Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/fatalnaya-ukraina-dve-premery-ot-dmitriya-tabachnika-1080058495.html
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника - 10.06.2026 Украина.ру
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
Мультимедийная конференция
2026-06-10T14:54
2026-06-10T15:00
новости
дмитрий табачник
украина
владимир корнилов
украина.ру
миа "россия сегодня"
искандер хисамов
владимир скачко
константин кеворкян
корнилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080060081_0:66:1474:895_1920x0_80_0_0_67c5af4085e92e4498ab341e7b4909c1.png
Начало 16 июня в 11:00 в Малом зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Один из самых значительных политиков Украины нашего века Дмитрий Владимирович Табачник представит свою новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийное интервью "Украина: вспомнить всё", снятое творческой группой "Украины.ру"В мероприятии примут участие:- главный редактор издательства "Феникс" Алексей БОРОВИКОВ;- политолог, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- писатель, публицист, руководитель группы ТГ-каналов мультимедийного издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН;- обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Владимир СКАЧКО.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080060125_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_885cb699cc6ae3cdd1796158515e26f6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий табачник, украина, владимир корнилов, украина.ру, миа "россия сегодня", искандер хисамов, владимир скачко, константин кеворкян, корнилов, ростислав ищенко
Новости, Дмитрий Табачник, Украина, Владимир Корнилов, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Искандер Хисамов, Владимир Скачко, Константин Кеворкян, Корнилов, Ростислав Ищенко

Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника

14:54 10.06.2026 (обновлено: 15:00 10.06.2026)
 
© Украина.руУкраинское досье. Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
Украинское досье. Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Мультимедийная конференция
Начало 16 июня в 11:00 в Малом зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Один из самых значительных политиков Украины нашего века Дмитрий Владимирович Табачник представит свою новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийное интервью "Украина: вспомнить всё", снятое творческой группой "Украины.ру"
В мероприятии примут участие:
- главный редактор издательства "Феникс" Алексей БОРОВИКОВ;
- политолог, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- писатель, публицист, руководитель группы ТГ-каналов мультимедийного издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН;
- обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Владимир СКАЧКО.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДмитрий ТабачникУкраинаВладимир КорниловУкраина.руМИА "Россия сегодня"Искандер ХисамовВладимир СкачкоКонстантин КеворкянКорниловРостислав Ищенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:30"ВСУ снимают резервы с Купянска": полковник Алехин о панике противника под Волчанском
15:27ВСУ рассказали о превосходстве российских дронщиков
15:21В результате украинской атаки в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница, — мэр города Приходько
15:17Украинский дрон в ЛНР атаковал машину скорой, которая везла пациента в больницу
15:06Новый виток украинско-польских скандалов
15:00Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным
14:55"Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы
14:54Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
14:50Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим
14:44ЕС устроил украинской металлургии трудные времена
14:43"Стакан наполовину пуст": русские пьют меньше, но опаснее многих
14:37"Незрячий" антикоррупционер Шабунин рассекает по Украине на новенькой "Тесле"
14:34Отрыжка "Книжного Арсенала". На фоне распятия русской книги украинцам навязывают милитари и патриотизм
14:28ВСУ атакуют Энергодар, "Герани" поражают цели в Одессе. Новости СВО
14:24Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие
14:19Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче
14:09ТЦК превратилось в систему беззакония и вседозволенности — украинский омбудсмен Лубинец
13:54Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова
13:52"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя"
13:29ВСУ ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго". Есть предположение, откуда били
Лента новостейМолния