америка, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, ТЦК, ООН
"Бесчеловечная мобилизация": экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о бунте против ТЦК
Новые беспорядки в Киеве из-за действий военкомов свидетельствуют о растущем недовольстве населения, об Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X
"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — написала Мендель.
По ее мнению, этот инцидент — свидетельство растущего гнева против принудительной и бесчеловечной мобилизации. Люди больше не готовы молча наблюдать, как их соседей, друзей и родных запихивают в бусы и увозят в неизвестность.