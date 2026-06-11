https://ukraina.ru/20260611/kto-otvetit-za-busifikatsiyu-chto-govoryat-o-konflikte-zelenskogo-i-ministra-oborony-fedorova-1080113094.html

Кто ответит за "бусификацию". Что говорят о конфликте Зеленского и министра обороны Федорова

Кто ответит за "бусификацию". Что говорят о конфликте Зеленского и министра обороны Федорова - 11.06.2026 Украина.ру

Кто ответит за "бусификацию". Что говорят о конфликте Зеленского и министра обороны Федорова

Украинские политики и эксперты на этой неделе часто обсуждали министра обороны Михаила Федорова, вокруг которого разгорается новый конфликт

2026-06-11T16:27

2026-06-11T16:27

2026-06-11T16:27

эксклюзив

вооруженные силы украины

виктор ляшко

владимир зеленский

харьков

израиль

александр федоров

минобороны

слуга народа

всё об украине из россии

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Бывшего министра цифровой трансформации и бывшего запорожского организатора мошеннических колл-центров поставили во главе Минобороны совсем недавно.Он обещал провести очередную реформу армии, решить вопрос с "бусификацией" и убивать по 50 тысяч россиян ежемесячно (подобные людоедские обещания с восторгом приветствуются западными "ястребами"). Тем не менее, ничего он не добился.Депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша (фракция "Слуга народа") рассказал, что Федоров не представлял им реформу мобилизации. Они её, дескать, в глаза не видели."Бусификация" тоже лишь усилилась. "Все разговоры о "реформах мобилизации", которые озвучивает Федоров, на этом фоне выглядят как попытка снизить градус и создать видимость изменений. Но по факту ничего не меняется", - написал 10 июня украинский оппозиционный паблик "Картель".Мало того, как сообщают украинские СМИ, в июне даже у медиков начали забирать бронь и призывать их на службу в армию, о чём некоторое время назад заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Нехватка медиков в украинских больницах ощущалась еще до 2022 года. Теперь же мобилизацию врачей и медсестер связывают с катастрофической нехваткой людей в ВСУ, несмотря на постоянную "бусификацию".Один из основных противников Федорова, глава налогового и таможенного комитета Даниил Гетманцев утверждает, что вместо конкретных предложений тот рисует им лишь презентации, в которых никакие изменения не предусмотрены.Недавно Зеленский также обещал повышение зарплат украинским военным. Но обещание оказалось у него всего лишь очередной ложью. Сейчас же паблики Офиса президента обвиняют именно министра обороны Федорова в срыве этих обещаний Зеленского. Украинские эксперты усматривают в конфликте банальную ревность со стороны Зеленского к вероятному политическому конкуренту.Федорова на Украине называют ставленником так называемых соросят, политических кругов, связанных с либеральными НПО. Сейчас они обвиняют Зеленского, что в проекте об изменениях в бюджет не заложили расходы на обещанное им увеличение зарплат военным. Причем, по версии "соросят", сделали это не просто так, а чтоб сорвать реформы, инициированные Федоровым.Однако парламентарий Нина Южанина считает, что виновны оба. "Обещания Зеленского и Федорова поднять зарплаты военным не отображены в поправках к бюджету", - сказала она.Депутат от фракции "Голос" и "рупор соросят" Ярослав Железняк рассказал, что это именно Зеленский решил сознательно саботировать изменения, которые предлагает Минобороны относительно повышения зарплат.Как пишет украинское издание "Страна", этот скандал еще раз показал напряжение вокруг министра обороны. Утверждается, что в политических кругах идут разговоры о росте разногласий между Зеленским и Федоровым. По данным издания, грантовые круги фактически уже открыто "сватают" Федорова на роль будущего президента, противопоставляя его как реформатора-технократа Зеленскому, которого представляют в образе коррупционера с авторитарными замашками.По результатам недавнего "опроса" Киевского международного института социологии, Федорова якобы поддерживают больше украинцев, чем Зеленского. Он занимает второе место, Зеленский – третье, а первое почему-то отдали мэру Харькова Игорю Терехову. Соцопросы на Украине никто в реальности не проводит, но публикация таких результатов говорит о том, на кого делают ставки спонсоры. Если раньше основным конкурентом Зеленского выводили бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, то теперь чаще ставят Федорова или нового главу Офиса президента Кирилла Буданова*. И это значит, что Зеленский попытается обоих "утопить" политически.Имеется и коммерческая подоплека конфликта. Федоров пытается замкнуть на себя и на "соросят" закупки для ВСУ, переходя дорогу людям Зеленского. В частности, одним из его противников называют Дениса Штиллермана из компании FirePoint, которая считается бизнесом семьи главы киевского режима.Штиллерман сейчас регулярно делает антироссийские заявления, говорит о возможности создания своего ядерного оружия, пытаясь потрафить воинствующим "ястребам". Из чего украинские эксперты делают вывод, что его прочат на должность нового министра обороны, несмотря на то что он замешан в коррупционных скандалах. Его компанию Fire Point связывают с бизнесменом и другом Зеленского Тимуром Миндичем, который сбежал в Израиль в прошлом году.Оппоненты Федорова делают упор на то, что изменения в сфере закупок, которые тот затевает, могут привести к переделу рынка в пользу близких к министру компаний. Иными словами, идет отчаянная борьба за доходы от рынка вооружений.Издание "Страна" считает, что Федорова все-таки уволят, но за этим может последовать недовольство европейских кругов и либеральных НПО. Поэтому Зеленский будет искать какой-нибудь резонансный повод для увольнения. Таковыми могут стать "провалы" в борьбе с "бусификацией", которые повесят на Федорова. Хотя и очевидно, что при любом новом министре насильственная мобилизация продолжится, иначе оборона ВСУ просто рухнет, а Запад перестанет выделять Зеленскому кредиты на войну.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаИнформационный пузырь перед саммитом НАТО. Что говорят на Украине о "переломе" в войне с РФ

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