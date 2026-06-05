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Путь к апартеиду. Краткий курс истории ЮАР

Путь к апартеиду. Краткий курс истории ЮАР - 05.06.2026 Украина.ру

Путь к апартеиду. Краткий курс истории ЮАР

4 июня 1948 года принято считать началом эпохи апартеида в Южно-Африканском Союзе, позже ЮАР. Однако идеология и практика расовой сегрегации и до того были привычны для европейских колоний на Юге Африки

2026-06-05T08:00

2026-06-05T08:00

2026-06-05T08:00

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Первые европейские колонисты прибыли в Южную Африку в середине XVII века. Это были голландские переселенцы, нанятые Ост-Индской компанией. Они основали в 1652 году Капстад – первый город Капской колонии (в эпоху британского владычества переименован в Кейптаун). Территория была малозаселённой: готтентотов там насчитывалось около 100 тысяч человек, банту (предков современных зулусов) и бушменов – и того меньше.Колония быстро развивалась. Львиную долю переселенцев составляли протестанты из Голландии, Франции и Германии. Также ввозились рабы из Азии и Западной Африки. К 1800 году Кейптаун являлся крупным городом с населением около 60 тысяч человек, причём половину из них составляли рабы.В колонии сформировалась обособленная общность белых колонизаторов, которые называли себя африканерами, или бурами (от нидерландского boer – "крестьянин"). Они были протестантами, говорившими на языке африкаанс, который произошёл от нидерландского. Рабов они за людей их не считали.После Наполеоновских войн Капская колония отошла Великобритании. Отмена рабства в 1834 году разрушило местную систему эксплуатации. Ответом на это стал так называемый Великий трек: в 1835 году десятки тысяч буров двинулись на северо-восток.Результатом переселения стало создание в 1852-53 годах около рек Вааль и Оранжевая независимых бурских государств: Республики Трансвааль и Оранжевого Свободного Государства. Буры создали систему управления, при которой африканское большинство было лишено всех прав.В 1877 году Британия объявила об аннексии Трансвааля. Африканеры в Первой англо-бурской войне разбили англичан и мирный договор подтвердил самостоятельность их государств, но они оказались под сюзеренитетом Великобритании.В 1886 году в районе современного Йоханнесбурга обнаружили огромные залежи золота. Количество "ойтландеров" ("пришельцев") к началу 1890-х годов превысило 200 тысяч человек, причём большинство из них были англичанами. Всей добывающей промышленностью в бурских республиках владели выходцы из Британии. Как раз тогда Сесил Родс создал алмазную империю "Де Бирс", названную по имени бура, владевшего землёй, на которой действовала компания.Британское правительство потребовало предоставления английским переселенцам таких же гражданских прав, как и у африканеров, признания английского языка официальным наравне с африкаансом, включения ойтландеров в бурский парламент. В 1899 году началась Вторая англо-бурская война. По её итогам бурские государства окончательно утратили независимость.Именно тогда англичане изобрели концлагеря, в которых погибли 4 177 женщин и 22 074 ребёнка. Боевые потери буров за время войны составили 6 189 человек, 24 тысячи пленных были отправлены в Индию.Бурам, однако, были сохранены политические и гражданские права, предоставлено самоуправление, разрешалось использование африкаанс в школах и печати.В 1910 году был образован Южно-Африканский Союз (ЮАС), который стал доминионом Британской империи. Первое правительство ЮАС возглавляли представители Трансвааля – генерал Луис Бота и его заместитель генерал Ян Смэтс, которые ранее воевали против англичан. Бота имел отношение к Украине: в 1919 году как глава британской военной миссии в Варшаве он пытался выступить посредником в польско-украинской войне, предложив демаркационную линию между Польшей и ЗУНР. Бота, похоже, видел в галицких украинцах своих соплеменников-буров*.В ходе Первой мировой войны южноафриканские войска воевали в составе британских соединений. В основном – в Юго-Западной Африке (Намибии), откуда были выбиты немецкие войска, но отправляли африканеров и в Европу. Война была непопулярна в африканерской общине, и в 1915-м она даже организовала антибританское восстание. Вследствие этого африканеры воспринимались как прогерманские политики, их требование о самоопределении ЮАС было отвергнуто.Главными политическими структурами африканеров стали Национальная партия (основана в 1915 году) и поначалу тайное общество Брудербонд (Союз братьев-африканеров, создан в 1918-м). Одним из ключевых деятелей обеих организаций стал Даниель Франсуа Малан. Он сумел создать широкий союз в поддержку суверенитета ЮАС.В 1924 году коалиция националистов и лейбористов одержала победу на выборах и сформировала правительство, в котором Малан получил пост министра внутренних дел, образования и здравоохранения. Занимая этот пост до 1933 года, он добился утверждения африкаанс как второго официального языка (вместо голландского) и предоставления избирательных прав белым женщинам (1930 год).После выборов 1933 года руководство Национальной партии приняло решение о слиянии с Южноафриканской партией Яна Смэтса. В ответ 19 депутатов парламента ЮАС во главе с Маланом учредили Воссоединённую национальную партию, выступающую за провозглашение африканерской республики.В годы Второй мировой войны Малан выступал за нейтралитет Южной Африки. Гитлеровскую Германию он рассматривал как антибританскую силу, хотя и не был сторонником нацизма. В 1942 году Малан опубликовал своей проект конституции Южной Африки, в котором говорилось о расовой сегрегации, доминировании белого населения и "христианском патернализме".На выборы в мае 1948 года партия Малана шла под лозунгами создания новой системы социальной организации – "апартеида" ("разделения" – термин ещё в 1917 году ввёл Смэтс).Воссоединённая национальна партия одержала победу, и 4 июня 1948 года 74-летний Малан стал премьер-министром Южной Африки и министром иностранных дел. Его политическая сила правила в Южной Африке до 1994 года.Именно 4 июня 1948-го считается началом эпохи апартеида, который в формате предвыборного лозунга выглядел не так уж зловеще:"Политика, которая ставит целью сохранение и защиту чистоты туземных народов, объединённых в отдельные расовые группы, с предоставлением им возможностей развития в самоуправляющихся территориальных единицах; политика поощрения развития национального самосознания и уважения национальных особенностей как своей, так и других рас, проживающих в стране".В реальности речь шла о жёстком разделении на расовые группы, причём белые получали все права. Два белых меньшинства (африканеры и британцы) примирились друг с другом – апартеид казался им прочной основой сохранения статус-кво.В 1949 году браки, а позже и сексуальные отношения между белыми людьми и людьми других расовых групп в Южной Африке были запрещены, нарушителям грозил арест и тюремное заключение. А в июле 1950 году был введён фундаментальный акт апартеида – закон о регистрации населения. В соответствии с ним каждый житель Южной Африки регистрировался в специальном Бюро расовой классификации как представитель одной из трёх (впоследствии четырёх) расовых групп – белые, чёрные, цветные (впоследствии также азиаты).Политические права, социальные статусы, экономические возможности напрямую зависели от положения в расовой иерархии. Примечательно, что позже южноафриканские власти шли на разные ухищрения, чтобы этот закон обойти, предоставив статус "почётных белых" инвесторам из Японии и с Тайваня.Также вступил в силу закон, по которому территория ЮАС была разделена на несколько областей, каждая из которых была отдана определённой расовой группе. В итоге порядка трёх с половиной миллионов африканцев были выселены из центральных городских районов.Закон запрещал темнокожим без специального разрешения жить в "белых" городах и даже просто посещать их. Проживание в больших городах разрешалось лишь тем чёрным, кто имел там работу, но не членам их семей. А в 1953 году был принят закон о раздельных услугах, вводивший раздельные пляжи, общественный транспорт, больницы, школы и университеты.Законодательная основа для оформления режима апартеида формировалась постепенно на протяжении более чем десяти лет. Поддержка апартеида белыми южноафриканцами была связана с демографией: они стремились сохранить власть в стране, где их было около 20%. При этом численность белого населения в ЮАС сокращалась.Международное сообщество осуждало проводимую в Южной Африке политику. В итоге созданная вместо ЮАС Южно-Африканская Республика (ЮАР), заявившая о своей независимости в 1961 году и вышедшая из Британского Содружества, оказалась под санкциями как капиталистических, так и социалистических держав.Изнутри же ЮАР подрывали вооружённые акции крупнейшей организации чернокожих – Африканского национального конгресса (АНК), созданного ещё в 1912 году. В 1961-м боевое крыло АНК возглавил Нельсон Мандела, который вскоре оказался за решёткой – за соучастие в зверском убийстве белых фермеров. Подобные акции были ритуальными: захваченным белым надевали на шею автомобильную шину, наливали в неё бензин и поджигали (активисты АНК называли это "ожерельем для белого").После экономического кризиса 1973 года ситуация в ЮАР была не наилучшей, плюс в том же году ООН признала апартеид преступлением против человечности. Однако власти ЮАР были озабочены… языковыми вопросами. Согласно закону 1974 года, большая часть школьных предметов со следующего года должна была преподаваться на африкаанс, несколько предметов – на английском, а на языках коренных народов могли преподаваться лишь богословие, музыка и физкультура.Это вызвало протесты чернокожих учащихся и студентов, более 15 тысяч которых 16 июня 1976 года начали массовые протесты в пригороде Йоханнесбурга – Соуэто. Протесты были жёстко подавлены, но перекинулись на другие города. Многие считают, что восстание в Соуэто окончательно подорвало режим апартеида.В 1978 году премьер-министром (позже президентом) ЮАР стал Питер Бота, который пытался придать апартеиду более цивилизованный вид. Один из лидеров сопротивления, архиепископ Десмонд Туту, описывал его политику так: "он говорит о том, чтобы более человечно применить бесчеловечную систему". В 1980-х ЮАР оказалась в глубоком экономическом кризисе, спровоцированном в том числе затратами на создание собственного ядерного оружия (впервые испытано в 1979 году).В 1989 году президентом ЮАР стал Фредерик де Клерк, который начал последовательный демонтаж системы апартеида. В 1990 году на свободу вышел Нельсон Мандела. В апреле 1994 года состоялись выборы в парламент на всеобщей основе. Большинство голосов (63%) получил АНК, и лишь пятая часть избирателей поддержала Национальную партию. Мандела стал президентом ЮАР и возглавил "правительство национального единства".С тех пор белое меньшинство в ЮАР сталкивается с нарастающей дискриминацией, которая регулярно выливается в грабежи и убийства. Ныне белых в ЮАР около 7%, хотя в 1990-м доля белого населения в стране составляла 13,8%.* Вторая англо-бурская война была очень популярна в России, в Южную Африку поехали сотни добровольцев. Не исключено, что Бота просто видел в галицких русинах русских. – Ред.

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Олег Хавич

история, юар, германия, великобритания, оон, расизм, африка