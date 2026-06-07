"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого - 07.06.2026 Украина.ру
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"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого
"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого - 07.06.2026 Украина.ру
"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого
Российские подразделения вышли к восточным окраинам Любицкого после освобождения Воздвиженки и Верхней Терсы. На Ореховском направлении в Запорожской области складывается наиболее тревожная для украинской армии ситуация за последнее время. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-07T05:00
2026-06-07T05:00
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"Этот участок имеет важнейшее значение для всей украинской обороны в Запорожской области", — заявил эксперт.Алехин отметил, что линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ строили ещё осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения. "По мнению наших военных экспертов линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ активно строили еще осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения", — сообщил аналитик."Потеря этой линии обороны может привести к серьезным последствиям для всей Ореховской группировки украинских войск", — заявил Алехин.Одновременно фиксируется снижение активности ВСУ в районе Степногорска и Каменского. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о переброске украинских резервов на восток для попытки стабилизировать ситуацию, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого

05:00 07.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские подразделения вышли к восточным окраинам Любицкого после освобождения Воздвиженки и Верхней Терсы. На Ореховском направлении в Запорожской области складывается наиболее тревожная для украинской армии ситуация за последнее время. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
"Этот участок имеет важнейшее значение для всей украинской обороны в Запорожской области", — заявил эксперт.
Алехин отметил, что линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ строили ещё осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения. "По мнению наших военных экспертов линия укреплений по реке Верхняя Терса, которую ВСУ активно строили еще осенью и зимой, теперь становится ареной полномасштабного сражения", — сообщил аналитик.
"Потеря этой линии обороны может привести к серьезным последствиям для всей Ореховской группировки украинских войск", — заявил Алехин.
Одновременно фиксируется снижение активности ВСУ в районе Степногорска и Каменского. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о переброске украинских резервов на восток для попытки стабилизировать ситуацию, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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