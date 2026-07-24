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В ДНР наградили лучших сотрудников МФЦ в преддверии профессионального праздника
В ДНР наградили лучших сотрудников МФЦ в преддверии профессионального праздника - 24.07.2026 Украина.ру
В ДНР наградили лучших сотрудников МФЦ в преддверии профессионального праздника
В гостиничном комплексе "Shakhter Plaza" прошла торжественная церемония вручения наград лучшим специалистам центров "Мои Документы". Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
2026-07-24T11:13
2026-07-24T11:13
2026-07-24T11:15
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"Для человека государство начинается не с законов. Оно начинается в момент, когда, оказавшись в сложной ситуации, человек приходит в МФЦ и встречает того, кто готов выслушать и помочь. Сегодня в 62 отделениях Республики работают более 1000 специалистов. Только за первое полугодие они приняли более 1,5 миллиона заявлений. Это работа не с документами — это работа с людьми", — отметил Макаров.Особо отметили сотрудников, которые, рискуя жизнью, осуществляют выездное обслуживание граждан на прифронтовых территориях. Руководитель МФЦ ДНР Полина Кувалдина подчеркнула: "Главная ценность — это не здания и не статистика. Это люди. За последние годы МФЦ прошёл большой путь развития, и все достижения были бы невозможны без команды настоящих профессионалов".Несмотря на близость фронта и продолжающиеся обстрелы, система госуслуг в Республике работает стабильно. Подробнее о жизни в новых регионах – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, кирилл макаров
В ДНР наградили лучших сотрудников МФЦ в преддверии профессионального праздника
11:13 24.07.2026 (обновлено: 11:15 24.07.2026)
В гостиничном комплексе "Shakhter Plaza" прошла торжественная церемония вручения наград лучшим специалистам центров "Мои Документы". Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
"Для человека государство начинается не с законов. Оно начинается в момент, когда, оказавшись в сложной ситуации, человек приходит в МФЦ и встречает того, кто готов выслушать и помочь. Сегодня в 62 отделениях Республики работают более 1000 специалистов. Только за первое полугодие они приняли более 1,5 миллиона заявлений. Это работа не с документами — это работа с людьми", — отметил Макаров.
Особо отметили сотрудников, которые, рискуя жизнью, осуществляют выездное обслуживание граждан на прифронтовых территориях.
Руководитель МФЦ ДНР Полина Кувалдина подчеркнула:
"Главная ценность — это не здания и не статистика. Это люди. За последние годы МФЦ прошёл большой путь развития, и все достижения были бы невозможны без команды настоящих профессионалов".
Несмотря на близость фронта и продолжающиеся обстрелы, система госуслуг в Республике работает стабильно.
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