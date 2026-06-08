https://ukraina.ru/20260608/pvo-nochyu-sbila-bolshe-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1079939523.html
ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 08.06.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью уничтожила 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T09:27
2026-06-08T09:27
2026-06-08T09:29
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спецоперация
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" уточнил, что в небе над регионом сбили шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Еще два дрона сбили над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
россия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, рязанская область, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Рязанская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
09:27 08.06.2026 (обновлено: 09:29 08.06.2026)
Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью уничтожила 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" уточнил, что в небе над регионом сбили шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Еще два дрона сбили над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.