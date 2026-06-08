Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/rossiyskie-boytsy-rasskazali-o-novykh-besshumnykh-dronakh-vsu-1079947332.html
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ - 08.06.2026 Украина.ру
Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ
Украинские боевики начали применять новые практически бесшумные беспилотники, против которых главным средством остаются автомат и бдительность. Об этом РИА Новости 8 июня рассказал заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Артист"
2026-06-08T11:14
2026-06-08T11:20
спецоперация
сво
россия
украина
бпла
дроны
ии (искусственный интеллект)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238403_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_989548fdf4f1b4d86dcfbad6704ecc1f.jpg
"Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете", — рассказал военнослужащий.По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное — держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку. Сами дроны сделаны из обычного плотного пенопласта и обтянуты пленкой. В пенопласте просверлены отверстия для облегчения конструкции, установлены дешевый моторчик, подвес и камера."Как называются — не знаем, зовем их "птицами". Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт", — добавил "Артист", отметив, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума при полете.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238403_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_74bbf89e3bf2810cc39551f84e129306.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, россия, украина, бпла, дроны, ии (искусственный интеллект)
Спецоперация, СВО, Россия, Украина, БПЛА, дроны, ИИ (искусственный интеллект)

Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ

11:14 08.06.2026 (обновлено: 11:20 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские боевики начали применять новые практически бесшумные беспилотники, против которых главным средством остаются автомат и бдительность. Об этом РИА Новости 8 июня рассказал заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Артист"
"Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете", — рассказал военнослужащий.
По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное — держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку. Сами дроны сделаны из обычного плотного пенопласта и обтянуты пленкой. В пенопласте просверлены отверстия для облегчения конструкции, установлены дешевый моторчик, подвес и камера.
"Как называются — не знаем, зовем их "птицами". Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт", — добавил "Артист", отметив, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума при полете.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОРоссияУкраинаБПЛАдроныИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:39Дядя Степа против Грязного Гарри
11:30НАТО сбивает дроны над Прибалтикой, а местные политики ищут русский след
11:24Новая угроза для России: что стоит за обещаниями Зеленского атаковать баллистическими ракетами
11:14Российские бойцы рассказали о новых бесшумных дронах ВСУ
11:00"Зафиксируйте фронт и пустите войска": кто пытается диктовать РФ условия. Хроника событий на утро 8 июня
10:53Иноагент Галкин* снова развлекает украинскую элиту
10:51Пашинян заявил о победе своей партии на выборах. Главные новости к этому часу
10:32Руководство Нацполиции запугивает последствиями массовой мобилизации силовиков
10:13Провокация номер два: Буданов* в Варшаве пытается смягчить скандал вокруг героизации бандеровцев
09:56НАТО приступило к учениям у границ России
09:30Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
09:27ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
08:54Лидеры Германии, Франции и Британии озвучили условия для достижения "справедливого и прочного мира"
08:25ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
08:00Штурм Северного полюса
07:59Главное за ночь 8 июня
07:36Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться
07:29Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина
07:14Григорий "Санька" Тишин: Сын Захара Прилепина - Игнат - выполнял боевые задания без всяких поблажек
07:00Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия
Лента новостейМолния