ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 08.06.2026 Украина.ру
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ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 08.06.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью уничтожила 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T09:27
2026-06-08T09:29
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
рязанская область
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" уточнил, что в небе над регионом сбили шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Еще два дрона сбили над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, рязанская область, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Рязанская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией

09:27 08.06.2026 (обновлено: 09:29 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью уничтожила 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" уточнил, что в небе над регионом сбили шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Еще два дрона сбили над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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