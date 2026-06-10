https://ukraina.ru/20260610/ataka-natsistov-na-simvol-sevastopolya-mikhaylov-o-tom-kak-vsu-pytayutsya-unichtozhit-russkuyu-kulturu-1080119262.html

Атака нацистов на символ Севастополя. Михайлов о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру

Атака нацистов на символ Севастополя. Михайлов о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру - 11.06.2026 Украина.ру

Атака нацистов на символ Севастополя. Михайлов о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру

Вооружённые силы Украины атаковали объект культурного наследия федерального значения в результате чего панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." оказалась... Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-10T16:32

2026-06-10T16:32

2026-06-11T16:01

видео

новости

севастополь

россия

мчс

атака

сво

музей

пожар

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080118406_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ced960514986978324aca7c8c488b5c.jpg

Вооружённые силы Украины атаковали объект культурного наследия федерального значения в результате чего панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." оказалась практически уничтожена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, ВСУ целенаправленно ударили дронамипо зданию, где расположено монументальное полотно Франца Рубо, поскольку оно является одним из символов Города-Героя. По состоянию на 12:00 пожар на крыше, которому присвоен четвёртый ранг, ещё не локализован. На месте продолжают работать спасательная служба Севастополя и МЧС России.Известно, что это же здание горело в результате артобстрела в годы Великой Отечественной войны. Тогда было спасено около 70–80% живописных картин, которые вывезли в Новороссийск, а затем в Новосибирск и Москву на восстановление.О войне на новых исторических рубежах корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал крымский журналист Дмитрий Михайлов.

севастополь

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, севастополь, россия, мчс, атака, сво, музей, пожар, обстрелы, украина.ру, беспилотники, бпла, видео