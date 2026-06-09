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Линкоры Гитлера: fleet in being* против Красной армии

Линкоры Гитлера: fleet in being* против Красной армии - 09.06.2026 Украина.ру

Линкоры Гитлера: fleet in being* против Красной армии

8 июня 1940 года в Норвежском море произошёл знаковый морской бой – линкоры Кригсмарине "Шарнхорст" и "Гнейзенау" столкнулись с британским авианосцем "Глориес", который почти без эскорта шёл в Скапа-Флоу. Немцы обнаружили британский отряд первыми и легко потопили английский корабль. Это был первый и последний случай победы линкора над авианосцем

2026-06-09T16:00

2026-06-09T16:00

2026-06-09T16:00

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Гитлера принято критиковать за чрезмерную амбициозность его кораблестроительной программы. Однако даже реализованная её часть оказала существенное влияние на ход Второй Мировой войны.По итогам Первой мировой войны Германия лишилась флота – большая часть военных кораблей была выдана союзникам и затоплена своими экипажами. Относительно степени успешности действий немецкого "Флота открытого моря" можно спорить – немцы свели вничью два основных морских сражения, но прорвать морскую блокаду Германии не смогли.В 1935 году Британия похоронила ограничения Версальского мира, заключив с Гитлером военно-морское соглашение, позволившее Германии иметь военно-морской флот, причём довольно большой – в 35% водоизмещением от британских надводных кораблей и 45% – от подводных лодок (урок подводной войны 1914-18 годов британцами усвоен не был).27 апреля 1939 года Гитлер утвердил "План Z" (без комментариев), который предполагал создание к 1944 (первоначально – к 1948 году) океанского флота, главные силы которого должны были насчитывать 10 линейных кораблей, 10 линейных крейсеров и 4 авианосца (по другим данным – 12 линкоров и 3 линейных крейсера).Для сравнения – британский "Большой флот" в 1939 году насчитывал 15 линкоров и линейных крейсеров и 7 авианосцев, правда 6 из которых ("Глориес" в т.ч.) были переоборудованными крейсерами – плод сокращения морских вооружений по Вашингтонскому соглашению 1922 года (авианосцы тогда серьёзным оружием не считались)."План Z" оказал некоторое влияние на германское военно-морское строительство, но до его системного выполнения дело не дошло – основные усилия были направлены на решение оперативных задач, в первую очередь – строительство новых подводных лодок для организации морской блокады Британии.В начале Второй Мировой войны в Кригсмарине было семь тяжёлых кораблей (не считая устаревших броненосцев). По поводу их классификации существует некоторая неопределённость.Введённый в состав флота в 1939 году "Шарнхорст" имел полное водоизмещение 38,9 тыс. тонн, в то время как британские линкоры типа "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth), 1914-16 годов постройки, всего по 33,8 тыс. тонн. Однако британские линкоры были вооружены орудиями калибра 381 мм., в то время как немецкие – 283 мм., что приличествовало скорее крейсерам."Бисмарк" и "Тирпиц" при 381-мм главном калибре имели водоизмещение 51 и 53,5 тыс. тонн, что было примерно посреди наиболее мощных кораблей американского флота – линкоров типа "Саут Дакота" (44,5 тыс. тонн) и "Айова" (57,5 тыс. тонн) и больше, чем у новейших британских "Кинг Джордж V" (42-44 тыс. тонн).А ведь были ещё "карманные линкоры" которые заложили вроде бы в соответствии с версальскими ограничениями – водоизмещение до 16 тыс. тонн, но с вооружением, сравнимым с "Шарнхорстом" (6 283-мм. орудий против 9). В конце концов их переквалифицировали в тяжёлые крейсера.Надо отметить, что немецкое командование отлично понимало, что никакого генерального сражения в духе Ютланда быть не может – все тяжёлые корабли предполагалось использовать в качестве рейдеров. Потому логичнее их называть линейными крейсерами.Суть критики немецкой кораблестроительной программы состояла в том, что океанский флот, даже в ограниченном объёме, штука невероятно дорогая и в постройке, и в содержании. Простой факт – только металла на постройку "Бисмарка" пошло достаточно для производства примерно 1,5-2 тыс. основных немецких танков Pz-IV(в операции "Барбаросса" принимало участие 5,6 тыс. танков Германии и союзников).Трудно сказать, насколько боевой вклад немецких линкоров можно выразить в таких расчётах, но в их службе было несколько значимых эпизодов.Если говорить о "Шарнхорсте" (введён в эксплуатацию 7 января 1939 года) и "Гнейзенау" (21 мая 1938 года), которые действовали, как правило, совместно, то на их счету несколько операций, каждая из которых была настоящей пощёчиной Королевскому флоту.Надо отметить, что названия у кораблей были не самые удачные – так назывались тяжёлые крейсера вице-адмирала Максимилиана фон Шпее, которые в декабре 1914 года попытались атаковать Порт-Стэнли на Фолклендских островах. Совершенно неожиданно там оказались линейные крейсера "Инвинсибл" и "Инфлексибл". Имея превосходство по скорости (26 узлов против 23) и значительно более дальнобойную и мощную артиллерию (305 мм. пушки против 210 мм.), они просто расстреляли немецкий отряд, потеряв 6 человек против более чем 2100.Их наследники оказались, по крайней мере – на каком-то этапе, более успешными. Достаточно вспомнить два эпизода.Первый связан с уже упомянутым столкновением с "Глориес". Он было в значительной степени случайным и связан с поразительной беспечностью капитана авианосца Гая Д'Ойли-Хьюза.Во-первых, корабль шёл отдельно от основной эскадры, потому что капитан спешил отдать под суд командира авиагруппы, отказавшегося бомбить неразведанные цели.Во-вторых, капитан не озаботился не только авиационной разведкой (см. п. 1), но даже простым наблюдением за горизонтом.В-третьих, даже после того, как немцы открыли огонь, авианосец продолжал переть на них буром, уж не знаем зачем. После первых же попаданий на палубе вспыхнул пожар и подъём самолётов стал невозможен.В "Шарнхорст" тогда попала выпущенная британским эсминцем торпеда, погибло около 50 моряков, поврежден один из гребных валов и затоплены часть помещений (вышла из строя одна из башен главного калибра).Командование Кригсмарине, кстати, было недовольно – немецкий отряд должен был не авианосцы топить, а перехватить транспорты, на которых из Норвегии эвакуировались английские войска…Затем линкоры разбойничали в Северной Атлантике, потопив восемь торговых судов. Однако идея базироваться на оккупированный французский Брест была неудачной – его систематически бомбили Королевские ВВС. Тогда была предпринята поразительная по наглости операция – "Шарнхорст" и "Гнейзенау" 11-13 февраля 1942 года прорвались к немецким портам прямо через Ла-Манш, под самым носом у британской авиации и флота. Оба корабля получили повреждения только от мин.Позже в СССР появилась конспирологическая гипотеза, в соответствии с которой англичане специально пропустили немцев, чтобы те смогли действовать против северных конвоев, направлявшихся в СССР. Скорее всего это преувеличение, но нелюбовь Британии к России имеет глубокие корни.Кончилось всё немного предсказуемо."Шарнхорст" отправился в Северный Ледовитый океан и 26 декабря 1943 года на широте мыса Нордкап вместо беззащитных транспортов наткнулся на новейший (вступил в строй 4 ноября 1941 года) британский линкор "Дюк оф Йорк".Забавный момент – в советской литературе приходилось читать, что этот корабль был передан в аренду СССР (?) и получил название "Архангельск", так что в этом бою действовал под советским флагом. Богатая фантазия была у советских писателей…"Гнейзенау" в феврале 1942 года был повреждён британской бомбой, в результате попадания которой взорвалась одна из башен главного калибра. Восстановить его до конца войны не удалось.Пожалуй, самый знаменитый из немецких океанских рейдеров – "Бисмарк". Это был первый после Версаля полноценный немецкий линкор, введённый в состав флота 24 августа 1940 года.В мае 1941 года "Бисмарк", в сопровождении тяжёлого крейсера "Принц Ойген", был отправлена на перехват торговых судов в Северную Атлантику.24 мая он был перехвачен линейным крейсером "Худ" и линкором "Принс оф Уэльс". В завязавшемся бою немцам удалось буквально чудом попасть в главные погреба "Худа". Корабль взорвался и затонул со всем экипажем (спаслось три моряка из 1418).Однако "Бисмарк" также получил повреждения. После нескольких стычек с британскими кораблями крейсер ушёл на базу, а линкор 27 мая был атакован торпедоносцами с первого британского авианосца специальной постройки "Арк-Ройял". В результате попадания одной из торпед был выведен из строя рулевой механизм. Потерявший ход корабль настигли и пустили на дно линкоры "Родни" и "Кинг Джордж V". Из 2220 человек команды "Бисмарка" выжило 116 человек и корабельный кот.Самое же большое влияние на обстановку в Северном Ледовитом океане оказывал однотипный с "Бисмарком" "Тирпиц", введённый в состав флота 25 января 1941 года.В самом начале его боевой эксплуатации случилась катастрофа с "Бисмарком", и у Гитлера появились сомнения относительно эффективности крупных надводных кораблей как океанских рейдеров. Потому линкор был отправлен в Норвегию – грозить шведам, в смысле – северным конвоям."Тирпиц" совершил несколько походов, не вступая в схватки с британскими кораблями. Свою артиллерию он использовал только раз – в сентябре 1943 года, поддерживая высадку немецких войск на занятый норвежскими войсками Шпицберген (это был набег, целью которого, как считается, была демонстрация Гитлеру ценности надводного флота).Самый большой его успех с использованием оружия вообще не был связан. В начале июля 1942 года "Тирпиц" отправился на перехват конвоя PQ-17. До конвоя он не дошёл и вернулся на место постоянного базирования в Альтен-фьорд. Однако эскорт конвоя отправился ему навстречу, сам конвой был распущен и подвергся небывалому разгрому со стороны немецких подводных лодок – из 35 судов было потоплено 22, были потеряны 210 самолётов, 430 танков, 3350 автомобилей и свыше 100 тыс. тонн других грузов. Погибло 153 моряка.Черчилль обратился тогда к Сталину с письмом, в котором обосновывал необходимость отказаться от проводки северных конвоев:"Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий или там, где он может подвергнуться нападению немецких самолётов, базирующихся на побережье. Если одно или два из наших весьма немногочисленных мощных судов погибли бы или хотя бы были серьёзно повреждены (…) то всё господство в Атлантике было бы потеряно".Следующий конвой был отправлен в начале сентября 1942 года. Напомним, что это было время тяжелейших боёв на советско-германском фронте – оборонительная фаза Сталинградской битвы, битва за Кавказ, неудачная попытка 2-й ударной армии прорвать блокаду Ленинграда… И именно в это время немецкие линкоры прерывали поставки помощи союзников."Тирпиц", уже получивший повреждения от удара мини-подлодок, наведённых советским разведывательным самолётом, был потоплен на стоянке 12 ноября 1944 года пятитонными сейсмическими бомбами "Толлбой", сброшенным с британских тяжёлых бомбардировщиков "Ланкастер".* Флот, который влияет на события самим фактом своего существования.

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история, вторая мировая война, германия, британия, ссср, адольф гитлер, черчилль, иосиф сталин, флот, океаны, корабль