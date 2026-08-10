Алёхин: ВС РФ выбивают врага из Степногорска и закрепляются в Приморском - 10.08.2026 Украина.ру
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Алёхин: ВС РФ выбивают врага из Степногорска и закрепляются в Приморском
Алёхин: ВС РФ выбивают врага из Степногорска и закрепляются в Приморском - 10.08.2026 Украина.ру
Алёхин: ВС РФ выбивают врага из Степногорска и закрепляются в Приморском
В зоне группировки "Днепр" продолжаются бои в районе Степногорска и Новояковлевки, ВСУ пытаются контратаковать в Плавнях. На западном фланге Запорожского участка ВС РФ вытесняют врага из Степногорска и закрепляются в Приморском. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-08-10T05:45
2026-08-10T05:45
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Рассказывая о ситуации в зоне группировки "Днепр", Алёхин сообщил, что бои продолжаются на нескольких участках."На Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска и Новояковлевки. На Гуляйпольском направлении идут бои за Долинку. Продолжаются боестолкновения в районе Терноватого", — пояснил обозреватель.По информации эксперта, ВСУ пытаются контратаковать в Плавнях и окрестностях Степногорска, обстановка остается напряженной. Эксперт подчеркнул, что российские войска наносят удары по позициям ВСУ к югу от Малой Токмачки дронами и артиллерией.Алёхин резюмировал, что на западном фланге Запорожского участка российские войска вытесняют врага."На западном фланге Запорожского участка российские войска вытесняют врага из Степногорска и закрепляются в южной части Приморского, а также продолжают пробиваться от Малых Щербаков к дороге Запорожье — Орехов", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.
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Алёхин: ВС РФ выбивают врага из Степногорска и закрепляются в Приморском

05:45 10.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В зоне группировки "Днепр" продолжаются бои в районе Степногорска и Новояковлевки, ВСУ пытаются контратаковать в Плавнях. На западном фланге Запорожского участка ВС РФ вытесняют врага из Степногорска и закрепляются в Приморском. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Рассказывая о ситуации в зоне группировки "Днепр", Алёхин сообщил, что бои продолжаются на нескольких участках.
"На Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска и Новояковлевки. На Гуляйпольском направлении идут бои за Долинку. Продолжаются боестолкновения в районе Терноватого", — пояснил обозреватель.
По информации эксперта, ВСУ пытаются контратаковать в Плавнях и окрестностях Степногорска, обстановка остается напряженной. Эксперт подчеркнул, что российские войска наносят удары по позициям ВСУ к югу от Малой Токмачки дронами и артиллерией.
Алёхин резюмировал, что на западном фланге Запорожского участка российские войска вытесняют врага.
"На западном фланге Запорожского участка российские войска вытесняют врага из Степногорска и закрепляются в южной части Приморского, а также продолжают пробиваться от Малых Щербаков к дороге Запорожье — Орехов", — констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.
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