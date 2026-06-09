https://ukraina.ru/20260609/ispanets-diversant-na-blizhnem-vostoke-voeval-s-igil-a-v-novorossii--s-banderovtsami-1080021059.html

Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами

Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами - 09.06.2026 Украина.ру

Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами

Новороссия в каком-то смысле похожа на Испанию времен Гражданской войны, когда в 30-х годах XX столетия туда со всего мира ехали добровольцы-интернационалисты... Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T17:49

2026-06-09T17:49

2026-06-09T17:49

видео

новороссия

ближний восток

испания

александр чаленко

игил

украина.ру

добровольцы

донбасс

ес

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Новороссия в каком-то смысле похожа на Испанию времен Гражданской войны, когда в 30-х годах XX столетия туда со всего мира ехали добровольцы-интернационалисты воевать с испанскими фашистами.Едут добровольцы и сейчас, но только уже в новороссийские степи. Координатор добровольческого движения "Интербригады" Юрий Староверов рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, почему иностранцы из дальнего зарубежья едут воевать в Донбасс, и в чем заключаются трудности их пребывания в российских добровольческих подразделениях.

новороссия

ближний восток

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россия

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