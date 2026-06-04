Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю - 04.06.2026 Украина.ру
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Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю
Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю - 04.06.2026 Украина.ру
Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю
Три человека погибли, на данный момент известно о семи раненных в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе. Об этом глава республики Крым Сергей Аксенов в ночь на 4 июня сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-06-04T02:08
2026-06-04T02:34
украина.ру
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симферополь
россия
сергей аксенов
удары
бпла
атака бпла
всу
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"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Аксёнов.Он также обещал оказать пострадавшим и семьям погибших всю возможную помощь и поддержку со стороны властей Крыма."Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации", — призвал глава региона.Напомним, 3 июня ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево ДНР. В результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё одному раненому помощь оказана амбулаторно.Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей". Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, крым, симферополь, россия, сергей аксенов, удары, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, терроризм, украина, сво, спецоперация, обстрелы россии сегодня, обстрелы
Украина.ру, Крым, Симферополь, Россия, Сергей Аксенов, удары, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, терроризм, Украина, СВО, Спецоперация, обстрелы России сегодня, обстрелы

Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю

02:08 04.06.2026 (обновлено: 02:34 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Три человека погибли, на данный момент известно о семи раненных в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе. Об этом глава республики Крым Сергей Аксенов в ночь на 4 июня сообщил в канале на платформе "Макс"
"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Аксёнов.
Он также обещал оказать пострадавшим и семьям погибших всю возможную помощь и поддержку со стороны властей Крыма.
"Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации", — призвал глава региона.
Напомним, 3 июня ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по рейсовому автобусу, следующему по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево ДНР. В результате атаки погибли семь гражданских лиц. По данным Минздрава, десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё одному раненому помощь оказана амбулаторно.
Власти ДНР назвали атаку циничной и бесчеловечной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "охотой на людей". Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, квалифицировал удар как военное преступление нацистского режима, совершаемое при поддержке Запада с целью запугивания гражданского населения. Он добавил, что Россия передаст доказательства этого преступления на международные площадки.
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