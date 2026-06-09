Новости с Сумского направления сообщает "Дневник десантника" - 09.06.2026 Украина.ру
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Новости с Сумского направления сообщает "Дневник десантника"
Новости с Сумского направления сообщает "Дневник десантника" - 09.06.2026 Украина.ру
Новости с Сумского направления сообщает "Дневник десантника"
Бои продолжаются на Сумском направлении СВО. Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал "Дневник десантника"
2026-06-09T17:36
2026-06-09T17:36
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🟥 В районе Тёткино продолжаются позиционные и воздушные бои, в районе Сопыча и у трассы на Киев ВСУ накапливают резервы и укрепляют линию обороны. Дроноводы ВС РФ выявляют и наносят удары по группам противника, возводящим фортификации.🟥 В районе Корчаковки идут бои за восточную часть Писаревки и лесной массив южнее Корчаковки.🟥 В районе Горналя российские войска освободили Запсёлье и Мирополье, здесь для наступления мы использовали преимущество в высотах, но далее продвигаться сложно из-за оперативного простора и большого количества дронов врага, хотя силы противника на данном участке крайне скудны, как и у Малой Рыбицы.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости с Сумского направления сообщает "Дневник десантника"

17:36 09.06.2026
 
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Украина.ру
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Бои продолжаются на Сумском направлении СВО. Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал "Дневник десантника"
🟥 В районе Тёткино продолжаются позиционные и воздушные бои, в районе Сопыча и у трассы на Киев ВСУ накапливают резервы и укрепляют линию обороны. Дроноводы ВС РФ выявляют и наносят удары по группам противника, возводящим фортификации.

🟥 В районе Корчаковки идут бои за восточную часть Писаревки и лесной массив южнее Корчаковки.

🟥 В районе Горналя российские войска освободили Запсёлье и Мирополье, здесь для наступления мы использовали преимущество в высотах, но далее продвигаться сложно из-за оперативного простора и большого количества дронов врага, хотя силы противника на данном участке крайне скудны, как и у Малой Рыбицы.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня
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