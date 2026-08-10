"Жмиль", ловец вражеских "птиц": российская армия начала применять новый дрон-перехватчик - 10.08.2026 Украина.ру
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"Жмиль", ловец вражеских "птиц": российская армия начала применять новый дрон-перехватчик
"Жмиль", ловец вражеских "птиц": российская армия начала применять новый дрон-перехватчик - 10.08.2026 Украина.ру
"Жмиль", ловец вражеских "птиц": российская армия начала применять новый дрон-перехватчик
Всё новые российские дроны вступают в битву за "малое небо". За тем, как бойцы зенитного ракетного соединения группировки войск "Центр" применяют новый дрон-перехватчик "Жмиль", наблюдал корреспондент издания "Украина.ру"
2026-08-10T05:37
2026-08-10T05:37
украина.ру
дроны
беспилотники
бпла
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Битва разгорелась нешуточная. Взобравшись на тактический рюкзак, троица котят, оставленная без присмотра, затеяла игру в царя горы. Судя по тональности писка, что доносится из дальнего угла помещения, пленных там не берут.Их мать, исхудавшая после родов до состояния велосипедной рамы, дремлет на одеяле, основательно подкрепившись рыбными консервами из солдатского пайка. Родительские полномочия кормильцам до поры делегировала.Оставив попытки разнять ушастое хулиганье, совсем юный техник расчёта, задумчиво поправляя очки, просит внимательно смотреть под ноги. А то, дескать, за сорванцами не уследишь.– Как-как, ты говорил, этот ваш дрон называется?– "Жмиль"!– Это же шмель по-украински!– Серьёзно?– С другой стороны, они у нас название "Молния" слямзили. Так почему бы, следуя заветам Апачева, не забрать у них мову? По-моему, справедливо."Жмиль" – новый российский дрон-перехватчик, способный "ронять" вражеские БПЛА любых видов. По сути , квадрокоптер. Сравнительно недорогой и по-военному практичный. Например, в случае ложной тревоги его можно безопасно посадить и повторно использовать, перезарядив батарею. Нужно сказать, что подавляющее большинство "птичек", несущих боевую часть, домой не возвращают – опасно.В тёмной комнатке, при свете фонаря, техник инспектирует "птички". "Первые в разобранном состоянии присылали. Там сборка требовалась. А теперь мне нужно лишь прошивку проверить, моторчики, зарядить и установить АКБ, и боеприпас еще подключить. Ничего сложного", – объясняет рядовой Иван Васильев, кивая в сторону пирамиды коробок, что ждут своего часа в глубине помещения.Весь расчёт молодой, но Иван даже по здешним меркам – совсем ещё мальчик. Ещё на срочке он подписал контракт, чтобы попасть в зону проведения спецоперации и заниматься беспилотниками. Прошел обучение на оператора "мавика", затем увлёкся FPV-дронами. Сейчас бойцу – 22 года, он отвечает за техническую сторону вопроса: готовит "шмели" к боевой работе, запускает, встречает и обслуживает по необходимости. Очень серьёзный, внимательный и очаровательно застенчивый.– Что за боеприпас используется?– Мы используем штатный. В данном случае птица несёт ОФБЧ-05. Особенность его в том, что можно произвести дистанционный подрыв. Можно и контактно это всё сделать, но мы предпочитаем именно дистанционный подрыв, поскольку так удобнее поражать цели. Не обязательно подлетать вплотную – можно инициировать на расстоянии до пяти метров, этого будет достаточно для уверенного поражения.Тем временем на пункте управления кипит работа: оператор и штурман играют в кошки-мышки с разведывательным "крылом" противника. "Работа, на самом деле, у меня интересная. Наша задача – перехват различных БПЛА противника. Вылетаем в заданный квадрат, уже примерно зная местоположение и параметры цели, начинаем поиск. При обнаружении цели мы уничтожаем её", – рассказывает оператор по имени Дмитрий, не отрываясь от экранов.Первое, что бросается в глаза, – очень приличная для, по сути дела, одноразового дрона, "картинка". Зашвырнув "птицу" куда-то под облака, оператор внимательно изучает окрестности. Голос из рации подсказывает ориентиры. "Вот он, гад! Правее смотри, над водой!" – тычет штурман пальцем в экран. Дрон, секунду назад висевший в небе, словно камера видеонаблюдения, прикреплённая к облачку, срывается к земле.Тут нужно бы объяснить, что летая вслепую и надеясь, что что-нибудь да попадётся, много вражеских "птиц" не собьёшь. Всех подробностей, по очевидным причинам, военные не раскрывают, но дают понять, что "малое небо" мониторится, а подразделения активно взаимодействуют для взаимной пользы. Иными словами, оператор перехватчика всегда чётко понимает, куда и зачем он летит.– Что уже приходилось сбивать с помощью этого дрона?– Количество точное не назову. Если честно, я уже не считаю. Были поражения "Бабы-яги", буквально парочка. Также эти их "Блискавки" ("Молнии" – Прим. Ред.) поражали. Разведывательные БПЛА "Гор". Это, наверное, наиболее редко встречающаяся цель из всех, что у нас были. И поражали ударные БПЛА "Лютый".– То есть вы и ночами работаете?– Да, летаем круглосуточно. "Жмиль" поставляется двух типов – с дневной и ночной камерами.– А что труднее всего сбивать?– Ударные БПЛА. Они летают на большой скорости. Вдогон их уже не взять, нужно ловить на встречном курсе. А поскольку они плохо видны через тепловизор, нужно рассчитать траекторию следования и высоту, чтобы поразить точно в лоб. Для этого есть одна попытка – уж очень они шустрые. А вот разведчика намного легче догнать.Дмитрий в армии с 2018 года. Служил в артиллерии, потом в разведке. После того, как на военном небосводе засияла звёздочка БПЛА, с энтузиазмом включился в беспилотное дело. На перехватчиках летает с 2025-го – явно успел набить руку.Поскольку небо теперь "грязное" едва ли не круглосуточно, недостатка в "дичи" у охотников нет. Техник Иван то и дело гоняет на стартовую, чтобы запустить новый дрон или заменить аккумулятор у старого. Работа здесь, по-моему, вообще не останавливается.В отличие от того же "Сокола", шустрого за счёт его самолётной наружности, квадрокоптер "Жмиль" – куда менее быстрый, зато способен зависнуть в небе, лучше контролируется и может вертикально стартовать хоть из лесополосы, хоть из подвала, хоть с чистого полюшка. Не "универсальный солдат", но свою нишу в битве за "малое небо" уже занял.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20260807/zenitchiki-na-tigre-kak-spetsnazovtsy-raschischayut-nebo-ot-dronov-vraga-1082249086.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, дроны, беспилотники, бпла
Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА

"Жмиль", ловец вражеских "птиц": российская армия начала применять новый дрон-перехватчик

05:37 10.08.2026
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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Всё новые российские дроны вступают в битву за "малое небо". За тем, как бойцы зенитного ракетного соединения группировки войск "Центр" применяют новый дрон-перехватчик "Жмиль", наблюдал корреспондент издания "Украина.ру"
Битва разгорелась нешуточная. Взобравшись на тактический рюкзак, троица котят, оставленная без присмотра, затеяла игру в царя горы. Судя по тональности писка, что доносится из дальнего угла помещения, пленных там не берут.
Их мать, исхудавшая после родов до состояния велосипедной рамы, дремлет на одеяле, основательно подкрепившись рыбными консервами из солдатского пайка. Родительские полномочия кормильцам до поры делегировала.
Оставив попытки разнять ушастое хулиганье, совсем юный техник расчёта, задумчиво поправляя очки, просит внимательно смотреть под ноги. А то, дескать, за сорванцами не уследишь.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
– Как-как, ты говорил, этот ваш дрон называется?
– "Жмиль"!
– Это же шмель по-украински!
– Серьёзно?
– С другой стороны, они у нас название "Молния" слямзили. Так почему бы, следуя заветам Апачева, не забрать у них мову? По-моему, справедливо.
"Жмиль" – новый российский дрон-перехватчик, способный "ронять" вражеские БПЛА любых видов. По сути , квадрокоптер. Сравнительно недорогой и по-военному практичный. Например, в случае ложной тревоги его можно безопасно посадить и повторно использовать, перезарядив батарею.
Нужно сказать, что подавляющее большинство "птичек", несущих боевую часть, домой не возвращают – опасно.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
В тёмной комнатке, при свете фонаря, техник инспектирует "птички".
"Первые в разобранном состоянии присылали. Там сборка требовалась. А теперь мне нужно лишь прошивку проверить, моторчики, зарядить и установить АКБ, и боеприпас еще подключить. Ничего сложного", – объясняет рядовой Иван Васильев, кивая в сторону пирамиды коробок, что ждут своего часа в глубине помещения.
Весь расчёт молодой, но Иван даже по здешним меркам – совсем ещё мальчик. Ещё на срочке он подписал контракт, чтобы попасть в зону проведения спецоперации и заниматься беспилотниками. Прошел обучение на оператора "мавика", затем увлёкся FPV-дронами.
Сейчас бойцу – 22 года, он отвечает за техническую сторону вопроса: готовит "шмели" к боевой работе, запускает, встречает и обслуживает по необходимости. Очень серьёзный, внимательный и очаровательно застенчивый.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
– Что за боеприпас используется?
– Мы используем штатный. В данном случае птица несёт ОФБЧ-05. Особенность его в том, что можно произвести дистанционный подрыв. Можно и контактно это всё сделать, но мы предпочитаем именно дистанционный подрыв, поскольку так удобнее поражать цели. Не обязательно подлетать вплотную – можно инициировать на расстоянии до пяти метров, этого будет достаточно для уверенного поражения.
Тем временем на пункте управления кипит работа: оператор и штурман играют в кошки-мышки с разведывательным "крылом" противника.
"Работа, на самом деле, у меня интересная. Наша задача – перехват различных БПЛА противника. Вылетаем в заданный квадрат, уже примерно зная местоположение и параметры цели, начинаем поиск. При обнаружении цели мы уничтожаем её", – рассказывает оператор по имени Дмитрий, не отрываясь от экранов.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Первое, что бросается в глаза, – очень приличная для, по сути дела, одноразового дрона, "картинка". Зашвырнув "птицу" куда-то под облака, оператор внимательно изучает окрестности. Голос из рации подсказывает ориентиры.
"Вот он, гад! Правее смотри, над водой!" – тычет штурман пальцем в экран.
Дрон, секунду назад висевший в небе, словно камера видеонаблюдения, прикреплённая к облачку, срывается к земле.
Тут нужно бы объяснить, что летая вслепую и надеясь, что что-нибудь да попадётся, много вражеских "птиц" не собьёшь. Всех подробностей, по очевидным причинам, военные не раскрывают, но дают понять, что "малое небо" мониторится, а подразделения активно взаимодействуют для взаимной пользы.
Иными словами, оператор перехватчика всегда чётко понимает, куда и зачем он летит.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
– Что уже приходилось сбивать с помощью этого дрона?
– Количество точное не назову. Если честно, я уже не считаю. Были поражения "Бабы-яги", буквально парочка. Также эти их "Блискавки" ("Молнии" – Прим. Ред.) поражали. Разведывательные БПЛА "Гор". Это, наверное, наиболее редко встречающаяся цель из всех, что у нас были. И поражали ударные БПЛА "Лютый".
– То есть вы и ночами работаете?
– Да, летаем круглосуточно. "Жмиль" поставляется двух типов – с дневной и ночной камерами.
– А что труднее всего сбивать?
– Ударные БПЛА. Они летают на большой скорости. Вдогон их уже не взять, нужно ловить на встречном курсе. А поскольку они плохо видны через тепловизор, нужно рассчитать траекторию следования и высоту, чтобы поразить точно в лоб. Для этого есть одна попытка – уж очень они шустрые. А вот разведчика намного легче догнать.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 06:14
Зенитчики на "тигре". Как спецназовцы расчищают небо от дронов врагаЗа работой мобильной огневой группы одного из спецподразделений группировки войск "Центр" наблюдал корреспондент издания "Украина.ру"
Дмитрий в армии с 2018 года. Служил в артиллерии, потом в разведке. После того, как на военном небосводе засияла звёздочка БПЛА, с энтузиазмом включился в беспилотное дело. На перехватчиках летает с 2025-го – явно успел набить руку.
Поскольку небо теперь "грязное" едва ли не круглосуточно, недостатка в "дичи" у охотников нет. Техник Иван то и дело гоняет на стартовую, чтобы запустить новый дрон или заменить аккумулятор у старого. Работа здесь, по-моему, вообще не останавливается.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
В отличие от того же "Сокола", шустрого за счёт его самолётной наружности, квадрокоптер "Жмиль" – куда менее быстрый, зато способен зависнуть в небе, лучше контролируется и может вертикально стартовать хоть из лесополосы, хоть из подвала, хоть с чистого полюшка. Не "универсальный солдат", но свою нишу в битве за "малое небо" уже занял.
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Украина.рудроныбеспилотникиБПЛА
 
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