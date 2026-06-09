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Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами
Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами - 09.06.2026 Украина.ру
Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами
Новороссия в каком-то смысле похожа на Испанию времен Гражданской войны, когда в 30-х годах XX столетия туда со всего мира ехали добровольцы-интернационалисты... Украина.ру, 09.06.2026
2026-06-09T17:49
2026-06-09T17:49
2026-06-09T17:49
видео
новороссия
ближний восток
испания
александр чаленко
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добровольцы
донбасс
ес
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Новороссия в каком-то смысле похожа на Испанию времен Гражданской войны, когда в 30-х годах XX столетия туда со всего мира ехали добровольцы-интернационалисты воевать с испанскими фашистами.Едут добровольцы и сейчас, но только уже в новороссийские степи. Координатор добровольческого движения "Интербригады" Юрий Староверов рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, почему иностранцы из дальнего зарубежья едут воевать в Донбасс, и в чем заключаются трудности их пребывания в российских добровольческих подразделениях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Новороссия, Ближний Восток, Испания, Александр Чаленко, ИГИЛ, Украина.ру, Добровольцы, Донбасс, ЕС, Россия