https://ukraina.ru/20260604/rossiya-skoro-polnostyu-pogasit-vneshniy-dolg---siluanov-1079808716.html
Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов
Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов - 04.06.2026 Украина.ру
Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов
Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг, заявил на ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов
2026-06-04T11:59
2026-06-04T11:59
2026-06-04T11:59
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По его словам, несмотря на неблагоприятные внешние условия, Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике.Он уточнил, что Россия не зависит от решений третьих стран."Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что с таких долгов не останется". - сказал глава Минфина России.О долгах Киева - в материале Евросоюз не сможет долго платить по долгам Украины
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новости, россия, киев, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), минфин, ес
Новости, Россия, Киев, Украина, Петербургский международный экономический форум (фонд), Минфин, ЕС
Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов
Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг, заявил на ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов
По его словам, несмотря на неблагоприятные внешние условия, Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике.
"Несмотря на все сложности о которых мы говорили, и, действительно, глобальный мир меняется, тем не менее, с точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции", - указал Силуанов.
Он уточнил, что Россия не зависит от решений третьих стран.
"Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что с таких долгов не останется". - сказал глава Минфина России.