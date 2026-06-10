https://ukraina.ru/20260610/fatalnaya-ukraina-dve-premery-ot-dmitriya-tabachnika-1080058495.html
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника - 10.06.2026 Украина.ру
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
Мультимедийная конференция
2026-06-10T14:54
2026-06-10T14:54
2026-06-10T15:00
новости
дмитрий табачник
украина
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украина.ру
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константин кеворкян
корнилов
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Начало 16 июня в 11:00 в Малом зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Один из самых значительных политиков Украины нашего века Дмитрий Владимирович Табачник представит свою новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийное интервью "Украина: вспомнить всё", снятое творческой группой "Украины.ру"В мероприятии примут участие:- главный редактор издательства "Феникс" Алексей БОРОВИКОВ;- политолог, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- писатель, публицист, руководитель группы ТГ-каналов мультимедийного издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН;- обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Владимир СКАЧКО.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий табачник, украина, владимир корнилов, украина.ру, миа "россия сегодня", искандер хисамов, владимир скачко, константин кеворкян, корнилов, ростислав ищенко
Новости, Дмитрий Табачник, Украина, Владимир Корнилов, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Искандер Хисамов, Владимир Скачко, Константин Кеворкян, Корнилов, Ростислав Ищенко
Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника
14:54 10.06.2026 (обновлено: 15:00 10.06.2026)
Мультимедийная конференция
Начало 16 июня в 11:00 в Малом зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Один из самых значительных политиков Украины нашего века Дмитрий Владимирович Табачник представит свою новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийное интервью "Украина: вспомнить всё", снятое творческой группой "Украины.ру"
В мероприятии примут участие:
- главный редактор издательства "Феникс" Алексей БОРОВИКОВ;
- политолог, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- писатель, публицист, руководитель группы ТГ-каналов мультимедийного издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН;
- обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Владимир СКАЧКО.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".