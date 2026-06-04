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Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю

Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю - 04.06.2026 Украина.ру

Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю

Три человека погибли, на данный момент известно о семи раненных в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе. Об этом глава республики Крым Сергей Аксенов в ночь на 4 июня сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-06-04T02:08

2026-06-04T02:08

2026-06-04T02:34

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симферополь

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атака бпла

всу

вооруженные силы украины

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"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Аксёнов.Он также обещал оказать пострадавшим и семьям погибших всю возможную помощь и поддержку со стороны властей Крыма."Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации", — призвал глава региона.Напомним, 3 июня ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево ДНР. В результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё одному раненому помощь оказана амбулаторно.Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей". Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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