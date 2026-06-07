https://ukraina.ru/20260607/repubblica-meloni-skepticheski-otnositsya-k-initsiativam-makrona-mertsa-i-starmera-po-ukraine-1079916193.html

Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине

Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине - 07.06.2026 Украина.ру

Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не разделяет энтузиазма лидеров Франции, Германии и Великобритании по поводу новых инициатив по урегулированию на Украине. Об этом сообщает издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве

2026-06-07T07:28

2026-06-07T07:28

2026-06-07T07:28

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Итальянское издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве сообщило о скептическом отношении премьер-министра Джорджи Мелони к усилиям своих европейских коллег по украинскому вопросу. На 7 июня в Лондоне запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского, где будут обсуждаться потенциальные переговоры с Россией.Как отмечает Repubblica, отсутствие Мелони на саммите ЕС — Западные Балканы в черногорском Тивате связано с напряженностью в отношениях с Парижем, Лондоном и Берлином. Хотя в окружении премьера её неприезд объяснили проблемами с графиком и участием в празднике корпуса карабинеров, источники газеты указывают на более глубокие разногласия.По данным издания, итальянские власти убеждены, что без вовлечения США невозможно достичь каких-либо значимых договорённостей. Кроме того, Рим сохраняет дистанцию по вопросу отправки войск на Украину в составе западной коалиции и не считает ускоренное вступление Киева в ЕС приоритетом. "Позиция правительства заключается в том, что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трёх лет", — приводит Repubblica слова источника.4 июня Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте письмо с предложением Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин ознакомился с письмом. Выступая на ПМЭФ, президент РФ заявил, что Россия хочет завершить конфликт, однако Киев, по его словам, пока не готов к мирным договорённостям.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина, россия, джорджи мелони, эммануэль макрон, франция, фридрих мерц, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, ес, новости