ВСУ атаковали пассажирский поезд "Москва — Симферополь" в Крыму: подробности происшествия - 08.06.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали пассажирский поезд "Москва — Симферополь" в Крыму: подробности происшествия
ВСУ атаковали пассажирский поезд "Москва — Симферополь" в Крыму: подробности происшествия - 08.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали пассажирский поезд "Москва — Симферополь" в Крыму: подробности происшествия
Украинский дрон нанес удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь. Жертвой террористической атаки стал помощник машиниста, машинист ранен. Пассажиры не пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов
2026-06-08T12:14
2026-06-08T12:16
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Удар пришелся по тепловозу. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров автобусами, власти окажут всю необходимую помощь. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Это уже не первый удар киевского режима по гражданскому транспорту. 4 июня ВСУ атаковали пригородный поезд Азовский — Керчь: тогда пострадали четыре человека, один погиб. Днем ранее, 3 июня, был атакован пассажирский поезд на станции Джанкой — повреждены вагоны, есть пострадавшие, в том числе дети.В Госдуме жестко отреагировали на продолжающийся террор. Депутат Александр Толмачев заявил, что киевский режим в очередной раз доказал: его цели исключительно террористические. "Мирные люди ехали на работу, по своим делам — в этот момент ВСУ ударили по пассажирам. Это преступление стоит в одном ряду с атакой на Старобельск. Счет будет предъявлен", — подчеркнул парламентарий.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предупредил: число прилетов по российской территории будет расти, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов. По его словам, у России есть все возможности, но необходимо прицельно ликвидировать не только сами производства, но и пути доставки комплектующих из Европы, а в идеале — и всю размещенную на Западе инфраструктуру по выпуску беспилотников.Пока Зеленский пишет открытые письма о мире и катается по европейским столицам, его боевики бьют по поездам с мирными людьми. Об этом – в материале Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
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новости, европа, крым, москва, владимир зеленский, сергей аксенов, алексей журавлёв, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Европа, Крым, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов, Алексей Журавлёв, Вооруженные силы Украины, Госдума

ВСУ атаковали пассажирский поезд "Москва — Симферополь" в Крыму: подробности происшествия

12:14 08.06.2026 (обновлено: 12:16 08.06.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Украинский дрон нанес удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь. Жертвой террористической атаки стал помощник машиниста, машинист ранен. Пассажиры не пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов
Удар пришелся по тепловозу. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров автобусами, власти окажут всю необходимую помощь. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Это уже не первый удар киевского режима по гражданскому транспорту. 4 июня ВСУ атаковали пригородный поезд Азовский — Керчь: тогда пострадали четыре человека, один погиб. Днем ранее, 3 июня, был атакован пассажирский поезд на станции Джанкой — повреждены вагоны, есть пострадавшие, в том числе дети.
В Госдуме жестко отреагировали на продолжающийся террор. Депутат Александр Толмачев заявил, что киевский режим в очередной раз доказал: его цели исключительно террористические. "Мирные люди ехали на работу, по своим делам — в этот момент ВСУ ударили по пассажирам. Это преступление стоит в одном ряду с атакой на Старобельск. Счет будет предъявлен", — подчеркнул парламентарий.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предупредил: число прилетов по российской территории будет расти, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов. По его словам, у России есть все возможности, но необходимо прицельно ликвидировать не только сами производства, но и пути доставки комплектующих из Европы, а в идеале — и всю размещенную на Западе инфраструктуру по выпуску беспилотников.
Союзники и партнеры России
Пока Зеленский пишет открытые письма о мире и катается по европейским столицам, его боевики бьют по поездам с мирными людьми. Об этом – в материале Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
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