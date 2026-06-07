https://ukraina.ru/20260607/naibolee-trevozhnaya-situatsiya-dlya-vsu-polkovnik-zapasa-o-proryve-rossiyskikh-voysk-u-lyubitskogo-1079914043.html

"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого

"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого - 07.06.2026 Украина.ру

"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого

Российские подразделения вышли к восточным окраинам Любицкого после освобождения Воздвиженки и Верхней Терсы. На Ореховском направлении в Запорожской области складывается наиболее тревожная для украинской армии ситуация за последнее время. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-07T05:00

2026-06-07T05:00

2026-06-07T05:00

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"Этот участок имеет важнейшее значение для всей украинской обороны в Запорожской области", — заявил эксперт.Алехин отметил, что линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ строили ещё осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения. "По мнению наших военных экспертов линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ активно строили еще осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения", — сообщил аналитик."Потеря этой линии обороны может привести к серьезным последствиям для всей Ореховской группировки украинских войск", — заявил Алехин.Одновременно фиксируется снижение активности ВСУ в районе Степногорска и Каменского. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о переброске украинских резервов на восток для попытки стабилизировать ситуацию, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

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