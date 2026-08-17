Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР" - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/tramp-sokratit-masshtab-ucheniy-ssha-s-yuzhnoy-koreey-radi-khoroshikh-otnosheniy-s-kndr-1082540348.html
Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"
Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР" - 17.08.2026 Украина.ру
Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"
Президент США Дональд Трамп заявил, что усомнился в необходимости военных учений с Южной Кореей и приказал главе Пентагона Питу Хегсету сократить их масштаб. Об этом вечером 16 августа Трамп написал в соцсети Truth Social
2026-08-17T01:41
2026-08-17T01:44
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
южная корея
пит хегсет
пентагон
военные учения
кндр
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082540227_0:6:1350:765_1920x0_80_0_0_c4628544d17ebc316062cfcb8fc6679f.jpg
По словам главы Белого дома, у него очень хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. А учения с Южной Кореей "не только дорогостоящие" для США, но и посылают сигнал, "который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране [КНДР], которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно".Американский лидер также провёл параллель, связанную с руководством Южной Кореи. Он рассказал, что недавно предложил президенту Ли Чжэ Мену присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, но получил отказ."Поэтому, принимая во внимание тот факт, что отменять уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету значительно сократить совместные военные учения", — написал президент США.15 августа Трамп похвастался хорошими отношениями с главой КНДР Ким Чен Ыном, выложив в Truth Social совместное фото с ним.Учения Ulchi Freedom Shield начнутся 17 августа. КНДР назвала манёвры, в которых примут участие десятки тысяч военнослужащих, а также военная техника США, Южной Кореи и других стран, репетицией агрессивной войны и выразила готовность дать ответ. По мнению Пхеньяна, усиление военного сотрудничества между Вашингтоном, Сеулом и Токио приобретает характер "ядерного альянса", а наращивание военного потенциала Южной Кореи и Японии создаёт дополнительную угрозу безопасности на Корейском полуострове.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР — 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации.Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России ответную телеграмму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
южная корея
кндр
дальний восток
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082540227_66:0:1266:900_1920x0_80_0_0_21940c84e4b73e5e5aca9c1a2b474685.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, южная корея, пит хегсет, пентагон, военные учения, кндр, ким чен ын, дальний восток, эскалация, мир без границ, американская гегемония
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Южная Корея, Пит Хегсет, Пентагон, военные учения, КНДР, Ким Чен Ын, Дальний Восток, эскалация, Мир без границ, американская гегемония

Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"

01:41 17.08.2026 (обновлено: 01:44 17.08.2026)
 
© Фото : U.S. Forces Korea/Airman 1st Class Nicole LedbetterСовместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : U.S. Forces Korea/Airman 1st Class Nicole Ledbetter
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что усомнился в необходимости военных учений с Южной Кореей и приказал главе Пентагона Питу Хегсету сократить их масштаб. Об этом вечером 16 августа Трамп написал в соцсети Truth Social
По словам главы Белого дома, у него очень хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. А учения с Южной Кореей "не только дорогостоящие" для США, но и посылают сигнал, "который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране [КНДР], которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно".
Американский лидер также провёл параллель, связанную с руководством Южной Кореи. Он рассказал, что недавно предложил президенту Ли Чжэ Мену присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, но получил отказ.
"Поэтому, принимая во внимание тот факт, что отменять уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету значительно сократить совместные военные учения", — написал президент США.
15 августа Трамп похвастался хорошими отношениями с главой КНДР Ким Чен Ыном, выложив в Truth Social совместное фото с ним.
Учения Ulchi Freedom Shield начнутся 17 августа. КНДР назвала манёвры, в которых примут участие десятки тысяч военнослужащих, а также военная техника США, Южной Кореи и других стран, репетицией агрессивной войны и выразила готовность дать ответ. По мнению Пхеньяна, усиление военного сотрудничества между Вашингтоном, Сеулом и Токио приобретает характер "ядерного альянса", а наращивание военного потенциала Южной Кореи и Японии создаёт дополнительную угрозу безопасности на Корейском полуострове.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР — 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации.
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России ответную телеграмму.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампЮжная КореяПит ХегсетПентагонвоенные ученияКНДРКим Чен ЫнДальний ВостокэскалацияМир без границамериканская гегемония
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:59В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб
02:31В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле
02:05Росавиация из-за БПЛА закрыла второй аэропорт и корректирует расписание в третьем
01:41Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"
01:07Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность
00:30Силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА
18:25Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
17:49"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции
17:34Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов
17:33НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией
17:05Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ
16:33ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья
16:03На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката
16:00Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина
15:23"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ
15:07Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла
15:02"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
14:51"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии
14:34Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины
14:14Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
Лента новостейМолния