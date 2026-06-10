https://ukraina.ru/20260610/fatalnaya-ukraina-dve-premery-ot-dmitriya-tabachnika-1080058495.html

Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника

Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника - 10.06.2026 Украина.ру

Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника

Мультимедийная конференция

2026-06-10T14:54

2026-06-10T14:54

2026-06-10T15:00

новости

дмитрий табачник

украина

владимир корнилов

украина.ру

миа "россия сегодня"

искандер хисамов

владимир скачко

константин кеворкян

корнилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080060081_0:66:1474:895_1920x0_80_0_0_67c5af4085e92e4498ab341e7b4909c1.png

Начало 16 июня в 11:00 в Малом зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Один из самых значительных политиков Украины нашего века Дмитрий Владимирович Табачник представит свою новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийное интервью "Украина: вспомнить всё", снятое творческой группой "Украины.ру"В мероприятии примут участие:- главный редактор издательства "Феникс" Алексей БОРОВИКОВ;- политолог, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- писатель, публицист, руководитель группы ТГ-каналов мультимедийного издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН;- обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Владимир СКАЧКО.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий табачник, украина, владимир корнилов, украина.ру, миа "россия сегодня", искандер хисамов, владимир скачко, константин кеворкян, корнилов, ростислав ищенко