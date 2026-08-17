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Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"

Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР" - 17.08.2026 Украина.ру

Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"

Президент США Дональд Трамп заявил, что усомнился в необходимости военных учений с Южной Кореей и приказал главе Пентагона Питу Хегсету сократить их масштаб. Об этом вечером 16 августа Трамп написал в соцсети Truth Social

2026-08-17T01:41

2026-08-17T01:41

2026-08-17T01:44

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По словам главы Белого дома, у него очень хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. А учения с Южной Кореей "не только дорогостоящие" для США, но и посылают сигнал, "который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране [КНДР], которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно".Американский лидер также провёл параллель, связанную с руководством Южной Кореи. Он рассказал, что недавно предложил президенту Ли Чжэ Мену присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, но получил отказ."Поэтому, принимая во внимание тот факт, что отменять уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету значительно сократить совместные военные учения", — написал президент США.15 августа Трамп похвастался хорошими отношениями с главой КНДР Ким Чен Ыном, выложив в Truth Social совместное фото с ним.Учения Ulchi Freedom Shield начнутся 17 августа. КНДР назвала манёвры, в которых примут участие десятки тысяч военнослужащих, а также военная техника США, Южной Кореи и других стран, репетицией агрессивной войны и выразила готовность дать ответ. По мнению Пхеньяна, усиление военного сотрудничества между Вашингтоном, Сеулом и Токио приобретает характер "ядерного альянса", а наращивание военного потенциала Южной Кореи и Японии создаёт дополнительную угрозу безопасности на Корейском полуострове.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР — 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации.Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России ответную телеграмму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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