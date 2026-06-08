https://ukraina.ru/20260608/pvo-nochyu-sbila-bolshe-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1079939523.html

ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией - 08.06.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией

Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью уничтожила 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T09:27

2026-06-08T09:27

2026-06-08T09:29

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

рязанская область

украина.ру

вооруженные силы украины

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" уточнил, что в небе над регионом сбили шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Еще два дрона сбили над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, краснодарский край, рязанская область, украина.ру, вооруженные силы украины