https://ukraina.ru/20260607/repubblica-meloni-skepticheski-otnositsya-k-initsiativam-makrona-mertsa-i-starmera-po-ukraine-1079916193.html
Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине
Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине - 07.06.2026 Украина.ру
Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не разделяет энтузиазма лидеров Франции, Германии и Великобритании по поводу новых инициатив по урегулированию на Украине. Об этом сообщает издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве
2026-06-07T07:28
2026-06-07T07:28
2026-06-07T07:28
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Итальянское издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве сообщило о скептическом отношении премьер-министра Джорджи Мелони к усилиям своих европейских коллег по украинскому вопросу. На 7 июня в Лондоне запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского, где будут обсуждаться потенциальные переговоры с Россией.Как отмечает Repubblica, отсутствие Мелони на саммите ЕС — Западные Балканы в черногорском Тивате связано с напряженностью в отношениях с Парижем, Лондоном и Берлином. Хотя в окружении премьера её неприезд объяснили проблемами с графиком и участием в празднике корпуса карабинеров, источники газеты указывают на более глубокие разногласия.По данным издания, итальянские власти убеждены, что без вовлечения США невозможно достичь каких-либо значимых договорённостей. Кроме того, Рим сохраняет дистанцию по вопросу отправки войск на Украину в составе западной коалиции и не считает ускоренное вступление Киева в ЕС приоритетом. "Позиция правительства заключается в том, что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трёх лет", — приводит Repubblica слова источника.4 июня Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте письмо с предложением Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин ознакомился с письмом. Выступая на ПМЭФ, президент РФ заявил, что Россия хочет завершить конфликт, однако Киев, по его словам, пока не готов к мирным договорённостям.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, россия, джорджи мелони, эммануэль макрон, франция, фридрих мерц, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, ес, новости
Украина, Россия, Джорджи Мелони, Эммануэль Макрон, Франция, Фридрих Мерц, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру, ЕС, Новости
Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не разделяет энтузиазма лидеров Франции, Германии и Великобритании по поводу новых инициатив по урегулированию на Украине. Об этом сообщает издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве
Итальянское издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве сообщило о скептическом отношении премьер-министра Джорджи Мелони к усилиям своих европейских коллег по украинскому вопросу.
На 7 июня в Лондоне запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского, где будут обсуждаться потенциальные переговоры с Россией.
Как отмечает Repubblica, отсутствие Мелони на саммите ЕС — Западные Балканы в черногорском Тивате связано с напряженностью в отношениях с Парижем, Лондоном и Берлином. Хотя в окружении премьера её неприезд объяснили проблемами с графиком и участием в празднике корпуса карабинеров, источники газеты указывают на более глубокие разногласия.
По данным издания, итальянские власти убеждены, что без вовлечения США невозможно достичь каких-либо значимых договорённостей. Кроме того, Рим сохраняет дистанцию по вопросу отправки войск на Украину в составе западной коалиции и не считает ускоренное вступление Киева в ЕС приоритетом.
"Позиция правительства заключается в том, что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трёх лет", — приводит Repubblica слова источника.
4 июня Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте письмо с предложением Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин ознакомился с письмом. Выступая на ПМЭФ, президент РФ заявил, что Россия хочет завершить конфликт, однако Киев, по его словам, пока не готов к мирным договорённостям.
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