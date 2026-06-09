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НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы

НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы - 09.06.2026 Украина.ру

НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы

Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией. Очередной дрон ВСУ, заблудившись случайно залетел в Прибалтику, сообщили в Минобороны... Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T14:42

2026-06-09T14:42

2026-06-09T14:42

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латвия

европа

прибалтика

алексей подберезкин

вооруженные силы украины

минобороны

нато

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Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией. Очередной дрон ВСУ, заблудившись случайно залетел в Прибалтику, сообщили в Минобороны республики.Накануне ещё один дрон ВСУ упал и взорвался на территории Молдавии. На сохранившихся обломках чётко видны надписи на украинском языке.Не лишним будет вспомнить и инцидент, произошедший 29 мая в Румынии, когда БПЛА ВСУ угодил в жилую многоэтажку. Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Бухарест сначала обвинил в этом Москву, но потом признал дрон украинским. А морские беспилотники уже во всю орудуют и небезопасно для жителей стран НАТО в Средиземном море.Военный эксперт Алексей Подберёзкин в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал о том, что далеко не все инциденты становятся известны широкой общественности. Но страдать за предоставление своего "неба" украинским дронам будут простые граждане этих стран

латвия

европа

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видео, латвия, европа, прибалтика, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, минобороны, нато, видео