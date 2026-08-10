Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром - 10.08.2026 Украина.ру
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Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром
Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром - 10.08.2026 Украина.ру
Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром
На Константиновском участке российские войска ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки и штурмуют Николайполье и Ижевку. Освобождение Ижевки захлопнет "карман" между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-08-10T05:00
2026-08-10T05:00
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Характеризуя обстановку на Константиновском участке, Алёхин сообщил, что основные бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. "С юго-запада продолжается штурм Николайполья. С северо-востока российские войска стараются сломить сопротивление врага в Ижевке, чтобы выйти к Алексеево-Дружковке с этого направления", — пояснил обозреватель.После освобождения Ижевки захлопнется карман, находящийся между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром, отметил он.Эксперт подчеркнул, что российские войска сужают полукольцо вокруг Доброполья. "Российские войска сужают полукольцо вокруг Доброполья. Отмечено продвижение к южным и восточным окраинам города. Наши войска занимают новые позиции в центральной части Мирного и на южных подступах к Новониколаевке", — добавил Алёхин.Алёхин резюмировал, что на Днепропетровском направлении наносятся удары по ротации и позициям врага. "Наши силы наносят удары по ротации и позициям врага в районах сёл Левадное и Черненково", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.
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Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром

05:00 10.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72Б3А группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа танка Т-72Б3А группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Константиновском участке российские войска ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки и штурмуют Николайполье и Ижевку. Освобождение Ижевки захлопнет "карман" между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку на Константиновском участке, Алёхин сообщил, что основные бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки.
"С юго-запада продолжается штурм Николайполья. С северо-востока российские войска стараются сломить сопротивление врага в Ижевке, чтобы выйти к Алексеево-Дружковке с этого направления", — пояснил обозреватель.
После освобождения Ижевки захлопнется карман, находящийся между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что российские войска сужают полукольцо вокруг Доброполья. "Российские войска сужают полукольцо вокруг Доброполья. Отмечено продвижение к южным и восточным окраинам города. Наши войска занимают новые позиции в центральной части Мирного и на южных подступах к Новониколаевке", — добавил Алёхин.
Алёхин резюмировал, что на Днепропетровском направлении наносятся удары по ротации и позициям врага. "Наши силы наносят удары по ротации и позициям врага в районах сёл Левадное и Черненково", — констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.
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