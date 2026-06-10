https://ukraina.ru/20260610/voyna-bez-bomb-posol-nazvala-tsel-sanktsiy-ssha-protiv-rukovodstva-kuby-1080060790.html

"Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы

"Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы - 10.06.2026 Украина.ру

"Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы

Санкции Вашингтона против кубинского руководства и обвинения в адрес бывшего президента Рауля Кастро используются администрацией президента США Дональда Трампа как предлог для убеждения американцев в необходимости военного вмешательства на Кубе, заявила посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера, передает Associated Press

2026-06-10T14:55

2026-06-10T14:55

2026-06-10T14:58

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Она объяснила, что американцам хотят внушить, будто Куба представляет угрозу.По ее словам, Гавана считает американские санкции и ограничения в отношении поставок энергоносителей частью давления на Кубу. Она охарактеризовала происходящее как "войну без бомб".Она также подчеркнула, что любые попытки изменить политический строй Кубы с помощью принуждения или силы встретят жесткое сопротивление.Трамп не раз утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению, также он предлагал "по-дружески установить контроль над Кубой". Подробнее - в материале Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США на сайте Украина.ру.

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новости, куба, сша, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, мир без границ