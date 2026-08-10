https://ukraina.ru/20260810/alekhin-posle-izhevki-zakhlopnetsya-karman-mezhdu-alekseevo-druzhkovkoy-i-chasovym-yarom-1082333744.html

Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром

Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром - 10.08.2026 Украина.ру

Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром

На Константиновском участке российские войска ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки и штурмуют Николайполье и Ижевку. Освобождение Ижевки захлопнет "карман" между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-08-10T05:00

2026-08-10T05:00

2026-08-10T05:00

новости

доброполье

украина

геннадий алехин

украина.ру

главные новости

главное

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081066277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c8d4b5dee4c3d401cd9ca5c9480f91b.jpg

Характеризуя обстановку на Константиновском участке, Алёхин сообщил, что основные бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. "С юго-запада продолжается штурм Николайполья. С северо-востока российские войска стараются сломить сопротивление врага в Ижевке, чтобы выйти к Алексеево-Дружковке с этого направления", — пояснил обозреватель.После освобождения Ижевки захлопнется карман, находящийся между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром, отметил он.Эксперт подчеркнул, что российские войска сужают полукольцо вокруг Доброполья. "Российские войска сужают полукольцо вокруг Доброполья. Отмечено продвижение к южным и восточным окраинам города. Наши войска занимают новые позиции в центральной части Мирного и на южных подступах к Новониколаевке", — добавил Алёхин.Алёхин резюмировал, что на Днепропетровском направлении наносятся удары по ротации и позициям врага. "Наши силы наносят удары по ротации и позициям врага в районах сёл Левадное и Черненково", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным служить в ТЦК, что вызвало волну возмущения на Украине. Об этом и многом другом — в материале "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.

доброполье

украина

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, доброполье, украина, геннадий алехин, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, военный эксперт, часов яр, доброполье донецкая область, война, война на украине