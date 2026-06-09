"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму - 09.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260609/my-dolzhny-deystvovat-asimmetrichno-voennyy-ekspert-o-tom-kak-oslozhnit-zhizn-kievskomu-rezhimu-1080021622.html
"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму
"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму - 09.06.2026 Украина.ру
"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму
Россия должна вести себя асимметрично, делая ставку на массированные удары по предприятиям, железной дороге и энергетике. Это осложнит жизнь киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-06-09T18:13
2026-06-09T18:14
новости
россия
одесса
украина
юрий кнутов
украина.ру
главные новости
удары
ракетные удары по украине
удары по киеву сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg
Журналист поинтересовался у эксперта, как долго Россия способна наносить интенсивные системные удары возмездия. По мнению Кнутова, стране пора переходить от стратегии истощения к стратегии разрушения. Главная задача, по его словам, — уничтожение предприятий, трансформаторных подстанций и электростанций в тылу противника."Противник тем временем бьёт по газовозам и танкерам, не задумываясь о последствиях, пока мы безучастно наблюдаем, как в Одессе и других портах загружаются суда. Здесь мы должны действовать асимметрично", — заявил эксперт.Кнутов подчеркнул, что разрушить мост непросто, однако регулярные удары по ключевым переправам необходимо наносить, чтобы выводить из строя дорожное полотно. Это, в свою очередь, осложнит логистику ВСУ."Нам не следует зеркально реагировать на удары по мирным жителям, но массированные удары по предприятиям, железнодорожной и энергетической инфраструктуре усложнят жизнь киевскому режиму", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.
россия
одесса
украина
удары по киеву сегодня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:59:895:730_1920x0_80_0_0_a754db5a50c50da81cef3b3311ec272c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, одесса, украина, юрий кнутов, украина.ру, главные новости, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, мост, срочно, война, война на украине, новости украины, сво на украине: последние новости
Новости, Россия, Одесса, Украина, Юрий Кнутов, Украина.ру, Главные новости, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, мост, срочно, война, война на Украине, Новости Украины, СВО на Украине: последние новости

"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму

18:13 09.06.2026 (обновлено: 18:14 09.06.2026)
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : ДСНС України / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Россия должна вести себя асимметрично, делая ставку на массированные удары по предприятиям, железной дороге и энергетике. Это осложнит жизнь киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист поинтересовался у эксперта, как долго Россия способна наносить интенсивные системные удары возмездия. По мнению Кнутова, стране пора переходить от стратегии истощения к стратегии разрушения.
Главная задача, по его словам, — уничтожение предприятий, трансформаторных подстанций и электростанций в тылу противника.
"Противник тем временем бьёт по газовозам и танкерам, не задумываясь о последствиях, пока мы безучастно наблюдаем, как в Одессе и других портах загружаются суда. Здесь мы должны действовать асимметрично", — заявил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что разрушить мост непросто, однако регулярные удары по ключевым переправам необходимо наносить, чтобы выводить из строя дорожное полотно. Это, в свою очередь, осложнит логистику ВСУ.
"Нам не следует зеркально реагировать на удары по мирным жителям, но массированные удары по предприятиям, железнодорожной и энергетической инфраструктуре усложнят жизнь киевскому режиму", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияОдессаУкраинаЮрий КнутовУкраина.руГлавные новостиударыракетные удары по Украинеудары по Киеву сегодняСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОмостсрочновойнавойна на УкраинеНовости УкраиныСВО на Украине: последние новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:52ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО
18:40"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам
18:20Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
18:19Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича
18:13"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму
18:12Премьер-министр Польши пояснил, что важнее геноцида поляков
17:49Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами
17:46Дальнобойное безумие неонацистов. Зеленский сам приближает свой конец
17:44Финский журналист Кости Хейсканен о том, как пострадал за правду о России и спецоперации
17:36Новости с Сумского направления сообщает "Дневник десантника"
17:15"Теорема Тарана": концепция зрадопереможной генотьбы* в семи мэмах
17:00Какую "козырную шестёрку" ВСУ Россия побьёт уже через пару месяцев и что будет потом — Анпилогов
16:41В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа
16:12Польша ищет останки жертв геноцида на Волыни, МВД РФ расширит свои полномочия. Новости к этому часу
16:07Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
16:00Линкоры Гитлера: fleet in being* против Красной армии
15:39Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде
15:36Что известно о 21-м пакете антироссийских санкций ЕС
15:29"Дружба навек". Си Цзиньпин приехал в КНДР, а в США говорят про северокорейское чудо
15:18Заставили выучить фразу "Героям слава!" Канадец Николас Рид о своем переезде в Россию
Лента новостейМолния