НАТО впервые сбили дрон ВСУ над Латвией. Подберёзкин о порции украинской войны для Европы
Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией. Очередной дрон ВСУ, заблудившись случайно залетел в Прибалтику, сообщили в Минобороны республики.
Накануне ещё один дрон ВСУ упал и взорвался на территории Молдавии. На сохранившихся обломках чётко видны надписи на украинском языке.
Не лишним будет вспомнить и инцидент, произошедший 29 мая в Румынии, когда БПЛА ВСУ угодил в жилую многоэтажку. Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Бухарест сначала обвинил в этом Москву, но потом признал дрон украинским. А морские беспилотники уже во всю орудуют и небезопасно для жителей стран НАТО в Средиземном море.
Военный эксперт Алексей Подберёзкин в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал о том, что далеко не все инциденты становятся известны широкой общественности. Но страдать за предоставление своего "неба" украинским дронам будут простые граждане этих стран
Накануне ещё один дрон ВСУ упал и взорвался на территории Молдавии. На сохранившихся обломках чётко видны надписи на украинском языке.
Не лишним будет вспомнить и инцидент, произошедший 29 мая в Румынии, когда БПЛА ВСУ угодил в жилую многоэтажку. Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Бухарест сначала обвинил в этом Москву, но потом признал дрон украинским. А морские беспилотники уже во всю орудуют и небезопасно для жителей стран НАТО в Средиземном море.
Военный эксперт Алексей Подберёзкин в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал о том, что далеко не все инциденты становятся известны широкой общественности. Но страдать за предоставление своего "неба" украинским дронам будут простые граждане этих стран
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