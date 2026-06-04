https://ukraina.ru/20260604/rossiya-skoro-polnostyu-pogasit-vneshniy-dolg---siluanov-1079808716.html

Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов

Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов - 04.06.2026 Украина.ру

Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов

Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг, заявил на ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов

2026-06-04T11:59

2026-06-04T11:59

2026-06-04T11:59

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По его словам, несмотря на неблагоприятные внешние условия, Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике.Он уточнил, что Россия не зависит от решений третьих стран."Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что с таких долгов не останется". - сказал глава Минфина России.О долгах Киева - в материале Евросоюз не сможет долго платить по долгам Украины

россия

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украина

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), минфин, ес