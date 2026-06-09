https://ukraina.ru/20260609/my-dolzhny-deystvovat-asimmetrichno-voennyy-ekspert-o-tom-kak-oslozhnit-zhizn-kievskomu-rezhimu-1080021622.html

"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму

"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму - 09.06.2026 Украина.ру

"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму

Россия должна вести себя асимметрично, делая ставку на массированные удары по предприятиям, железной дороге и энергетике. Это осложнит жизнь киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-09T18:13

2026-06-09T18:13

2026-06-09T18:14

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Журналист поинтересовался у эксперта, как долго Россия способна наносить интенсивные системные удары возмездия. По мнению Кнутова, стране пора переходить от стратегии истощения к стратегии разрушения. Главная задача, по его словам, — уничтожение предприятий, трансформаторных подстанций и электростанций в тылу противника."Противник тем временем бьёт по газовозам и танкерам, не задумываясь о последствиях, пока мы безучастно наблюдаем, как в Одессе и других портах загружаются суда. Здесь мы должны действовать асимметрично", — заявил эксперт.Кнутов подчеркнул, что разрушить мост непросто, однако регулярные удары по ключевым переправам необходимо наносить, чтобы выводить из строя дорожное полотно. Это, в свою очередь, осложнит логистику ВСУ."Нам не следует зеркально реагировать на удары по мирным жителям, но массированные удары по предприятиям, железнодорожной и энергетической инфраструктуре усложнят жизнь киевскому режиму", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.

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