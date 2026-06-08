https://ukraina.ru/20260608/rossiyskie-boytsy-rasskazali-o-novykh-besshumnykh-dronakh-vsu-1079947332.html
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ - 08.06.2026 Украина.ру
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ
Украинские боевики начали применять новые практически бесшумные беспилотники, против которых главным средством остаются автомат и бдительность. Об этом РИА Новости 8 июня рассказал заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Артист"
2026-06-08T11:14
2026-06-08T11:14
2026-06-08T11:20
спецоперация
сво
россия
украина
бпла
дроны
ии (искусственный интеллект)
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"Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете", — рассказал военнослужащий.По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное — держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку. Сами дроны сделаны из обычного плотного пенопласта и обтянуты пленкой. В пенопласте просверлены отверстия для облегчения конструкции, установлены дешевый моторчик, подвес и камера."Как называются — не знаем, зовем их "птицами". Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт", — добавил "Артист", отметив, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума при полете.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, украина, бпла, дроны, ии (искусственный интеллект)
Спецоперация, СВО, Россия, Украина, БПЛА, дроны, ИИ (искусственный интеллект)
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ
11:14 08.06.2026 (обновлено: 11:20 08.06.2026)
Украинские боевики начали применять новые практически бесшумные беспилотники, против которых главным средством остаются автомат и бдительность. Об этом РИА Новости 8 июня рассказал заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Артист"
"Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете", — рассказал военнослужащий.
По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное — держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку. Сами дроны сделаны из обычного плотного пенопласта и обтянуты пленкой. В пенопласте просверлены отверстия для облегчения конструкции, установлены дешевый моторчик, подвес и камера.
"Как называются — не знаем, зовем их "птицами". Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт", — добавил "Артист", отметив, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума при полете.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.