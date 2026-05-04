https://ukraina.ru/20260504/ukraina-ne-sobiraetsya-gasit-dolgi-pered-partnerami-uveren-politolog-bezpalko-1078593326.html
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько - 04.05.2026 Украина.ру
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
Киевский режим планирует расплачиваться с кредиторами натурой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько
2026-05-04T18:10
2026-05-04T18:10
2026-05-04T18:10
новости
украина
россия
сша
богдан безпалько
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg
"Никто не верит, что кредиты Украине будут кем-то отдаваться. В лучшем случае для Запада может произойти реструктуризация этих долгов. Потомки могут расплачиваться недрами или геополитическими решениями. К примеру, Украину могут вновь натравить на Россию в очередном конфликте", — убежден эксперт.По его словам, весь мир сейчас живет в долг."Посмотрите на госдолг США, он перевалил за 100% ВВП. Даже у Китая госдолг составляет 18 триллионов долларов. Только госдолг России находится на уровне 15-18% от ВВП после того, как она расплатилась со всеми долгами", — привел цифры Безпалько.По словам эксперта, Украине дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши. "Это прекрасно понимают германские политики, поэтому они согласились на передачу зенитных комплексов Украине. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года", — уточнил эксперт.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:0:476:356_1920x0_80_0_0_fd8a17c2d968d8e833896f60964dc360.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, богдан безпалько, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Богдан Безпалько, Украина.ру
Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
Киевский режим планирует расплачиваться с кредиторами натурой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько
"Никто не верит, что кредиты Украине будут кем-то отдаваться. В лучшем случае для Запада может произойти реструктуризация этих долгов. Потомки могут расплачиваться недрами или геополитическими решениями. К примеру, Украину могут вновь натравить на Россию в очередном конфликте", — убежден эксперт.
По его словам, весь мир сейчас живет в долг.
"Посмотрите на госдолг США, он перевалил за 100% ВВП. Даже у Китая госдолг составляет 18 триллионов долларов. Только госдолг России находится на уровне 15-18% от ВВП после того, как она расплатилась со всеми долгами", — привел цифры Безпалько.
По словам эксперта, Украине дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши.
"Это прекрасно понимают германские политики, поэтому они согласились на передачу зенитных комплексов Украине. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года", — уточнил эксперт.