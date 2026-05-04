Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/ukraina-ne-sobiraetsya-gasit-dolgi-pered-partnerami-uveren-politolog-bezpalko-1078593326.html
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько - 04.05.2026 Украина.ру
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
Киевский режим планирует расплачиваться с кредиторами натурой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько
2026-05-04T18:10
2026-05-04T18:10
новости
украина
россия
сша
богдан безпалько
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg
"Никто не верит, что кредиты Украине будут кем-то отдаваться. В лучшем случае для Запада может произойти реструктуризация этих долгов. Потомки могут расплачиваться недрами или геополитическими решениями. К примеру, Украину могут вновь натравить на Россию в очередном конфликте", — убежден эксперт.По его словам, весь мир сейчас живет в долг."Посмотрите на госдолг США, он перевалил за 100% ВВП. Даже у Китая госдолг составляет 18 триллионов долларов. Только госдолг России находится на уровне 15-18% от ВВП после того, как она расплатилась со всеми долгами", — привел цифры Безпалько.По словам эксперта, Украине дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши. "Это прекрасно понимают германские политики, поэтому они согласились на передачу зенитных комплексов Украине. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года", — уточнил эксперт.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:0:476:356_1920x0_80_0_0_fd8a17c2d968d8e833896f60964dc360.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, богдан безпалько, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Богдан Безпалько, Украина.ру

Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько

18:10 04.05.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Sputnik
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим планирует расплачиваться с кредиторами натурой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько
"Никто не верит, что кредиты Украине будут кем-то отдаваться. В лучшем случае для Запада может произойти реструктуризация этих долгов. Потомки могут расплачиваться недрами или геополитическими решениями. К примеру, Украину могут вновь натравить на Россию в очередном конфликте", — убежден эксперт.
По его словам, весь мир сейчас живет в долг.
"Посмотрите на госдолг США, он перевалил за 100% ВВП. Даже у Китая госдолг составляет 18 триллионов долларов. Только госдолг России находится на уровне 15-18% от ВВП после того, как она расплатилась со всеми долгами", — привел цифры Безпалько.
По словам эксперта, Украине дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши.
"Это прекрасно понимают германские политики, поэтому они согласились на передачу зенитных комплексов Украине. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года", — уточнил эксперт.
Полный текст интервью Богдана Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАБогдан БезпалькоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30Трех агентов "Моссада" публично повесили
18:23Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность
18:11Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ
18:10Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
18:01Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО
18:00НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
17:42ПВО Финляндии бессильна перед БПЛА, КСИР угрожают судам в Ормузском проливе. Новости к этому часу
17:40"С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё": новые подробности подрыва "Северных потоков"
17:39Трамп и его ответка врагам. США не приняли ультиматум Великобритании
17:32В Крыму подорвался 12-летний мальчик
17:32Украинские угрозы в ответ на российское перемирие. Каким будет 9 мая в Москве
17:30"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке
17:21Мерц психанул — Трамп обиделся. Какими будут последствия вывода солдат США из ФРГ
17:13Итоги 04.05.26: США готовят операцию на Ближнем Востоке, на Украине скандал с военными
17:05Президенты развала. Почему первый глава независимой Украины Кравчук начал разрушать свою Родину
17:00"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора
16:55Украинскую поэзию теперь будут учить "под дулом" запрета на русский язык
16:30Морская война с Европой скоро станет реальностью, уверен Андрей Суздальцев
16:23БПЛА ВСУ атакуют мирное население, ЕС вооружает режим Зеленского. Новости СВО
16:20"Манифест" Палантира в свете становления нового технического уклада
Лента новостейМолния