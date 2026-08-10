"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю - 10.08.2026 Украина.ру
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"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю
"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю - 10.08.2026 Украина.ру
"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю
ВС РФ сжимают "полукотёл" в Харьковщине и заходят во внутренний контур Доброполья. Об этом и других итогах прошедшей недели в ночь на 10 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-10T00:36
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вс рф
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По данным канала Readovka, в Харьковской области на прошедшей неделе российские войска завершили бои за Белый Колодезь и продолжили сжимать формирующийся "полукотёл" за долиной реки Плотва. Дальнейшее продвижение к Купино может сократить коридор для выхода группировки ВСУ до менее 13 километров.В ДНР южнее Доброполья штурмовые подразделения ВС РФ зашли в Матяшево, замыкавшее часть внутреннего оборонительного контура противника. На Запорожском направлении ВС РФ освободили Зарницу и вплотную приблизились к Долинке, а в Сумской области выбили противника из Рыжевки и перешли госграницу у Горок.Другие события предыдущего дня:🟥 Российские войска освободили Васютинское и Торецкое в ДНР;🟥 "Герань" на выходе из Дуная поразила судно, выполняющее перевозки в интересах киевского режима;🟥 В Житомире полностью уничтожено частное предприятие со 100% немецким капиталом "Kromberg &amp; Schubert".Подробнее о происходящем на фронтах на прошедшей неделе - в материале Геннадия Алёхина Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, война на украине, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, доброполье, донецкая народная республика, днр, харьковская область, сумская область, запорожская область, всу, вооруженные силы украины, герань, житомир, удары, украина
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, война на Украине, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, Спецоперация, Доброполье, Донецкая Народная Республика, ДНР, Харьковская область, Сумская область, Запорожская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Герань, Житомир, удары, Украина

"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю

00:36 10.08.2026 (обновлено: 00:40 10.08.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Украина.ру
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ВС РФ сжимают "полукотёл" в Харьковщине и заходят во внутренний контур Доброполья. Об этом и других итогах прошедшей недели в ночь на 10 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
По данным канала Readovka, в Харьковской области на прошедшей неделе российские войска завершили бои за Белый Колодезь и продолжили сжимать формирующийся "полукотёл" за долиной реки Плотва. Дальнейшее продвижение к Купино может сократить коридор для выхода группировки ВСУ до менее 13 километров.
В ДНР южнее Доброполья штурмовые подразделения ВС РФ зашли в Матяшево, замыкавшее часть внутреннего оборонительного контура противника. На Запорожском направлении ВС РФ освободили Зарницу и вплотную приблизились к Долинке, а в Сумской области выбили противника из Рыжевки и перешли госграницу у Горок.
Другие события предыдущего дня:
🟥 Российские войска освободили Васютинское и Торецкое в ДНР;
🟥 "Герань" на выходе из Дуная поразила судно, выполняющее перевозки в интересах киевского режима;
🟥 В Житомире полностью уничтожено частное предприятие со 100% немецким капиталом "Kromberg & Schubert".
Подробнее о происходящем на фронтах на прошедшей неделе - в материале Геннадия Алёхина Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю.
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