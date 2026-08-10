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"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю

"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю - 10.08.2026 Украина.ру

"Полукотёл" в Харьковщине и внутренний контур Доброполья. Итоговая сводка за прошедшую неделю

ВС РФ сжимают "полукотёл" в Харьковщине и заходят во внутренний контур Доброполья. Об этом и других итогах прошедшей недели в ночь на 10 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-08-10T00:36

2026-08-10T00:36

2026-08-10T00:40

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По данным канала Readovka, в Харьковской области на прошедшей неделе российские войска завершили бои за Белый Колодезь и продолжили сжимать формирующийся "полукотёл" за долиной реки Плотва. Дальнейшее продвижение к Купино может сократить коридор для выхода группировки ВСУ до менее 13 километров.В ДНР южнее Доброполья штурмовые подразделения ВС РФ зашли в Матяшево, замыкавшее часть внутреннего оборонительного контура противника. На Запорожском направлении ВС РФ освободили Зарницу и вплотную приблизились к Долинке, а в Сумской области выбили противника из Рыжевки и перешли госграницу у Горок.Другие события предыдущего дня:🟥 Российские войска освободили Васютинское и Торецкое в ДНР;🟥 "Герань" на выходе из Дуная поразила судно, выполняющее перевозки в интересах киевского режима;🟥 В Житомире полностью уничтожено частное предприятие со 100% немецким капиталом "Kromberg & Schubert".Подробнее о происходящем на фронтах на прошедшей неделе - в материале Геннадия Алёхина Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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