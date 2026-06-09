НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы - 09.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260609/nato-vpervye-sbili-dron-vsu-nad-latviey-podberzkin-o-portsii-ukrainskoy-voyny-dlya-evropy-1080012207.html
НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы
НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы - 09.06.2026 Украина.ру
НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы
Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией. Очередной дрон ВСУ, заблудившись случайно залетел в Прибалтику, сообщили в Минобороны... Украина.ру, 09.06.2026
2026-06-09T14:42
2026-06-09T14:42
видео
латвия
европа
прибалтика
алексей подберезкин
вооруженные силы украины
минобороны
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/09/1080012056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_445b364e6d5c98a431f8793bceca5cfc.png
Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией. Очередной дрон ВСУ, заблудившись случайно залетел в Прибалтику, сообщили в Минобороны республики.Накануне ещё один дрон ВСУ упал и взорвался на территории Молдавии. На сохранившихся обломках чётко видны надписи на украинском языке.Не лишним будет вспомнить и инцидент, произошедший 29 мая в Румынии, когда БПЛА ВСУ угодил в жилую многоэтажку. Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Бухарест сначала обвинил в этом Москву, но потом признал дрон украинским. А морские беспилотники уже во всю орудуют и небезопасно для жителей стран НАТО в Средиземном море.Военный эксперт Алексей Подберёзкин в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал о том, что далеко не все инциденты становятся известны широкой общественности. Но страдать за предоставление своего "неба" украинским дронам будут простые граждане этих стран
латвия
европа
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/09/1080012056_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_423801fcf42fe99f1701b95699997871.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, латвия, европа, прибалтика, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, минобороны, нато, видео
Видео, Латвия, Европа, Прибалтика, Алексей Подберезкин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО

НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы

14:42 09.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией. Очередной дрон ВСУ, заблудившись случайно залетел в Прибалтику, сообщили в Минобороны республики.

Накануне ещё один дрон ВСУ упал и взорвался на территории Молдавии. На сохранившихся обломках чётко видны надписи на украинском языке.

Не лишним будет вспомнить и инцидент, произошедший 29 мая в Румынии, когда БПЛА ВСУ угодил в жилую многоэтажку. Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Бухарест сначала обвинил в этом Москву, но потом признал дрон украинским. А морские беспилотники уже во всю орудуют и небезопасно для жителей стран НАТО в Средиземном море.

Военный эксперт Алексей Подберёзкин в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал о том, что далеко не все инциденты становятся известны широкой общественности. Но страдать за предоставление своего "неба" украинским дронам будут простые граждане этих стран
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоЛатвияЕвропаПрибалтикаАлексей ПодберезкинВооруженные силы УкраиныМинобороныНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:41В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа
16:12Польша ищет останки жертв геноцида на Волыни, МВД РФ расширит свои полномочия. Новости к этому часу
16:07Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
16:00Линкоры Гитлера: fleet in being* против Красной армии
15:39Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде
15:36Что известно о 21-м пакете антироссийских санкций ЕС
15:29"Дружба навек". Си Цзиньпин приехал в КНДР, а в США говорят про северокорейское чудо
15:18Заставили выучить фразу "Героям слава!" Канадец Николас Рид о своем переезде в Россию
15:17Американский боевой вертолёт рухнул в районе Ормузского пролива
15:16Зеленский предложил помощь пострадавшим от БПЛА ВСУ членам ЕС и НАТО
14:54Киев стремится нанести максимальный ущерб объектам морской инфраструктуры России. Новости к этому часу
14:49"Фразы про перелом — чушь": Кулеба "слил" правду об Абрамовиче, ракетах до Москвы и конфликте с Польшей
14:49Военкор Коц: российские подразделения вышли к окраинам Казачьей Лопани
14:47Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту
14:43ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Севастополе, взрывы в Затоке. Новости СВО.
14:42НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы
14:35Топливо и логистика в Крыму. Веселовский о том как, протекает жизнь в условиях интенсивных атак БПЛА
14:22Скорого мира на Украине не будет - Безуглая
14:11Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам
14:07Опубликована сводка ударов по подконтрольной ВСУ территории
Лента новостейМолния